Yosua Arya

Çeviri:

Sergio Ramos, Sevilla'yı satın almak için son teklifi değerlendiriyor; ancak Real Madrid efsanesi, çocukluğundan beri tuttuğu kulübün La Liga'da kalıp kalmayacağını öğrenmeyi bekliyor

Real Madrid'in efsane ismi Sergio Ramos, First Eleven Capital ile birlikte çocukluk kulübü Sevilla'nın kontrolünü ele geçirmek için kesin bir teklif hazırlıyor. Ancak bu hamle, takımın ikinci lige düşmekten kurtulmak için verdiği mücadelede birinci ligde kalıp kalmayacağına bağlı.

  • "93. dakikada" yaşanan yönetim kurulu çatışması

    Efsanevi defans oyuncusu, Sevilla'yı satın alma planının son aşamalarında kendi kişisel "93. dakikasına" girdi. First Eleven Capital ile işbirliği içinde çalışan Ramos, kulübün mali durumunu değerlendirmek üzere titiz bir durum tespiti sürecini tamamladı. Rakamlar artık netleştiğine göre, Ramón Sánchez-Pizjuán'daki yönetim yapısını değiştirmek üzere resmi bir teklif hazırlanıyor.

    Saha içinden yönetim kurulu odasına geçiş, Camas doğumlu yıldız için büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. Duygusal bir şekilde ikinci kez forma giymek için geri dönen Ramos, artık kendisini Endülüs devinin başlıca karar vericisi haline getirecek uzun vadeli bir vizyona odaklanmış durumda.

    Hayatta kalma, nihai değerlemeyi belirler

    Resmi teklifin zamanlaması, kulübün spor sonuçlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Küme düşme hattına tehlikeli bir şekilde yaklaşan Sevilla’nın piyasa değeri, ligdeki konumuna göre dalgalanıyor. AS’ye göre Ramos ve ortakları şu anda “bekleme” aşamasında bulunuyor ve ligde kalmanın matematiksel olarak kesinleşmesini bekledikten sonra nihai bir fiyat belirleyecekler.

    Luis Garcia'nın 2027 yılına kadar teknik direktör olarak atanması, mevcut istikrarsızlığı vurguluyor. İkinci lige düşmesi, satın alma maliyetini önemli ölçüde düşürecek olsa da, Ramos'un yönetmeyi planladığı devasa yeniden yapılanma projesini de zorlaştıracaktır.

  • Çoğunluk hissesi için finansman sağlandı

    Alıcı grup, nihai olarak 260 milyon ile 390 milyon sterlin arasında değişecek bir yatırımla, halihazırda yeterli finansmanın sağlandığını garanti ediyor. Ancak, kulübü satmaya niyetli ana aileler henüz tam olarak ikna olmuş değil. Niyet Mektubu’nun (LOI) süresi dolana kadar kalan kısa sürede masaya nakit para konması gerekecek ve bu, tüm operasyonun en zorlu adımı olmaya devam ediyor.

    Ramos, tüm önemli sportif ve ticari kararlarda son sözü söylemek için kulüpte hakim bir hisseye sahip olmayı planlıyor. Haberlere göre, Camas doğumlu Ramos hisselerin yüzde 70'inden fazlasına sahip olacak ve bu, Sevilla'yı yönetmek ve kulüp için uzun vadeli vizyonunu hayata geçirmek için fazlasıyla yeterli.

    Yeni bir dönem için borçların silinmesi

    Odak noktası çoğunluk hissesi olsa da, eskiden 777 Partners'a ait olan ve şu anda sigorta şirketi A-CAP'e ait yaklaşık yüzde 13'lük hisse, satın alma paketine dahil edilmeyecek. Bu durum, Ramos ve ortaklarına, her küçük hissedarı kendi çatısı altında toplamaya gerek kalmadan hakimiyet kurmanın önünü açıyor.

    Her halükarda, hisselerin satın alınması için yapılacak ilk yatırımın yanı sıra, yeni sahiplerin şirketin zarar gören hesaplarını düzeltmek için yaklaşık 100 milyon avroluk önemli bir sermaye artırımı yapması gerekecek. Bu nakit enjeksiyonu, kulübün gelecekteki istikrarı için hayati öneme sahip olarak görülüyor ve Ramos'un yönetimini devralması durumunda, Sevilla'yı Avrupa futbolunun üst kademelerine geri döndürmek için gerekli finansal esnekliğe sahip olmasını garanti altına alıyor.

