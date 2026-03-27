Sergio Ramos, Sevilla'yı satın almak için son teklifi değerlendiriyor; ancak Real Madrid efsanesi, çocukluğundan beri tuttuğu kulübün La Liga'da kalıp kalmayacağını öğrenmeyi bekliyor

Efsanevi defans oyuncusu, Sevilla'yı satın alma planının son aşamalarında kendi kişisel "93. dakikasına" girdi. First Eleven Capital ile işbirliği içinde çalışan Ramos, kulübün mali durumunu değerlendirmek üzere titiz bir durum tespiti sürecini tamamladı. Rakamlar artık netleştiğine göre, Ramón Sánchez-Pizjuán'daki yönetim yapısını değiştirmek üzere resmi bir teklif hazırlanıyor.

Saha içinden yönetim kurulu odasına geçiş, Camas doğumlu yıldız için büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. Duygusal bir şekilde ikinci kez forma giymek için geri dönen Ramos, artık kendisini Endülüs devinin başlıca karar vericisi haline getirecek uzun vadeli bir vizyona odaklanmış durumda.