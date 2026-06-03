Serhou Guirassy'yi takımda tutmak için: BVB, görünüşe göre en az bir yeni yıldız oyuncu daha transfer etmek istiyor

Spor direktörü Ole Book ve genel müdür Lars Ricken Guirassy'nin başını çektiği spor yönetimi, Guirassy'nin transfer düşüncesini kafasından silmek amacıyla onunla bir görüşme yaparak transfer planlarını açıklamış.

Uyumlu haberlere göre, 30 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına kadar süren sözleşmesinde bu yaz geçerli olacak bir çıkış maddesi bulunuyor ve bu maddeye göre seçkin üst düzey kulüpler için bedel yaklaşık 35 milyon avro olarak belirlenmiş. Guirassy'nin uzun süredir ayrılık sinyalleri verdiği söyleniyor. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin ilgilendiğine dair söylentiler de vardı; bu söylentilere göre, başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimleri kazanması durumunda VfB Stuttgart'ın eski golcüsüyle Türk devine transfer konusunda anlaştığı iddia ediliyordu. Seçimler önümüzdeki hafta sonu (6-7 Haziran) yapılacak.

Ayrıca Book, Guirassy'nin ayrılma olasılığını da tamamen dışlamadı. "Golleriyle çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek ne planımız ne de öncülümüz. Yine de burada da geçerli olan şu: Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu düşüneceğiz," dedi.