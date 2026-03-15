Maçın bitimine on dakika kala Diego Carlos'un attığı golle Como, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi kapsamında Roma'yı mağlup etti ve Giallorossi ile Juventus'un yer aldığı üçlü yarışta önemli bir adım attı. Fabregas'ın takımı üç puanı hanesine yazdırdı ve tek hamlede Roma'dan uzaklaşırken, Bianconeri'yi de geçerek 54 puanla (üçüncü sıradaki Napoli'nin 5 puan gerisinde) tek başına dördüncü sıraya yükseldi. Bir puan geride, bu hafta Udine deplasmanında (Boga'nın golüyle) galip gelen Juventus yer alırken, Como'nun üç puan gerisinde ise Gasperini'nin Roma'sı bulunuyor. Roma, bugünkü mağlubiyetle geçen hafta Genoa'ya karşı aldığı yenilginin ardından üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
Serie A, Como, Juventus ve Roma arasında Şampiyonlar Ligi yarışı: Puan durumu ve fikstür karşılaştırması
COMO TAKVİMİ
Como'nun bir sonraki maçı yine evinde, küme düşmeme mücadelesi veren Hjliemark'ın çalıştırdığı Pisa ile oynanacak; ardından Fabregas'ın takımı, 11-12 Nisan hafta sonu Sinigaglia'da Inter ile oynanacakbüyük maç öncesinde 6 Nisan'da Udine'ye gidecek. Coppa Italia yarı finalinin rövanş maçı öncesindeki son lig maçı (21 Nisan saat 21:00'de yine Inter ile oynanacak ve ilk maçtaki 0-0'lık skorla devam edecek), 18/19 Nisan hafta sonu Reggio Emilia'da Sassuolo ile oynanacak. Como, İtalya Kupası finaline kalırsa, final 13 Mayıs'ta, Verona deplasmanı ile Parma'ya ev sahipliği yapılacak maç arasında oynanacak.
COMO'NUN MAÇ TAKVİMİ
22 Mart saat 12.30: Como-Pisa
6 Nisan saat 15.00: Udinese-Como
11/12 Nisan: Como-Inter
18/19: Sassuolo-Como
21 Nisan saat 21:00: Inter-Como (İtalya Kupası)
25/26 Nisan: Genoa-Como
2/3 Mayıs: Como-Napoli
9/10 Mayıs: Verona-Como
13 Mayıs: İtalya Kupası finali (eğer olursa)
16/17 Mayıs: Como-Parma
23/24 Mayıs: Cremonese-Como
JUVENTUS'UN MAÇ TAKVİMİ
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden üç takım arasında, Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olan Juve (şimdilik) sadece lig maçlarına odaklanmak zorunda olan tek takım. Bianconeri'nin bir sonraki maçı 21 Mart Cumartesi günü saat 20.45'te Torino'da eski oyuncusu Fabio Grosso'nun forma giydiği Sassuolo ile olacak. 6 Nisan'da saat 18.00'de yine evinde Genoa ile karşılaşacak ve 11-12 Nisan hafta sonu Bergamo'ya giderek Atalanta ile mücadele edecek. Ertesi gün Spalletti'nin takımı yine evinde, Stadium'da Bologna'yı ağırlayacak, ardından 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar günleri San Siro'da Milan ile oynanacak büyük maç öncesinde.
JUVENTUS'UN MAÇ TAKVİMİ
21 Mart saat 20.45: Juventus-Sassuolo
6 Nisan saat 18.00: Juventus-Genoa
11/12 Nisan: Atalanta-Juventus
18/19 Nisan: Juventus-Bologna
25/26 Nisan: Milan-Juventus
2/3 Mayıs: Juventus-Verona
9/10 Mayıs: Lecce-Juventus
16/17 Mayıs: Juventus-Fiorentina
23/24 Mayıs: Torino-Juventus
ROMA'NIN MAÇ TAKVİMİ
Como'ya yenildikten sonra Roma bu sayfayı kapatıp, 19 Nisan Perşembe günü saat 21:00'de Olimpico'da Bologna ile oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına odaklanacak (gidiş maçı 1-1 berabere bitmişti). Giallorossi, bir sonraki lig maçını 22 Mart Cumartesi günü saat 18:00'de Lecce'yi konuk ederek oynayacak, ardından 5 Nisan Pazar günü San Siro'da Inter ile büyük maça çıkacak ve bir sonraki haftada 11-12 Nisan Cumartesi-Pazar günleri arasında Pisa'yı ağırlayacak. Ardından 18-19 Nisan hafta sonu Atalanta ile yine kendi sahasında oynayacak. Roma, Avrupa Ligi çeyrek finallerine kalırsa, çift maçlı seri 9 Nisan Perşembe günü (gidiş) ve 16 Nisan'da (dönüş) oynanacak; bu maçlar, Inter maçından sonra ve Atalanta maçından önce gerçekleşecek.
ROMA'NIN MAÇ TAKVİMİ
19 Mart saat 21.00: Roma-Bologna (Avrupa Ligi)
22 Mart saat 18.00: Roma-Lecce
5 Nisan saat 20.45: Inter-Roma
9 Nisan: Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı (eğer oynanırsa)
11/12 Nisan: Roma-Pisa
16 Nisan: Avrupa Ligi çeyrek finallerinin olası rövanş maçı
18/19 Nisan: Roma-Atalanta
25/26 Nisan: Bologna-Roma
2/3 Mayıs: Roma-Fiorentina
9/10 Mayıs: Parma-Roma
16/17 Mayıs: Roma-Lazio
23/24 Mayıs: Verona-Roma