Sergio Agüero, Lionel Messi'nin Inter Miami'deki geleceği hakkında ne zaman karar vereceğini açıkladı ve Neymar'ın MLS'de Arjantinli oyuncunun yanına katılmasını umduğunu belirtti
Messi'nin Miami'deki geleceğine dair zaman çizelgesi
Messi, 2023 yazında Inter Miami'ye katıldığından beri, kulübü küresel bir güç haline getirdi. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Herons'ı MLS Kupası, Supporters' Shield ve Leagues Cup dahil olmak üzere tarihi bir kupa hasılatına ulaştırırken, aynı zamanda takımın kaptanı olarak son FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesini sağladı. Bu başarıya rağmen, Güney Florida'daki geleceği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Yakın arkadaşı Aguero, kararın nihayetinde fiziksel kondisyon ve kişisel mutluluğa bağlı olacağına inanıyor.
Stake'e kararın zamanlamasıyla ilgili konuşan Aguero, Messi'nin programındaki bir sonraki önemli dönüm noktalarından sonra durumunu değerlendireceğini öne sürdü. Aguero şunları söyledi: "Leo ne hissederse onu yapacak. Bir yıl sonra sözleşmesine bakacak. Fiziksel olarak kendini iyi hissediyorsa, mutlu ve sakinse, çok sakin bir şekilde devam edecek. Elbette Leo'yu tanıyanlar bilir ki o çok rekabetçidir ve kaybetmekten nefret eder. Ama çok güzel bir şehirde, çok rahat bir hayat sürüyor. Birçok Latin onu seviyor ve o da bu sevgiyi hissediyor. Bence her şey fiziksel durumuna bağlı. Bugün ona baktığımda, sakin bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Onun yerinde olsam, sadece beş dakika olsa bile burada kalırdım. Ama durumuysa iyi, bunu birkaç ay içinde öğreneceğiz. Dünya Kupası ve MLS sezonu bittikten sonra bir yılı kalacak. 2028'de ne yapacağını düşündüğünü sanmıyorum."
Barcelona'dan olası bir veda
MLS’deki yükümlülüklerine rağmen, 778 maçta 672 gol ve 34 kupa ile kulübün en büyük efsanesi olan Messi için Barcelona’ya dönüş ihtimali hâlâ gündemde. Aguero, bu duygusal bağın sarsılmaz olduğunu düşünüyor ve sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncu ile taraftarları için Camp Nou’da düzenlenecek uygun bir veda töreninin masalsı bir son olacağını belirtiyor.
İspanya'ya dönüş olasılığını değerlendiren Aguero, şunları ekledi: "Geri dönerse, bunun nedeni orada büyümüş olması ve Barça'ya olan sevgisidir... 'Ben buradanım ve burada emekli olacağım. Ama bilmiyorum. Her şey orada mutlu ve huzurlu olup olmadığına ve fiziksel olarak bir yıl daha oynayabilecek durumda olup olmadığına bağlı. Açıkçası Barça konusunda heyecanlı. O kulüple her zaman bir bağı olacak. Hayalinin, hak ettiği şekilde orada veda etmek olduğunu düşünüyorum. Bu, her Barça taraftarının hayali."
Neymar ile yeniden bir araya gelme hayali
Santos'un yıldızı Neymar'ın Inter Miami'ye transfer olacağına dair spekülasyonlar sık sık gündeme geliyor; bu transfer, Messi ve Luis Suarez ile birlikte bir "MSN" yeniden birleşmesini mümkün kılacaktır. Aguero bu fikrin açıkça hayranı olduğunu belirterek, bu tür efsanelerin varlığının ABD'de futbolun gelişimi ve özellikle de ligin eğlence değeri açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
Brezilyalı oyuncunun Chase Stadium'a katılması olasılığını değerlendiren Aguero, "Evet, çok eğlenceli olurdu. Neymar'ın Leo ile tekrar bir araya gelmesi güzel olurdu, umalım da öyle olsun. Bu harika olurdu. Önceki takımlarında her şeyi kazanmış oyuncuların, özellikle de efsanelerin olması güzel bir şey. Amerikan seyircisi için MLS'e gitmek muhteşem bir şey" dedi.
Neymar'ın Avrupa'ya açılan kapısı hâlâ kapalı
Bazı taraftarlar Avrupa'ya dönüş hayalleri kurarken, Aguero, Neymar için bu sayfanın muhtemelen kapandığını düşünüyor; zira Neymar artık elit futbolun yoğun fiziksel taleplerini karşılamaktan ziyade Santos'ta futbolun tadını çıkarmaya odaklanmış durumda. "Uff… Bence çok zor," dedi Aguero, Avrupa'ya olası bir dönüş hakkında. "Onu, artık gerekli olmayan bir şeyde yeniden %100 performans göstermeyi düşünmekten ziyade, futbolun tadını çıkarma aşamasında görüyorum. Bence bugün daha çok sakin olmak ve keyfini çıkarmak istediği bir aşamada."