Aguero, Palmer'a duyduğu hayranlığı dile getirdi ve orta sahanın Manchester City'den Chelsea'ye geçişinden bu yana yaptığı etkiyi övdü.

Stake'e konuşan Aguero, bu sezon çıktığı yedi maçta şimdiden dört gol ve iki asist kaydeden yetenekli hücum oyuncusunun formunu değerlendirdi. Palmer, Pep Guardiola yönetiminde süre bulmakta zorlandıktan sonra 2023'te 40 milyon sterlin karşılığında Batı Londra ekibine transfer olmuştu.

Aguero, bu hamlenin Palmer'ın bugün olduğu öne çıkan oyuncuya dönüşmesi için tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor ve onu şu anda kulübün en iyi oyuncusu olarak nitelendiriyor.