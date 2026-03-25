Sergio Ramos mu, Rio Ferdinand mı? Harry Maguire, tüm zamanların en iyi stoperini seçti; Manchester United'ın savunma oyuncusu ayrıca Premier Lig'in en iyisini de belirledi

Manchester United, gelecekteki süperstarların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla DHL Express ile işbirliği yaparak Tayland’ın Mae Suek bölgesindeki ücra bir topluluğa profesyonel standartlarda, her türlü hava koşuluna uygun bir futbol sahası inşa ediyor. Böylece, nüfusun %85’inden fazlasının ömür boyu Red Devils taraftarı olduğu, dünyanın coğrafi olarak en izole bölgelerinden birine yüksek kaliteli bir altyapı sağlanıyor.

Eski United sol beki Patrice Evra, resmi açılış törenine sürpriz bir şekilde katıldı ve bu heyecan verici proje hakkında şunları söyledi: “DHL Express ile birlikte yürütülen 'Delivering Dreams' kampanyası harika. Çocukların bu güzel futbol sahasında ilk kez oynarken yüzlerindeki gülümsemeleri gördüğümde, bu anı asla unutmayacağım. Ben o yaştayken, bu tür bir sahada oynama fırsatım ya da lüksüm yoktu. Bu harika bir kampanya ve kurdeleyi kesmek ve o çocuklarla birlikte sahada oynayan ilk kişi olmak benim için bir onur.”

Mevcut United yıldızı Diogo Dalot, yarının yıldızlarına son teknoloji tesisler sağlanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Benim için her şey küçük sahalarda başladı. Memleketimde, ağları olmayan küçük beton sahalarda oynayarak büyüdüm. Eğer kalelerimiz yoksa, direkleri işaretlemek için iki su şişesi kullanırdık. Her zaman bir yolunu bulursunuz çünkü futbolun güzel yanı, sadece oynamak ve bu spordan keyif almaktır. O günleri düşündüğümde, bu kadar güzel bir futbol sahası gördüklerinde topluluğun ne kadar mutlu olacağını hayal edebiliyorum.”