AFP
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Sergio Aguero, Chelsea'nın gösterişli yıldızına duyduğu hayranlığı açıkladı ve Xabi Alonso'nun yaz transferlerini övdü
Aguero, muhteşem Palmer'ı övdü
Aguero, Palmer'a duyduğu hayranlığı dile getirdi ve orta sahanın Manchester City'den Chelsea'ye geçişinden bu yana yaptığı etkiyi övdü.
Stake'e konuşan Aguero, bu sezon çıktığı yedi maçta şimdiden dört gol ve iki asist kaydeden yetenekli hücum oyuncusunun formunu değerlendirdi. Palmer, Pep Guardiola yönetiminde süre bulmakta zorlandıktan sonra 2023'te 40 milyon sterlin karşılığında Batı Londra ekibine transfer olmuştu.
Aguero, bu hamlenin Palmer'ın bugün olduğu öne çıkan oyuncuya dönüşmesi için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor ve onu şu anda kulübün en iyi oyuncusu olarak nitelendiriyor.
- Getty
Palmer'ın Stamford Bridge'e transfer olması gerekiyordu
Eski golcü, takım şu anda Premier League'de 10. sırada sürünüyor olmasına rağmen Palmer'ın Xabi Alonso yönetiminde neden başarılı olduğunu açıkladı. Aguero, Etihad Stadyumu'nda Palmer ile birlikte oynadı ve ona son derece büyük saygı duyuyor.
Aguero, "Chelsea tehlikeli. Cole Palmer ile birlikte oynadım ve oyuncu olarak ona bayılıyorum. Bence muhteşem biri" dedi. "Ben oradayken, formda olan çok sayıda üst düzey oyuncu bulunduğu için City'de fazla oynama fırsatı bulamadı. Chelsea'ye gitmesi iyi oldu çünkü oynamaya ihtiyacı vardı. Bana göre bugün Chelsea'nin en iyi oyuncusu o. Her an gol atabilir ya da asist yapabilir ve fark yaratabilir."
Arjantinli yeni gelenleri değerlendiriyoruz
Chelsea, Morgan Rogers, Joao Pedro, Emiliano Martinez ve Valentin Barco gibi oyuncuların imzasını alarak yeni transferlere yaklaşık 350 milyon sterlin harcadı. Aguero, vatandaşı Martinez ve Barco'nun başarılı olacağını savunurken, kaotik sonuçlardan kaçınmak için güvenilir bir yapıya ihtiyaç olduğunu da uyardı.
Aguero şu ifadeleri kullandı: "[Palmer, Joao Pedro ve Morgan Rogers] iyi oyuncular ama mükemmel bir hücum üçlünüz olsa bile, takım orta sahada ya da savunmada sağlam değilse, forvetler üç gol atar ve rakip dört gol atar. Sonunda maçı 4-3 kaybedersiniz. Çok iyi olduğunu bildiğiniz bir hücum üçlüsünü sürdürülebilir kılmak için, takımın bu kadar fazla sıkıntı yaşamaması adına onların arkasında da güvenilir bir yapıya ihtiyacınız var. Barcelona bunu zirvedeki hücum üçlüsüyle yaptı, Real Madrid ve City de öyle. Ama gol attıktan sonra skor üstünlüğünü koruyabilecek, onların arkasında bir takıma ihtiyacınız var."
- Getty Images
Chelsea için sırada ne var?
Chelsea, geçen hafta Brentford'a 3-0 yenildikten sonra bu hafta sonu sahalara döndüğünde kendini kanıtlamak zorunda. Alonso ve ekibi, cumartesi günü Stamford Bridge'de Bournemouth'u ağırlayacak; kötü savunma karnesini düzeltmeyi ve puan tablosunda yükselmeyi umuyor.
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