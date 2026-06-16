2025/26 Serie A sezonunda Inter, tarihindeki 21. şampiyonluk kupasını kazanarak İtalya Şampiyonu oldu; bu, Cristian Chivu’nun teknik direktör olarak kazandığı ilk şampiyonluktu. Calcio e Finanza’nın aktardığına göre, nihai sıralama hem sportif hem de ekonomik açıdan önemli bir etkiye sahip: Takımların sıralaması ve diğer bir dizi faktör, Serie A Ligi’nin en üst ligdeki 20 kulüp arasında televizyon yayın haklarının nasıl paylaştırılacağını belirliyor.
Çeviri:
Serie A, 2025/26 sezonunda televizyon haklarından elde edilecek gelirler: Her takımın gelirleri
KULÜPLER ARASINDA DAĞITILACAK 887 MİLYON
Calcio e Finanza’nın tahminlerine göre, bu yıl kulüpler arasında dağıtılacak tutar 887 milyon olacak (2024/25 sezonundaki yaklaşık 900 milyon avroya kıyasla hafif bir düşüş). Peki gelirler tam olarak nasıl paylaştırılıyor? Serie A’daki 20 kulübün her biri, 2025/26 sezonu için televizyon haklarından ne kadar gelir elde edecek?
Serie A Ligi’nin televizyon haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımı, Melandri Yasası’nın (daha sonra Lotti reformuyla revize edilen) belirlediği kesin kriterlere göre yapılır ve maçların ticari kullanımından elde edilen kaynakların aşağıdaki şekilde dağıtılmasını öngörür:
%50’si tüm kulüpler arasında eşit olarak;
%28’i sportif sonuçlara göre (%11,2’si son şampiyonanın sıralamasına, %2,8’i son şampiyonadaki puanlara, %9,33’ü son şampiyonadan önceki son 5 şampiyonaya ve %4,67’si tarihsel sonuçlara bağlı olarak);
%22’si sosyal kök salmışlığa göre (bunun %1,1’i genç futbolcuların sahada geçirdikleri süreye, %12,54’ü stadyumdaki seyirci sayısına ve %8,36’sı televizyon izleyici sayısına bağlıdır).
DAĞILIM
Toplamda, yeni sona eren sezon için Serie A’nın kulüplere 897 milyon avro net dağıtması bekleniyor; bu rakam, Serie B’ye düşen takımlar için ayrılan “paraşüt” fonu, alt liglere yapılan karşılıklı yardım ödemeleri ve diğer katkı payları düşüldükten sonraki tutardır.
Tahminlere göre, dağıtılacak tutarın:
%50’si her takıma eşit pay olarak dağıtılacak ve toplamda 443,5 milyon avroya denk gelecek;
%11,2’si son şampiyonluk sıralamasına bağlı olarak 99,3 milyon;
%2,8’i son şampiyonluktaki puanlara bağlı olarak dağıtılacak ve toplam 24,8 milyon avro tutarında olacak;
%9,33’ü son şampiyonluktan önceki son 5 şampiyonluktaki sonuçlara bağlı olarak, toplam 82,8 milyon;
%4,67'si tarihsel sonuçlara bağlı olup, 41,4 milyon avro tutarındadır;
%1,1'i genç oyuncuların sahada geçirdikleri süreye bağlı olup, 9,8 milyon tutarındadır;
%12,54'ü son üç yıldaki stadyum seyirci sayısına bağlı olup, 11,2 milyon;
%8,36’sı televizyon izleyici sayısına bağlı olup, 74,1 milyon tutarındadır.
INTER, MILAN VE NAPOLI’NİN ÖNÜNDE
Peki, 2025/26 Sezonu Serie A’nın televizyon haklarından her kulüp ne kadar gelir elde edecek?
Sıralamanın zirvesinde, 80 milyon avroyu aşan tek takım olan Inter yer alıyor; onu Milan ve Napoli takip ediyor. Rossoneri, ligde beşinci sırada olmasına rağmen 71 milyon avroyu aşıyor (bu durumda stadyumdaki seyirci sayısı olumlu bir etki yaratıyor), Napolililer ise 67 milyon avroya ulaşıyor. Dördüncü sıradaki Roma ise yaklaşık 64,5 milyon avroda kalırken, Juventus 63 milyonun biraz üzerinde bir rakamla ilk 5’i tamamlıyor. Sıralamanın en altında ise sezonu 30 milyon avronun altında gelirle kapatan Sassuolo, Parma, Cremonese ve Pisa yer alıyor.
Özellikle, ilk 4 kulüp toplamda 285 milyon avronun biraz üzerinde bir gelir elde ederken (toplamın yaklaşık %32’sine denk geliyor), son 5 takımın toplam geliri ise 140 milyon avroyu biraz aşıyor. Gelir açısından birinci ile sonuncu arasındaki oran yaklaşık 3,3:1’dir: Karşılaştırma amacıyla, Premier Lig’de (geçen sezon toplam 3,4 milyar avro dağıtarak Serie A’nın dört katı kadar bir rakam dağıtan) birinci ile sonuncu arasındaki oran yaklaşık 1,6:1’dir.