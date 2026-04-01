Sergio Agüero, 35 yaş üstü turnuvasında sakatlanarak sahadan taşınan Man City efsanesinin ameliyat olacağını doğruladı

Bu sakatlık, üst kategorilerde istikrarlı bir performans sergileyen Aguero için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çocukluğundan beri forma giydiği kulüpte yeniden ritmini bulan Arjantinli oyuncu, Riestra’ya karşı kazanılan maçta gol attıktan sonra, takımı düzenli olarak temsil etmeye devam etme arzusundan bahsetmişti.

Bu talihsizlikten önce Aguero, Marca'ya göre gazetecilere iyimser bir şekilde, "Burada olacağım, bu yüzden maçlara çıkmaya devam etmeyi umuyorum" demişti. Ne yazık ki, odak noktası sahadan ameliyat masasına kayarken bu planlar şimdilik rafa kaldırıldı. Bu sakatlık, Barça'daki kısa süreli görevinde kalp rahatsızlığı tespit edilmesinin ardından profesyonel futbolu bırakmak zorunda kaldığından beri yaşadığı en ciddi fiziksel aksilik.