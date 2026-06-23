Sergio Agüero, Julian Álvarez’in Barcelona’ya “muhteşem bir şekilde uyum sağlayacağını” öne sürerken, Atlético Madrid’e transferi onaylaması için çağrıda bulundu

Oyuncunun isteklerine rağmen, Atlético Madrid’in müzakerelerde zorlu bir taraf olduğu biliniyor ve kulübün 500 milyon avro (431 milyon sterlin/569 milyon dolar) gibi astronomik bir serbest kalma bedeli belirlediği bildiriliyor.

Agüero, nihai kararın Rojiblancos yönetiminin elinde olduğunu kabul etse de, kulübün kamuoyu nezdindeki sert tutumunun sadece müzakere sürecinin bir parçası olabileceğini ima etti.

Eski futbolcu, “Bu serbest kalma bedeli varken karar kulübe aittir. Kulüp, sizi satıp satmayacağına karar verecektir – ve dürüst olmak gerekirse, sonunda kulübe gerçeği söyledi – bu da en iyi yaklaşımdır,” dedi.

Hiçbir kulübün bir yıldızını kaybetmeye razı olduğunu kabul etmek istemediğini, ancak mutsuz bir oyuncuyu kadroda tutmanın genellikle soyunma odası ortamında olumsuz etkilere yol açabileceğini de sözlerine ekledi.