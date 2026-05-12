Serhou Guirassy ayrılmak istiyor! Forvet, Borussia Dortmund’un Manchester City, Liverpool, Arsenal veya Barcelona gibi kulüplerin özel maddeyi devreye sokmasından endişe duyduğu bir ortamda büyük bir transfer kararı aldı
Forvet yeni bir meydan okuma arıyor
Westfalya’da geçirdiği iki verimli sezonun ardından Guirassy, Dortmund’a önümüzdeki transfer döneminde ayrılmak istediğini bildirdi. 30 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında VfB Stuttgart'tan 18 milyon euroya transfer olduğundan bu yana büyük bir başarı sergiledi ve 95 resmi maçta 59 gol attı ve 15 asist yaptı. Ancak, teknik kadroyla iyi bir ilişkisi olmasına rağmen, forvetin kulübün oyun tarzından memnun olmadığı ve kendini daha yüksek bir seviyede sınamak istediği bildiriliyor.
Taktiksel sıkıntılar ayrılığa yol açıyor
Sky Sports’a göre, golcü forvetin kararı, mevcut sistemdeki rolü üzerine yaptığı içsel değerlendirmelerin ardından kesinleşti. Gine milli takım oyuncusunun, bu yaz uygun bir transfer fırsatı çıkması halinde Dortmund'dan ayrılmak istediği anlaşılıyor. Bu sezon Bundesliga'da 16 gol atarak bireysel olarak güçlü bir performans sergilemesine rağmen, takımın taktiksel yaklaşımından bir dereceye kadar memnuniyetsiz olan 2025 Ballon d'Or adayı, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Seçkin kulüpler tetikte
Dortmund, Avrupa’nın en zengin kulüplerinden oluşan belirli bir grubun devreye sokabileceği 50 milyon avroluk özel bir serbest kalma maddesi nedeniyle zor bir durumla karşı karşıya. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal’in hepsi bu serbest kalma maddesini devreye sokma hakkına sahip olsa da, henüz hiçbiri resmi bir adım atmadı. Bu devlerin yanı sıra AC Milan, Tottenham Hotspur ve Fenerbahçe de ilgilerini belirtmiş olsa da, bu kulüplerin transfer ücreti konusunda BVB ile doğrudan görüşmesi gerekecek.
Dortmund, yıldız oyuncusunu elinde tutmak için mücadele ediyor
Bundesliga'da şu anda ikinci sırada yer alan Dortmund, 16 Mayıs Cumartesi günü Werder Bremen deplasmanıyla lig sezonunu tamamlayacak. Guirassy, 16 golle ligin gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve onun kalitesinde bir yedek bulmak için büyük bir mali harcama yapılması gerekecek. Lars Ricken ve Ole Book, bu karizmatik forveti kalmaya ikna etmeye kararlıyken, BVB şu anda forvetin peşinde olan birkaç Avrupa deviyle zorlu bir mücadeleye girecek.