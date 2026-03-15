Serie A, Como, Juventus ve Roma arasında Şampiyonlar Ligi yarışı: Puan durumu ve fikstür karşılaştırması

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden üç takım arasında, Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olan Juve (şimdilik) sadece lig maçlarına odaklanmak zorunda olan tek takım. Bianconeri'nin bir sonraki maçı 21 Mart Cumartesi günü saat 20.45'te Torino'da eski oyuncusu Fabio Grosso'nun forma giydiği Sassuolo ile olacak. 6 Nisan'da saat 18.00'de yine evinde Genoa ile karşılaşacak ve 11-12 Nisan hafta sonu Bergamo'ya giderek Atalanta ile mücadele edecek. Ertesi gün Spalletti'nin takımı yine evinde, Stadium'da Bologna'yı ağırlayacak, ardından 25-26 Nisan Cumartesi-Pazar günleri San Siro'da Milan ile oynanacak büyük maç öncesinde.

JUVENTUS'UN MAÇ TAKVİMİ

21 Mart saat 20.45: Juventus-Sassuolo

6 Nisan saat 18.00: Juventus-Genoa

11/12 Nisan: Atalanta-Juventus

18/19 Nisan: Juventus-Bologna

25/26 Nisan: Milan-Juventus

2/3 Mayıs: Juventus-Verona

9/10 Mayıs: Lecce-Juventus

16/17 Mayıs: Juventus-Fiorentina

23/24 Mayıs: Torino-Juventus