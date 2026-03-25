Getty/GOAL
Çeviri:
Sergio Ramos mu, Rio Ferdinand mı? Harry Maguire, tüm zamanların en iyi stoperini seçti; Manchester United'ın savunma oyuncusu ayrıca Premier Lig'in en iyisini de belirledi
- Getty
Maguire, stoper pozisyonunda liderlik konusunda her şeyi biliyor
Yıllar boyunca, hem İngiliz futbolunda hem de dünya çapında pek çok tanınmış isim savunma hattının merkezinde yer aldı; sağlam bir savunma omurgası, hırslı her takım için hayati önem taşıyor.
United formasıyla 260'ın üzerinde maça çıkan ve İngiltere Milli Takımı'nda 64 kez forma giyen Maguire, hem kulüpte hem de milli takımda liderlik görevlerini üstlenerek bu pozisyonu doldurmanın ne demek olduğunu çok iyi bilir. O, dünyanın en iyi forvetlerinden bazılarının oluşturduğu bariz tehdidi kontrol altına almaya yardımcı olmuştur.
Maguire, tüm zamanların en sevdiği stoperi kim olarak seçti?
Maguire, Manchester United’ın resmi lojistik ortağı DHL Express ile yaptığı röportajda GOAL’a en sevdiği stoperler hakkında şunları söyledi: “Tüm zamanların en sevdiğim stoperleri söz konusu olduğunda, Jaap Stam ve Rio Ferdinand’ın bu kulüpte oynadığını izlemeyi çok severdim. Ayrıca, Real Madrid'de oynadığı dönemde tüm o şampiyonlukları kazanan Sergio Ramos'u izlemekten de büyük keyif aldığımı söylemeliyim. Tüm zamanların en sevdiğim oyuncusu olarak tek bir isim seçmem gerekirse, muhtemelen Ramos'u seçerdim.”
Dünya Kupası şampiyonu olan ve Real Madrid ile küresel sahnede dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan bir ismi tercih eden Maguire, İngiltere'deki yerel rekabete odaklanması istendiğinde şunları ekledi: “Premier Lig tarihinin en iyi savunmacısını seçmek çok zor bir soru çünkü bu kategoriye giren birkaç isim var, ancak muhtemelen John Terry veya Rio Ferdinand'ı seçerdim. Benim için önemli olan, uzun süreli kariyerleri ve kazandıkları şampiyonluklar. Her yıl en üst seviyede performans göstermek, üst düzey bir defans oyuncusu olduğunuzu kanıtlar ve bu ikisi kesinlikle bunu başardı.”
- DHL/Manchester United
Manchester United, Tayland'daki özel projenin bir parçası
Manchester United, gelecekteki süperstarların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla DHL Express ile işbirliği yaparak Tayland’ın Mae Suek bölgesindeki ücra bir topluluğa profesyonel standartlarda, her türlü hava koşuluna uygun bir futbol sahası inşa ediyor. Böylece, nüfusun %85’inden fazlasının ömür boyu Red Devils taraftarı olduğu, dünyanın coğrafi olarak en izole bölgelerinden birine yüksek kaliteli bir altyapı sağlanıyor.
Eski United sol beki Patrice Evra, resmi açılış törenine sürpriz bir şekilde katıldı ve bu heyecan verici proje hakkında şunları söyledi: “DHL Express ile birlikte yürütülen 'Delivering Dreams' kampanyası harika. Çocukların bu güzel futbol sahasında ilk kez oynarken yüzlerindeki gülümsemeleri gördüğümde, bu anı asla unutmayacağım. Ben o yaştayken, bu tür bir sahada oynama fırsatım ya da lüksüm yoktu. Bu harika bir kampanya ve kurdeleyi kesmek ve o çocuklarla birlikte sahada oynayan ilk kişi olmak benim için bir onur.”
Mevcut United yıldızı Diogo Dalot, yarının yıldızlarına son teknoloji tesisler sağlanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Benim için her şey küçük sahalarda başladı. Memleketimde, ağları olmayan küçük beton sahalarda oynayarak büyüdüm. Eğer kalelerimiz yoksa, direkleri işaretlemek için iki su şişesi kullanırdık. Her zaman bir yolunu bulursunuz çünkü futbolun güzel yanı, sadece oynamak ve bu spordan keyif almaktır. O günleri düşündüğümde, bu kadar güzel bir futbol sahası gördüklerinde topluluğun ne kadar mutlu olacağını hayal edebiliyorum.”
Amatör futbola yapılan yatırımın önemi
Sheffield doğumlu Maguire, Güney Yorkshire’da mesleğinin temellerini atarken zirveye uzanan yolculuğunun ilk temkinli adımlarını attı. Taban seviyesinde futbola olan ilgiyi teşvik etme konusunda şunları söyledi: “Çocukların küçük yaşlardan itibaren tesisler ve oynayabilecekleri bir sahaya erişiminin olması bence çok önemli. Sadece dışarıda vakit geçirebilecekleri bir alana sahip olmak, fiziksel ve zihinsel gelişim için hayati önem taşıyor. Ayrıca sosyalleşmek ve arkadaşlarla vakit geçirmek için de çok önemli bir unsur. Bu kampanyayla burada yapılan şey gerçekten harika; çocukların gidip oynayabilecekleri güvenli bir yer sağlamak, toplum için muhteşem bir şey.”
Maguire, 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosuna geri döndü
Maguire, o ilk günlerden bu yana uzun bir yol kat etti ve hiçbir hayalin çok büyük sayılmaması gerektiğini kanıtladı. Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki United’da, takımın ilk dörtte yer alıp Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefine ulaşma yolunda düzenli olarak forma giyerken, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımına da tam zamanında geri döndü.
