Sürekli dolaşan söylentiler, Monchi’nin Endülüs’e sansasyonel bir dönüş yapabileceğini öne sürüyor. Ancak Monchi, yakın zamanda geri dönme ihtimalini reddetti ve mevcut yönetimin kendisiyle iletişime geçmediğini açıkça belirtti. Monchi, “Sevilla konusunda, bugünkü durum itibariyle geri dönmem için herhangi bir teklif almadım” dedi. “Beni ararlarsa dinlemem gerekir, ancak şu anki durumumdan memnunum. San Fernando her açıdan uygun olmalı, aksi takdirde bir teklif söz konusu olamaz."

Saha dışındaki bu belirsizlik, takımın felaketle sonuçlanan lig performansını yansıtıyor; Pazartesi günü Real Sociedad'a 1-0 yenilen Sevilla, 37 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.