Sergej Levak kimdir? Atalanta'nın "küçük Milinkovic-Savic"i, üst düzey bir oyuncuya yakışır istatistiklere sahip

Atalanta, her zaman genç oyuncularla en iyi çalışan İtalyan kulüplerinden biri olmuştur. Onları kendi bünyesinde yetiştirir, değerlerini ortaya çıkarır; gerekirse, aşırı baskı ve sorumluluk altında kalmadan olgunlaşabilmeleri için onları spot ışıklarından uzaklaştırır ve doğru zaman geldiğinde büyük futbola adım atmalarını sağlar. Ve her zaman isabetli kararlar verir. Kendi bünyesinde yetişen gençlerin yanı sıra, transfer piyasasının sunduğu fırsatları değerlendirerek başka kulüplerden transfer edilen gençler de vardır: Bunların arasında, yaz aylarında Sergej Levak'ı bedelsiz olarak transfer etme fırsatı da vardı.