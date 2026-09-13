Hull, Premier League'in yeni sezonunun sürpriz takımı olmayı sürdürüyor; Batı Londra'da kritik bir puan alarak yenilmezlik serisini korudu. Kaplanlar, geriye düşmelerine rağmen inanılmaz bir direnç gösterdi, maçta kısa süreliğine öne geçti ve sonunda Chelsea ile puanları paylaştı. Yeni yükselen bir takım için ilk dört maçtan sekiz puan çıkarmak, çok az yorumcunun öngördüğü rüya gibi bir başlangıç anlamına geliyor ve bu seviyeye ait olduklarını ortaya koyuyor.

Son düdüğün ardından konuşan düşünceli Jakirovic, oyunun gidişatını değerlendirdi ve galibiyetin ulaşılabilir olduğunu kabul ederken, bir puanın iki taraf için de adil bir karşılık olduğunu söyledi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Jakirovic, "Bu, kazanabileceğimiz ama kaybedebileceğimiz de bir başka maçtı. Özellikle ikinci yarıda 2-1 öndeyken birkaç anımız oldu; üçüncü golü atma şansımız vardı. 2-2'deyken yeniden öne geçme fırsatı da yakaladık ama onların da iyi bir kurtarış gerektiren önemli bir şansı vardı. Bu yüzden sonunda beraberliğin belki de adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum" dedi.