Sergio Aguero'ya göre Arsenal, Manchester City ile oynanacak şampiyonluk mücadelesinin öncesinde 'endişe ve gerginlik' içinde
Arsenal üzerinde baskı artıyor
Premier Lig şampiyonluğu yarışı son düzlüğe girerken, Aguero, beklentilerin ağırlığının Mikel Arteta’nın takımını zorlamaya başladığını belirtti. Arsenal’in yirmi yıldır ilk lig şampiyonluğunu kovaladığı bu dönemde, Arjantinli oyuncu psikolojik mücadelenin sahadaki fiziksel mücadele kadar zorlu hale geldiğine inanıyor.
Stake'e Kuzey Londra kulübünü çevreleyen atmosfer hakkında konuşan Aguero, şunları söyledi: "O kadar kötü mü bilmiyorum ama çok büyük baskı altındalar. Ligin zirvesindeler ve Arsenal'in en son Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının üzerinden uzun yıllar geçti. Her takım onlara karşı ekstra motivasyonla oynuyor ve arkalarında asla affetmeyen City var. Çok fazla endişe ve gerginlik var. Bazen her şeyi doğru yapmak istediğinizde, sonunda hatalar yaparsınız. Bu normal - oyuncular her şeyi mükemmel yapmak isterler ve zihinsel olarak oyundan daha hızlı giderler."
- Getty Images Sport
Arteta'nın taktiksel satranç maçı
Manchester City ile Arsenal arasında yakında oynanacak olan karşılaşma, şampiyonluğu belirleyecek bir maç olarak görülüyor. Gunners, 32 maçta topladığı 70 puanla şu anda liderlik koltuğunda otururken, City ise 64 puanla ikinci sırada yer alıyor ancak elinde çok önemli bir maç eksiği bulunuyor. Her iki teknik direktör de Manchester’da birlikte geçirdikleri süre sayesinde birbirlerinin sistemlerini avucunun içi gibi bildiğinden, Aguero, Etihad’da en ufak ayrıntıların galibi belirleyeceği temkinli ama yoğun bir mücadele olacağını öngörüyor.
"Bu garip bir maç. Her iki teknik direktör de birbirlerini çok iyi tanıyor, nereden saldırmaları gerektiğini ve rakibin en zayıf noktalarının neresi olduğunu biliyorlar," diye açıkladı Aguero. "Bazen bu maçlarda çok az gol atılır, bazen ise oyun açılır ve taraftarlar için harika bir gösteriye dönüşür. Bence City ilk 10-15 dakikada güçlü çıkacak, hızlanacak ve topun kontrolünü ele geçirecek. Maç City'nin 2-0 veya 2-1 galibiyetiyle bitebilir. Umarım City çok fazla zorlanmaz, ancak sadece bir gol farkla önde olursa, son dakikalarda City'nin biraz zorlanacağını düşünüyorum."
Arsenal için zihinsel engel
Arsenal bu sezon ligin en çekici futbolunu sergileyen takımlardan biri olsa da, son haftalarda artan baskı ile birlikte bazı çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye yenilmeleri, Southampton'a karşı hayal kırıklığı yaratan FA Kupası elenmeleri ve son olarak Bournemouth'a karşı evlerinde aldıkları şok yenilgi, takımın soğukkanlılığı konusunda soru işaretleri yaratmıştır. Aguero, baskı altında sakin kalma becerilerinin belirleyici faktör olacağını vurgulayarak, Gunners'ın sezonun zorlu son haftalarını atlatabilmesi için Arteta'nın Guardiola'nın altında edindiği kişisel deneyimin hayati önem taşıyacağına inanmaktadır.
Gunners'ın şu anki ruh halini analiz eden efsanevi forvet, "Bence bu çoğunlukla zihinsel bir mesele. Arsenal iyi oynuyor; üzerlerinde baskı yaratan tek şey zirvede olmaları. Her şey, Arteta'nın City'deki döneminden edindiği deneyime ve Arsenal'in şampiyon olmasına yardımcı olmak için oyuncularla kuracağı iletişime bağlı. Maç maç düşünmeleri gerekiyor. City'ye karşı bile, kaybetmemek Arsenal'in şampiyon olabilmesinin tek yolu bence." dedi.
- Getty Images Sport
Şehir, şampiyonluk için favori gösteriliyor
Arsenal’in etkileyici formuna rağmen Aguero, eski kulübünün rakiplerini geride bırakmak için gereken acımasızlığa sahip olduğuna dair kendinden emin. City’nin Mayıs ayına kadar kusursuz bir performans sergilemesini bekliyor ve tarihsel olarak pek çok rakibi alt eden bu tempoya ayak uydurma yükünü Arsenal’in omuzlarına yüklüyor.
Kupanın nihai sahibi hakkında düşüncelerini paylaşan Aguero, şu sonuca vardı: "Bence City şampiyon olacak. Kulübü ve Pep'i tanıdığım kadarıyla, City'nin puan kaybedeceğini sanmıyorum. City'nin kafasında, Arsenal'in bir noktada yenilebileceği veya berabere kalabileceği bilinci var ve bu yeterli - tabii City her şeyi kazanırsa."