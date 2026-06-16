Calcio e Finanza’nın tahminlerine göre, bu yıl kulüpler arasında dağıtılacak tutar 887 milyon olacak (2024/25 sezonundaki yaklaşık 900 milyon avroya kıyasla hafif bir düşüş). Peki gelirler tam olarak nasıl paylaştırılıyor? Serie A’daki 20 kulübün her biri, 2025/26 sezonu için televizyon haklarından ne kadar gelir elde edecek?





Serie A Ligi’nin televizyon haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımı, Melandri Yasası’nın (daha sonra Lotti reformuyla revize edilen) belirlediği kesin kriterlere göre yapılır ve maçların ticari kullanımından elde edilen kaynakların aşağıdaki şekilde dağıtılmasını öngörür:

%50’si tüm kulüpler arasında eşit olarak;

%28’i sportif sonuçlara göre (%11,2’si son şampiyonanın sıralamasına, %2,8’i son şampiyonadaki puanlara, %9,33’ü son şampiyonadan önceki son 5 şampiyonaya ve %4,67’si tarihsel sonuçlara bağlı olarak);

%22’si sosyal kök salmışlığa göre (bunun %1,1’i genç futbolcuların sahada geçirdikleri süreye, %12,54’ü stadyumdaki seyirci sayısına ve %8,36’sı televizyon izleyici sayısına bağlıdır).



