(C)Getty images
Çeviri:
Sergio Agüero, Atlético Madrid'in forvetinin "mükemmel uyum sağlayacağını" belirterek, Julian Álvarez'e Arsenal yerine Barcelona'yı tercih etmesi için çağrıda bulundu
Eski Arjantinli forvet Agüero, Alvarez’e bu yaz Arsenal’e katılmak yerine Barcelona’ya transfer olmayı düşünmesini tavsiye etti. Alvarez, Atleti'deki performanslarının ardından birçok önde gelen Avrupa kulübüyle anılıyor. Arsenal, Arjantinli milli oyuncuyu takip eden takımlar arasında yer alıyor ve haberlere göre Premier League ekibi, bu forvet için yaklaşık 86 milyon sterlin ödemeye hazır olabilir. Ancak Aguero, Katalan kulübünün forvet hattının geleceği için planlarını sürdürdüğü bu dönemde, Barcelona'nın 26 yaşındaki forvet için taktiksel olarak daha uygun bir seçenek olacağına inanıyor.
- Getty Images
Agüero, Barcelona'nın Alvarez'e neden uygun olduğunu açıklıyor
2021'de futbolu bırakmadan önce Barcelona'da forma giyen Aguero, Arjantinli forvetin kulübün oyun tarzına uygun olacağını belirterek, forvet oyuncusuna Blaugrana'dan gelecek bir teklifi ciddi olarak değerlendirmesini tavsiye etti.
Aguero, Stake'e verdiği demeçte, "Julian bugün herhangi bir takım için iyi bir transfer olurdu" dedi. "Barça için her şeyin, onun kendini rahat hissedip hissetmemesine bağlı olduğu açık. Bir yandan oyuncu tarafı, bir yandan da kulüp tarafı var. İşler yolunda giderse, bir gün Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak."
"Orada bir oyuncu için durum çok zor, çok karmaşık. Ancak Barça onu izliyorsa ve o da iyi performans gösteriyorsa, buraya mükemmel uyum sağlar. Futbolu seviyor ve pek çok forvetin sahip olmadığı bir özelliğe sahip: savunmaya çok bağlı bir tarafı var. Julian çok eksiksiz bir oyuncu."
Avrupa genelinde transfer ilgisi artıyor
Alvarez, Manchester City'den ayrıldıktan sonra Atlético'nun en önemli hücum seçeneklerinden biri haline gelerek Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri oldu. Bu sezon, tüm turnuvalarda oynadığı 46 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.
Arsenal'in ilgisi, kulübün hücum hattına takviye yapma arayışının devam ettiğini gösteriyor. Mikel Arteta'nın takımı, gelecek sezon öncesinde forvet hattına daha fazla hareketlilik ve çok yönlülük katmak için seçenekleri değerlendiriyor. Barcelona da gelecek sezonlar için plan yaparken hücumda potansiyel uzun vadeli çözümleri değerlendiriyor. Alvarez'in hareketliliği, pres yeteneği ve gol vuruşları, onu İspanyol devlerinin beğendiği profiller arasına soktu.
- Getty Images Sport
Alvarez, Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından takip ediliyor
Kulüplerin ilgilerini resmileştirmeleriyle birlikte, yaklaşan transfer dönemi Alvarez’in geleceğine netlik getirmesi bekleniyor. Arsenal, diğer forvet hedeflerini değerlendirirken durumu izlemeye devam edecek gibi görünüyor; Barcelona ise herhangi bir transfer hamlesini mali kısıtlamalarıyla dengelemek zorunda. Öte yandan Atlético, Alvarez’in Diego Simeone’nin kadrosu için taşıdığı önem nedeniyle teklifleri kolayca değerlendirmeye yanaşmayacaktır.