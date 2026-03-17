Serie A, 29. Hafta En İyi 11: Politano, Yıldız ve Gudmundsson ile kalite ön planda. Dodo hızla yükseliyor, Caracciolo ilk kez listede

Okoye 7: Birden fazla kritik kurtarışla takımının en iyisiydi

Caracciolo 8: Uzun süre hatırlayacağı bir maç. Defansif aşamada tam bir set gibi, ancak bugün kariyerinin tarihine, hatta belki de bu sezonun tarihine adını yazdırdı; rakip ceza sahasında büyük karakter gösteren bir çift gol attı.

Gila 7: Ceza sahası önünde duvar oluşturdu. Savunma hattını yönetirken ve Leao'yu önceden keserken her zaman soğukkanlıydı. Maçın sonlarında ceza sahasında yaptığı iki muazzam müdahaleyle belirleyici oldu.

Ostigard 7,5: Gerçekten harika bir maç çıkardı. Savunmada Orban'ı etkisiz hale getirdi ve rakip ceza sahasında kafayla gol atarak maçı kesin olarak bitirdi.

Dodo 7,5: Cremona'da samba dansı yapıldı. Brezilyalı oyuncunun şampiyonlara yakışır bir golüyle, Cremonese'nin üç oyuncusunu geçip Audero'yu kaliteli bir vuruşla yendi. İşte gerçek Dodô bu: şimdiye kadar neredeydi?

Da Cunha 6,5 – Dinamik ve öngörülemez bir oyuncu, hem hücumda hem de savunmada faydalı. Maçın sonlarında bir de üst direğe çarptı.

Taylor 6,5: İlk yarıda, uzak mesafeden sol ayağıyla vurduğu şutun üst direğe çarpmasıyla daha fazla şansa layık olduğunu gösterdi. Yine de her iki fazda da harika bir iş çıkardı.

Valle 7 – İleriye çıktığında her zaman tehlike yaratıyor. İlk yarıda Svilar'ı zorladı ve kısa süre sonra Sergi Roberto için mükemmel bir orta yaptı, ancak Wesley ona öncülük etti. Daha sonra Douvikas'a belirleyici asist yaptı.

Politano 7,5: Gol sevincini yaşamak için elinden geleni yaptı ve ikinci yarıda bir köşe vuruşunun ardından güzel bir vole vuruşuyla golü buldu. Geri kalanında karakterli bir maç çıkardı, ilk yarıda takım onu pek takip etmese de.

Yildiz 7,5: İlk 30 dakikayı forvet olarak büyük zorluklarla geçirdi. Sonra Spalletti onu Boga ile yer değiştirdi ve bambaşka bir Yildiz ortaya çıktı: son metrede her zaman belirleyici, Boga'ya mükemmel bir asist ve öne çıkarılması gereken çok, çok fazla oyun.

Gudmundsson 6,5: İzlandalı oyuncunun maçtaki performansı, Rakow maçındakiyle aynıydı: ısrarcıydı ve sonra aniden şampiyonun kıvılcımı çaktı. Yine de Fiorentina'nın 10 numarası olmak isteyen biri için bu henüz çok az.