Getty Images Sport
Çeviri:
Sergio Ramos başkan mı olacak? Real Madrid efsanesi, Sevilla’da üst düzey bir göreve göz dikmiş durumda; Monchi, kulübün devralınmasıyla ilgili teklifler sürerken eski stoperin kulübün “kalbinde” yer almak istediğini söyledi
Monchi, Ramos'un yönetim kurulu hedeflerini açıkladı
Bir podcast'te konuşan Monchi, Ramos'un şu anki motivasyonları hakkında ilginç bir bakış açısı sundu. San Fernando doğumlu başkan, eski Real Madrid kaptanının çocukluk takımında sadece sembolik bir rolün çok ötesinde bir şey istediğini belirtti. Kulübün devralınma süreci hâlâ karmaşık bir hal alıyor, ancak Ramos yeni dönemi şekillendirme niyetinde. Monchi şöyle açıkladı: "Sergio Ramos'a, ortaklarına ya da Sevilla hissedarlarına sorarsanız, onların da ne olacağı konusunda %100 net bir fikirleri yok. Onun, başkan olarak mı değil mi bilmiyorum ama, kulübün geleceğine ilişkin karar alma sürecinin tam ortasında yer almak istediğini biliyorum."
- (C)Getty Images
Hisse satın alma teklifi ivme kazanıyor
39 yaşındaki tecrübeli isim, şu anda Sevilla'daki derin istikrarsızlığı gidermek amacıyla yatırım grubu Five Eleven Capital'in desteğiyle güçlü bir konsorsiyumun başında yer alıyor. Kulüp, sahada zorlu bir dönem geçiriyor ve küme düşme hattının tehlikeli bir şekilde yakınında bulunuyor; taraftarlar ise yeni bir başlangıç için can atıyor. Meksika ekibi Rayados de Monterrey'den ayrıldığından beri serbest oyuncu statüsünde olan Ramos, geçtiğimiz günlerde sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi konusunda büyük umutlarını dile getirdi. "Birkaç ay, hatta birkaç hafta içinde bazı haberler olacağını düşünüyorum ve umarız bu haberler hepimizin beklediği haberler olur. Her şey yolunda gidiyor," dedi Ramos gazetecilere.
Monchi, küme düşme endişeleri nedeniyle mesafeli davranıyor
Sürekli dolaşan söylentiler, Monchi’nin Endülüs’e sansasyonel bir dönüş yapabileceğini öne sürüyor. Ancak Monchi, yakın zamanda geri dönme ihtimalini reddetti ve mevcut yönetimin kendisiyle iletişime geçmediğini açıkça belirtti. Monchi, “Sevilla konusunda, bugünkü durum itibariyle geri dönmem için herhangi bir teklif almadım” dedi. “Beni ararlarsa dinlemem gerekir, ancak şu anki durumumdan memnunum. San Fernando her açıdan uygun olmalı, aksi takdirde bir teklif söz konusu olamaz."
Saha dışındaki bu belirsizlik, takımın felaketle sonuçlanan lig performansını yansıtıyor; Pazartesi günü Real Sociedad'a 1-0 yenilen Sevilla, 37 puanla 17. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.
- Getty Images Sport
Yeni bir dönemin şafağını bekliyoruz
Küme düşmemek için geriye sadece dört maç kalmışken, önümüzdeki haftalar Sevilla için son derece kritik olacak. Kulübün devralınması başarılı olursa, Ramos muhtemelen futbolu bıraktığını resmen açıklayacak. Taraftarlar, geri dönen kahramanın sevgili kulübe nihayet istikrarı geri getirebilecek mi diye merakla bekliyor olacak.