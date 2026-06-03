Sport Bild'in haberine göre, forvet oyuncusuna gelecekte fayda sağlayacağı düşünülerek üst düzey bir hücum oyuncusunun transferi vaat edildi.
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Serhou Guirassy'yi takımda tutmak için: BVB, görünüşe göre en az bir yeni yıldız oyuncu daha transfer etmek istiyor
Spor direktörü Ole Book ve genel müdür Lars Ricken Guirassy'nin başını çektiği spor yönetimi, Guirassy'nin transfer düşüncesini kafasından silmek amacıyla onunla bir görüşme yaparak transfer planlarını açıklamış.
Uyumlu haberlere göre, 30 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına kadar süren sözleşmesinde bu yaz geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunuyor ve bu maddeye göre seçkin üst düzey kulüpler için bedel yaklaşık 35 milyon avro olarak belirlenmiş. Guirassy'nin uzun süredir ayrılık sinyalleri verdiği söyleniyor. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin ilgilendiğine dair söylentiler de vardı; bu söylentilere göre, başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimleri kazanması durumunda VfB Stuttgart'ın eski golcüsüyle Türk devine transfer konusunda anlaştığı iddia ediliyordu. Seçimler önümüzdeki hafta sonu (6-7 Haziran) yapılacak.
Ayrıca Book, Guirassy'nin ayrılma olasılığını da tamamen dışlamadı. "Golleriyle çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de öncülümüz. Yine de burada da geçerli olan şu: Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu düşüneceğiz," dedi.
- AFP
BVB: Adeyemi gidiyor mu, yeni bir hücum yıldızı geliyor mu?
Özellikle de BVB, Joane Gadou (19,5 milyon euro), Kaua Prates (7 milyon euro) ve Justin Lerma (4 milyon euro) transferlerinin ardından, yeni bir hücum yıldızı gibi transferleri gerçekleştirebilmek için transfer gelirlerine oldukça bağımlı durumda. Bu bağlamda Karim Adeyemi de dengeleri değiştirebilir. 24 yaşındaki oyuncu, 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmazsa, yaz aylarında ayrılması muhtemel görünüyor. Bu, forvetin kulüple uzun vadeli bir anlaşma imzalamaması durumunda Borussia Dortmund'un ondan para kazanması için son şans olacaktır.
Şu anda, maaş beklentileri ve çıkış maddesi konusunda iki tarafın görüşleri birbirinden oldukça uzak. Ancak Adeyemi, kısa süre önce WAZ'a verdiği demeçte bunu şiddetle yalanladı. "Borussia Dortmund'a olan bağlılığımı pek çok kez dile getirdim ve bu kulübü neden takdir ettiğimi, ona ne kadar tutkuyla bağlı olduğumu her zaman vurguladım" dedi. Bununla birlikte Adeyemi, "Benim için en önemlisi, kulüpten net bir sinyal almak – kararın sonunda hangi yönde çıkacağına bakılmaksızın" diye ekledi.
Guirassy, Dortmund'un en golcü oyuncusu oldu
Raporda, Guirassy'nin takımda kalması halinde gelecekte hangi oyuncunun daha fazla gol atmasına yardımcı olabileceği belirtilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda Jadon Sancho'nun tekrar takıma geri getirileceğine dair söylentiler vardı. Ancak, çeşitli medya kaynaklarının haberlerine göre bu ihtimal artık neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda.
Guirassy, BVB formasıyla bugüne kadar 96 maçta 60 gol attı ve 15 asist yaptı. 22 golle geçen sezon Dortmund'un en golcü oyuncusu oldu.
- AFP
Serhou Guirassy: BVB'deki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 96 Gol 60 Asist 15