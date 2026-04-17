Sergio Aguero'ya göre Arsenal, Manchester City ile oynanacak şampiyonluk mücadelesinin öncesinde 'endişe ve gerginlik' içinde

Manchester City ile Arsenal arasında yakında oynanacak olan karşılaşma, şampiyonluğu belirleyecek bir maç olarak görülüyor. Gunners, 32 maçta topladığı 70 puanla şu anda liderlik koltuğunda otururken, City ise 64 puanla ikinci sırada yer alıyor ancak elinde çok önemli bir maç eksiği bulunuyor. Her iki teknik direktör de Manchester’da birlikte geçirdikleri süre sayesinde birbirlerinin sistemlerini avucunun içi gibi bildiğinden, Aguero, Etihad’da en ufak ayrıntıların galibi belirleyeceği temkinli ama yoğun bir mücadele olacağını öngörüyor.

"Bu garip bir maç. Her iki teknik direktör de birbirlerini çok iyi tanıyor, nereden saldırmaları gerektiğini ve rakibin en zayıf noktalarının neresi olduğunu biliyorlar," diye açıkladı Aguero. "Bazen bu maçlarda çok az gol atılır, bazen ise oyun açılır ve taraftarlar için harika bir gösteriye dönüşür. Bence City ilk 10-15 dakikada güçlü çıkacak, hızlanacak ve topun kontrolünü ele geçirecek. Maç City'nin 2-0 veya 2-1 galibiyetiyle bitebilir. Umarım City çok fazla zorlanmaz, ancak sadece bir gol farkla önde olursa, son dakikalarda City'nin biraz zorlanacağını düşünüyorum."