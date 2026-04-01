Sergio Agüero, 35 yaş üstü turnuvasında sakatlanarak sahadan taşınan Man City efsanesinin ameliyat olacağını doğruladı
Tecrübeli oyuncuların karşılaşmasında felaket yaşandı
Independiente taraftarları için bir kutlama vesilesi olması beklenen maç, kulübün modern dönemdeki en büyük yıldızlarından biri için bir kabusa dönüştü. Rakip River Plate ile oynanan 35 yaş üstü Lig Kupası maçında forma giyen Sergio Agüero, karşılaşma sırasında gözle görülür bir acı içinde yere yığılmasının ardından hem takım arkadaşları hem de rakip oyuncular tarafından sahadan taşınmak zorunda kaldı. 37 yaşındaki oyuncu, Wilde Stadyumu'nda oynanan maçta sol bacağının alt kısmında temas olmaksızın bir sakatlık geçirdi. Tomas De Vincenti ve Fabian Bordagaray'ın golleriyle takım 2-0 galip gelse de, tecrübeli forvetin doğrudan soyunma odasına götürülmesi ve daha sonra tıbbi muayeneye alınmasıyla atmosfer hüzünlü kaldı.
Agüero ameliyat geçirdiğini doğruladı
Endişeli takipçilerini bilgilendirmek için sosyal medyaya başvuran Manchester City'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu, pek çok kişinin korktuğu haberi verdi. İlk taramalar, eski Barcelona oyuncusu için uzun bir iyileşme süreci gerektirecek ciddi bir yırtık olduğunu ortaya çıkardı. Agüero şunları söyledi: "MR çektirdim ve tendonumun yırtıldığı doğrulandı. Yarın testlere başlayacağım ve ameliyat olmam gerekecek. Başka seçenek yok." Ayrıca sahada aldığı anlık destek için şükranlarını dile getirerek şunları ekledi: "Independiente'den tüm arkadaşlarıma ve endişelenen River'lılara teşekkür etmek istiyorum."
Yaşlılar kategorisi yarışı acımasızca durduruldu
Bu sakatlık, üst kategorilerde istikrarlı bir performans sergileyen Aguero için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çocukluğundan beri forma giydiği kulüpte yeniden ritmini bulan Arjantinli oyuncu, Riestra’ya karşı kazanılan maçta gol attıktan sonra, takımı düzenli olarak temsil etmeye devam etme arzusundan bahsetmişti.
Bu talihsizlikten önce Aguero, Marca'ya göre gazetecilere iyimser bir şekilde, "Burada olacağım, bu yüzden maçlara çıkmaya devam etmeyi umuyorum" demişti. Ne yazık ki, odak noktası sahadan ameliyat masasına kayarken bu planlar şimdilik rafa kaldırıldı. Bu sakatlık, Barça'daki kısa süreli görevinde kalp rahatsızlığı tespit edilmesinin ardından profesyonel futbolu bırakmak zorunda kaldığından beri yaşadığı en ciddi fiziksel aksilik.
İyileşme süreci
Veteran futbolcuların oynadığı maçların yoğunluğu, Aguero'nun Etihad Stadyumu'nda sergilediği üst düzey performansın çok altında olsa da, Aşil tendonu sakatlığı her sporcu için atlatması en zor iyileşme süreçlerinden biri olmaya devam ediyor. Artık ona aşina olduğu rehabilitasyon sürecine başlayacak, ancak bu kez profesyonel sahalara dönme baskısı olmadan. Şu an için öncelik, City efsanesinin ameliyatının başarılı geçmesi ve tam hareket kabiliyetine kavuşması.