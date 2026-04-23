Sergio Agüero, Lionel Messi'nin Inter Miami'deki geleceği hakkında ne zaman karar vereceğini açıkladı ve Neymar'ın MLS'de Arjantinli oyuncunun yanına katılmasını umduğunu belirtti

Messi, 2023 yazında Inter Miami'ye katıldığından beri, kulübü küresel bir güç haline getirdi. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Herons'ı MLS Kupası, Supporters' Shield ve Leagues Cup dahil olmak üzere tarihi bir kupa hasılatına ulaştırırken, aynı zamanda takımın kaptanı olarak son FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesini sağladı. Bu başarıya rağmen, Güney Florida'daki geleceği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Yakın arkadaşı Aguero, kararın nihayetinde fiziksel kondisyon ve kişisel mutluluğa bağlı olacağına inanıyor.

Stake'e kararın zamanlamasıyla ilgili konuşan Aguero, Messi'nin programındaki bir sonraki önemli dönüm noktalarından sonra durumunu değerlendireceğini öne sürdü. Aguero şunları söyledi: "Leo ne hissederse onu yapacak. Bir yıl sonra sözleşmesine bakacak. Fiziksel olarak kendini iyi hissediyorsa, mutlu ve sakinse, çok sakin bir şekilde devam edecek. Elbette Leo'yu tanıyanlar bilir ki o çok rekabetçidir ve kaybetmekten nefret eder. Ama çok güzel bir şehirde, çok rahat bir hayat sürüyor. Birçok Latin onu seviyor ve o da bu sevgiyi hissediyor. Bence her şey fiziksel durumuna bağlı. Bugün ona baktığımda, sakin bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Onun yerinde olsam, sadece beş dakika olsa bile burada kalırdım. Ama durumuysa iyi, bunu birkaç ay içinde öğreneceğiz. Dünya Kupası ve MLS sezonu bittikten sonra bir yılı kalacak. 2028'de ne yapacağını düşündüğünü sanmıyorum."