Atalanta, her zaman genç oyuncularla en iyi çalışan İtalyan kulüplerinden biri olmuştur. Onları kendi bünyesinde yetiştirir, değerlerini ortaya çıkarır; gerekirse, aşırı baskı ve sorumluluk altında kalmadan olgunlaşabilmeleri için onları spot ışıklarından uzaklaştırır ve doğru zaman geldiğinde büyük futbola adım atmalarını sağlar. Ve her zaman isabetli kararlar verir. Kendi bünyesinde yetişen gençlerin yanı sıra, transfer piyasasının sunduğu fırsatları değerlendirerek başka kulüplerden transfer edilen gençler de vardır: Bunların arasında, yaz aylarında Sergej Levak'ı bedelsiz olarak transfer etme fırsatı da vardı.
Sergej Levak kimdir? Atalanta'nın "küçük Milinkovic-Savic"i, üst düzey bir oyuncuya yakışır istatistiklere sahip
LEVAK'IN SEZGİSİ VE C LİGİNDEKİ ÜST DÜZEY OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Atalanta, Roma ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan 2006 doğumlu Hırvat orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yurtdışı rakiplerini geride bıraktı; Nerazzurri, onu Serie C'de U23 takımında düzenli olarak oynatmak amacıyla ikinci takıma kattı ve bugün Salvatore Bocchetti'nin takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi; hatta Palladino tarafından Udinese maçına çağrıldı. Forvet Dominic Vavassori'den sonra (8 gol, takip edilmesi gereken bir başka yetenek) Levak, ligde 7 golle en çok gol atan oyuncu oldu (C grubunda onun kadar gol atan başka bir orta saha oyuncusu yok).
KÜÇÜK MILINKOVIC
Levak, Atalanta U23 takımının 3-4-2-1 dizilişinde orta saha oyuncusu olarak görev yapıyor; sağ ayaklı ve 195 cm boyunda olan oyuncu, gerektiğinde birkaç metre geriye çekilip defansif orta saha olarak oynayabileceği gibi, orta sahanın ilerisinde de görev alabiliyor. Eski Lazio oyuncusu Milinkovic Savic ile benzer özelliklere sahiptir: top kapma konusunda başarılı ve oyuna girme zamanlaması mükemmeldir; Roma'da genç takımın en umut vaat eden oyuncularından biri olarak görülüyordu, ancak sözleşmesinin yenilenmesi için maddi anlaşma sağlanamadı.