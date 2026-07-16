Serhou Guirassy göz ardı edildi; Arsenal, Liverpool, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona, forvetin 40 milyon avroluk özel serbest kalma maddesini devreye sokma fırsatını kaçırdı

Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında şaşırtıcı gelse de, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal gibi kulüplerin hepsi Guirassy’yi 40 milyon avronun biraz altında bir bedelle transfer etme fırsatına sahipti. Ancak, kendini kanıtlamış bir golcü için nispeten düşük olan bu bedele rağmen, hiçbir kulüp transfer süresinin bitiminden önce harekete geçmeyi tercih etmedi.

Artık potansiyel alıcılar için durum dramatik bir şekilde değişti. Bir kulüp transfer döneminin ilerleyen günlerinde ilgisini yeniden canlandırmaya karar verirse, artık sabit bir fiyat gibi bir lüksü olmayacak. Bunun yerine, herhangi bir transfer ücreti için Borussia Dortmund ile doğrudan pazarlık yapılması gerekecek; kulüp, değerli oyuncusu için şartları belirleme konusunda artık çok daha güçlü bir konumda bulunuyor.







