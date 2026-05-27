Moataz Elgammal

Çeviri:

Sergio Ramos'un transferi suya düştü! Real Madrid ve İspanya'nın efsane oyuncusu, anlaşmaya rağmen teklifini yarıya indirdikten sonra Sevilla anlaşmadan çekildi

Real Madrid efsanesi Sergio Ramos'un Sevilla'yı devralma girişimi, Ramos'un teklif koşullarını kökünden değiştirmesinin ardından tamamen suya düştü. Çarşamba günü, eski stoperin teklifini önemli ölçüde düşürerek masaya dönmesi üzerine görüşmeler aniden sonlandırıldı; bu durum, satıcı tarafın Endülüs kulübü için tarihi bir anlaşma olması beklenen bu fırsatı reddetmesine yol açtı.

  • Aniden fikrini değiştirmesi

    El Desmarque’ye göre, Sevilla, Ramos ve yatırım grubuyla yaptığı görüşmeleri, tekliflerinde yaşanan dramatik bir değişiklik üzerine sonlandırdı. İki hafta önce, 440 milyon avroluk devasa bir satın alma için niyet mektubu imzalanmıştı. Bu ilk anlaşma, sermaye artırımı için 80 milyon avro, hissedarlara ödenecek 290 milyon avro ve kulübün tahmini net borcunu kapatmak üzere ayrılan kalan fonları içeriyordu. Satıcı taraf, nihai imzaya kadar meydana gelebilecek her türlü zararı üstlenerek ödeme süresinin uzatılmasını bile kabul etmişti. Ramos, mevcut sahiplere ödeme garantilerinin sağlanacağına dair güvence vermişti, bu nedenle bu Çarşamba günü yaşanan ani U dönüşü son derece beklenmedik oldu.

    Kısaltılmış teklif

    Ramos’un Çarşamba günkü toplantıya yeni bir temsilciyle gelmesiyle durum daha da kötüleşti. Projeyi ortaklaşa yönetecek olan Meksikalı bir aile adına hareket eden saygın spor hukuku avukatı Roberto Alvarez, önceki danışmanların yerini aldı. Yeni konsorsiyum, değerlemeyi yarı yarıya düşürerek 220 milyon avroluk bir işlemle radikal bir şekilde farklı şartlar sundu. Bu revize edilmiş yapı kapsamında, acil bir sermaye artırımı için 120 milyon avro enjekte edilecek ve bu da gruba yüzde 42’lik bir kontrol hissesi sağlayacaktı. Kalan 100 milyon avro ise mevcut hissedarlardan %18'lik bir hisse daha satın almak için kullanılacak ve bu da konsorsiyuma tam kontrol hakkı verirken, kalan hisseleri fiilen değersiz hale getirecekti.

  • Sevilla, Ramos transferinden vazgeçti

    Beklendiği üzere, mevcut sahipler değiştirilmiş teklifi derhal reddetti. Satıcı taraf, yeni mali koşulları kulübün geleceği açısından tamamen kabul edilemez bularak anlaşmayı tek taraflı olarak feshetti. Potansiyel alıcılar, hangi hisseleri satın almayı planladıklarını belirtmeyerek, mevcut sahipleri büyük ölçüde marjinalize edecek bir genel halka arz başlatmayı planladılar. Dahası, bu düşürülen teklif, yönetim kurulunun o sırada dikkate bile almadığı, başka bir yatırım grubu tarafından daha önce sunulan alternatif tekliften önemli ölçüde daha düşüktü. Ani çöküş, tüm tarafların beş ay süren yoğun müzakerelerin tamamen boşa gittiği hissine kapılmasına neden oldu.

    La Liga takımı, yeni bir alıcı bulmak için zamana karşı yarışıyor

    Sevilla, hayati önem taşıyan yatırımı garantilemek için artık zamanla yarışıyor. Zorunlu sermaye artırımı hâlâ mutlak bir gereklilik olduğundan, kulüp bir an önce yeni bir alıcı bulmak zorunda. Endülüs ekibi için şanslı bir durum olarak, birkaç yeni yatırımcı ilgilerini yeniden canlandırmak için şimdiden kapıyı çaldı; bu da yeni müzakerelerin çok yakında başlayabileceği anlamına geliyor.