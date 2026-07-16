AFP
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Serhou Guirassy göz ardı edildi; Arsenal, Liverpool, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona, forvetin 40 milyon avroluk özel serbest kalma maddesini devreye sokma fırsatını kaçırdı
Avrupalı devler, cazip teklifi geri çevirdi
Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında şaşırtıcı gelse de, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal gibi kulüplerin hepsi Guirassy’yi 40 milyon avronun biraz altında bir bedelle transfer etme fırsatına sahipti. Ancak, kendini kanıtlamış bir golcü için nispeten düşük olan bu bedele rağmen, hiçbir kulüp transfer süresinin bitiminden önce harekete geçmeyi tercih etmedi.
Artık potansiyel alıcılar için durum dramatik bir şekilde değişti. Bir kulüp transfer döneminin ilerleyen günlerinde ilgisini yeniden canlandırmaya karar verirse, artık sabit bir fiyat gibi bir lüksü olmayacak. Bunun yerine, herhangi bir transfer ücreti için Borussia Dortmund ile doğrudan pazarlık yapılması gerekecek; kulüp, değerli oyuncusu için şartları belirleme konusunda artık çok daha güçlü bir konumda bulunuyor.
- Getty Images Sport
Fenerbahçe ile ilgili haberler ve Dortmund’un iç planları
Türkiye’den Fenerbahçe şeklinde somut bir ilgi olsa da, Süper Lig’e transfer olması oldukça düşük bir ihtimal görünüyor. Sky Sports muhabiri Patrick Berger şöyle konuştu: “Serhou Guirassy şu anda Türkiye’ye transfer olmayı aslında kendisi için bir seçenek olarak görmüyor. BVB, planlarını Guirassy'yi kadroda tutarak ve [Karim] Adeyemi'yi kadrodan çıkararak yapmıştır; bu ikisi satış adaylarıydı. Bu nedenle, aksi bir durum ortaya çıkmadıkça, Guirassy'nin gelecek sezon da BVB forması giyeceğini kuvvetle tahmin ediyorum."
Bu iç politika, kulübün Niko Kovac yönetiminde istikrarı sürdürme isteğiyle örtüşüyor. Forvet, teknik direktör ve sportif direktör Nils Book ile verimli görüşmeler yaptı; ikili, "onu takımda tutmak istediklerini açıkça ilettiler". Şu anda oyuncunun önünde, onu Signal Iduna Park'tan uzaklaştıracak türden "cazip teklifler" bulunmuyor.
Satış baskısı ortadan kalkıyor
Guirassy, 2024 yazında VfB Stuttgart’tan 18 milyon avroya Ruhr Vadisi’ne transfer olmuştu ve mevcut sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor. Şu anda her şey, onun en az bir sezon daha o meşhur Siyah-Sarı formayı giyeceğine işaret ediyor. Kulüp yönetiminin bu durumdan memnun olduğu ve geç bir aşamada karşı konulamaz bir teklif gelmesi ihtimaline karşı şimdiden “acil durum planları” hazırladığı söyleniyor.
Forvetin kalma kararı, Dortmund’un şampiyonluk hedeflerine büyük bir ivme kazandıracaktır. Geçen sezon BVB formasıyla 22 gol atan oyuncunun varlığı, Kovac’ın taktiksel düzeninde hâlâ merkezi bir öneme sahiptir. Artık kulübün üzerinde bir serbest kalma maddesi yükü bulunmadığından, oyuncuyu satma baskısı ortadan kalkmış ve odak noktası tamamen sahaya geri dönmüştür.
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Acil durum hedefleri askıya alındı
Guirassy’nin takımda kalma ihtimaline dair haberler, Nicolo Tresoldi ve Fisnik Asllani gibi diğer transfer hedefleri üzerinde de bir domino etkisi yaratıyor. Club Brugge’de golcü performansıyla dikkat çeken Tresoldi, Book tarafından oldukça takdir ediliyor ancak transferi için yüksek bir ücret talep edilecek. Guirassy, Dortmund’da ilk tercih edilen santrfor olarak kaldığı sürece, bu genç forvetin transferinin gerçekleşme ihtimali düşük görünüyor.
Hoffenheim'da geçirdiği dönemde etkileyici bir performans sergileyen Asllani için de durum benzer. Guirassy'nin kalacağı kesinleşirse, Asllani'nin geleceğinin başka bir yerde, muhtemelen RB Leipzig'e transfer olarak şekillenebileceği bildiriliyor. Şu an için Dortmund'un hücum hattındaki hiyerarşi, yeni sezon öncesinde sabit kalıyor.
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