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Sergio Agüero, Julian Álvarez’in Barcelona’ya “muhteşem bir şekilde uyum sağlayacağını” öne sürerken, Atlético Madrid’e transferi onaylaması için çağrıda bulundu
Agüero, Barcelona’ya “muhteşem” bir uyum sergilediğini vurguladı
Eski Barcelona ve Atlético Madrid forveti, Alvarez’in Katalonya’ya transfer olma isteğine desteğini dile getirdi. “Kun”, “Jijantes” adlı çevrimiçi programda yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun Hansi Flick’in takımının hücum seçeneklerini güçlendirmek için tam da ihtiyaç duyduğu isim olduğuna inandığını belirtti.
Agüero, “Julian birçok kulübe uyum sağlayabilir, ancak oyun stili göz önüne alındığında Barça’ya olağanüstü bir şekilde uyum sağlayacaktır. O birinci sınıf bir oyuncu; her pozisyonda oynayabilen ve her yönden hücum tehdidi oluşturan bir isim,” dedi.
Agüero, forvetin sunduğu taktiksel esnekliği de vurgulayarak şunları ekledi: “Böyle oyunculara sahip olmak harika. O bir hücum oyuncusu; kanat, forvet, ofansif orta saha… Çok yönlü bir oyuncu; diğerleri sakatlandığında onu sahaya sürebilirsiniz.”
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Alvarez'in transfer talebindeki samimiyet
Alvarez, Metropolitano’dan ayrılmak istediğini kamuoyuna açıklamasının ardından son günlerde manşetlere damga vurdu; Barcelona’nın ise tercih ettiği hedef olduğu belirtiliyor. 2024 yılında Manchester City’den Atleti’ye transfer olan forvetin, yeni bir başlangıç aradığı bildiriliyor.
Haberlere göre, oyuncunun niyetini kamuoyuna açıklaması üzerine Camp Nou'daki iyimserlik yeni bir zirveye ulaştı.
Agüero, forvetin 2026 Dünya Kupası sırasında bu konuyu kamuoyuna açıklaması kararını savundu. Agüero, “Oyuncunun samimi ve dürüst olmaktan başka seçeneği yok. Kulüp yetkilileriyle görüştüğünü ve transferin en iyi yol olduğu konusunda anlaştıklarını söylüyor,” dedi.
Forvet de kısa süre önce tutumunu doğrulayarak basına şunları söyledi: “Bence herkes için en iyisi bir transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum.”
Serbest kalma maddesi engelleri ve kulüplerin tavırları
Oyuncunun isteklerine rağmen, Atlético Madrid’in müzakerelerde zorlu bir taraf olduğu biliniyor ve kulübün 500 milyon avro (431 milyon sterlin/569 milyon dolar) gibi astronomik bir serbest kalma bedeli belirlediği bildiriliyor.
Agüero, nihai kararın Rojiblancos yönetiminin elinde olduğunu kabul etse de, kulübün kamuoyu nezdindeki sert tutumunun sadece müzakere sürecinin bir parçası olabileceğini ima etti.
Eski futbolcu, “Bu serbest kalma bedeli varken karar kulübe aittir. Kulüp, sizi satıp satmayacağına karar verecektir – ve dürüst olmak gerekirse, sonunda kulübe gerçeği söyledi – bu da en iyi yaklaşımdır,” dedi.
Hiçbir kulübün bir yıldızını kaybetmeye razı olduğunu kabul etmek istemediğini, ancak mutsuz bir oyuncuyu kadroda tutmanın genellikle soyunma odası ortamında olumsuz etkilere yol açabileceğini de sözlerine ekledi.
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Tüm taraflar için bir çözüm bulmak
Agüero, ilişkilerin bozulmuş olması durumunda eski kulübüne bu transferi kolaylaştırmasını tavsiye ederek sözlerini tamamladı. “Ben kulüp olsaydım ve bir oyuncu – ister şehir yüzünden ister başka bir nedenden dolayı olsun – ya da takım arkadaşları, teknik direktör veya bir yöneticiyle ilgili olarak kendini kötü hissediyorsa… kendini rahat hissetmiyorsa, yapılacak en iyi şey bir çözüm bulup onu satmak olurdu. Tüm yıl boyunca mutsuz görünen ve olumsuz bir hava yaratan bir oyuncuyu takımda tutamazsınız. Eğer kendini rahat hissetmiyorsa, kulüp ona yardımcı olmalı; bana kalırsa işler böyle yürür,” dedi Aguero.