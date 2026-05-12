Getty Images Sport
Çeviri:
Sergio Ramos liderliğindeki yatırım grubu, beş aylık müzakerelerin ardından nihayet Sevilla'nın devralınması konusunda anlaşmaya vardı
Sevilla'da bir dönüm noktası
Marca’nın haberine göre, Ramos, Five Eleven Capital CEO’su Martin Ink ve kulübün çoğunluk hissedarları arasında yapılan iki saatlik bir toplantının ardından Sevilla’nın satışı konusunda ilke anlaşması imzalandı. Bu toplantı, Ocak ortasında başlayan sürecin ayrıntılarını netleştirmek üzere önceki gün gerçekleştirilen dokuz saatlik maraton görüşmenin ardından gerçekleşti. Anlaşma, son evrak işlemlerinin tamamlanması ve noter tasdiki aşamasına kadar askıda kalırken, önceki teklif sahiplerini caydıran KPMG’nin titiz durum tespiti denetimini başarıyla geçti.
- Getty Images Sport
Spor alanındaki uzmanlık güvence altına alındı
Ramos ve kardeşi Rene toplantıdan gülümseyerek ve başparmaklarını kaldırarak ayrılırken, yeni dönemin yönetim yapısı şimdiden şekillenmeye başladı. City Football Group ve Al-Hilal'de on yıllık deneyime sahip deneyimli bir profesyonel olan Marc Boixasa, Five Eleven ekosisteminin spor direktörü olarak belirlendi. Grup, resmi devir teslim işlemi tamamlandıktan sonra modernize edilmiş bir idari çerçeve uygulamaya koymaya hazırlanırken, Boixasa'ya operasyon direktörü Jesus Zamorano destek verecek.
Efsanevi eve dönüş
Bu devralma, Ramos'u çocukluğundan beri desteklediği kulüpte kilit bir konuma getiriyor; burada kulüp sahibi olarak hem sportif hem de stratejik karar alma süreçlerinde etkili olacak. Ancak İspanya'daki yönetmelikler, aktif futbolcuların aynı ligdeki kulüplerde hisse sahibi olmasını yasakladığından, 40 yaşındaki Ramos fiilen emekli olmak ya da yurtdışına transfer olmak zorunda kalıyor. Real Madrid ve İspanya milli takımında efsanevi bir kariyere imza atmadan önce Sevilla'nın altyapısından yetişen Ramos'un yönetim kuruluna geçişi, köklerine tam anlamıyla bir dönüşü simgeliyor.
- Getty Images Sport
Hayatta kalma ve geçiş
Sevilla, La Liga'da şu anda 35 maçta topladığı 40 puanla 13. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesindeki Alaves'in sadece üç puan üzerinde bulunarak zor bir durumda bulunuyor. Yönetim kurulundaki değişim süreci, münhasır müzakere döneminin son tarihi olan 31 Mayıs'a doğru ilerlerken, Çarşamba günü Villarreal'e yapılacak deplasman, takımın ligde kalması açısından hayati önem taşıyor.