Sergio Agüero, Atlético Madrid'in forvetinin "mükemmel uyum sağlayacağını" belirterek, Julian Álvarez'e Arsenal yerine Barcelona'yı tercih etmesi için çağrıda bulundu

2021'de futbolu bırakmadan önce Barcelona'da forma giyen Aguero, Arjantinli forvetin kulübün oyun tarzına uygun olacağını belirterek, forvet oyuncusuna Blaugrana'dan gelecek bir teklifi ciddi olarak değerlendirmesini tavsiye etti.

Aguero, Stake'e verdiği demeçte, "Julian bugün herhangi bir takım için iyi bir transfer olurdu" dedi. "Barça için her şeyin, onun kendini rahat hissedip hissetmemesine bağlı olduğu açık. Bir yandan oyuncu tarafı, bir yandan da kulüp tarafı var. İşler yolunda giderse, bir gün Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak."

"Orada bir oyuncu için durum çok zor, çok karmaşık. Ancak Barça onu izliyorsa ve o da iyi performans gösteriyorsa, buraya mükemmel uyum sağlar. Futbolu seviyor ve pek çok forvetin sahip olmadığı bir özelliğe sahip: savunmaya çok bağlı bir tarafı var. Julian çok eksiksiz bir oyuncu."