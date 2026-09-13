Getty Images Sport
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Sergej Jakirovic, Hull City'nin Chelsea ile Stamford Bridge'de oynadığı nefes kesen beraberliğin ardından kulübün Premier League'deki tarihi başlangıcını övdü
Kaplanlar Stamford Bridge'de kükredi
Hull, Premier League'in yeni sezonunun sürpriz takımı olmayı sürdürüyor; Batı Londra'da kritik bir puan alarak yenilmezlik serisini korudu. Kaplanlar, geriye düşmelerine rağmen inanılmaz bir direnç gösterdi, maçta kısa süreliğine öne geçti ve sonunda Chelsea ile puanları paylaştı. Yeni yükselen bir takım için ilk dört maçtan sekiz puan çıkarmak, çok az yorumcunun öngördüğü rüya gibi bir başlangıç anlamına geliyor ve bu seviyeye ait olduklarını ortaya koyuyor.
Son düdüğün ardından konuşan düşünceli Jakirovic, oyunun gidişatını değerlendirdi ve galibiyetin ulaşılabilir olduğunu kabul ederken, bir puanın iki taraf için de adil bir karşılık olduğunu söyledi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan Jakirovic, "Bu, kazanabileceğimiz ama kaybedebileceğimiz de bir başka maçtı. Özellikle ikinci yarıda 2-1 öndeyken birkaç anımız oldu; üçüncü golü atma şansımız vardı. 2-2'deyken yeniden öne geçme fırsatı da yakaladık ama onların da iyi bir kurtarış gerektiren önemli bir şansı vardı. Bu yüzden sonunda beraberliğin belki de adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Mentalite ve taktiksel disiplin
Jakirovic'i en çok etkileyen şey yalnızca goller değil, oyuncularının Stamford Bridge'deki atmosferden gözlerinin korkmamasıydı. Teknik direktör, baskı altında sakin kalmanın önemini vurguladı ve takımının zorluklara verdiği tepkinin bu öğleden sonranın belirleyici özelliği olduğuna inandığını söyledi. Ancak ikinci yarıda savunma anlamında gelişime açık noktalar olduğunu da belirtti.
"Çok iyi oyunculara sahip çok iyi bir takıma karşı, çok zorlu bir statta oynuyorduk ve ben sadece sakin kalmamızı ve taktik plana bağlı kalmamızı istedim. Kendi oyunumuzu oynarsak bazı fırsatlar yaratacağımızı biliyorduk. Yedikleri beraberlik golünde ise ceza sahamızda onların oyuncusunu daha iyi kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyorum," diye açıkladı.
Premier Lig'de ciddi bir tehdit
Olası 12 puanın 8’ini toplayan Hull, puan tablosunun üst sıralarında rahat bir konumda yer alıyor. Jakirovic de bu konumu korumakta kararlı. Teknik direktör, futbol dünyasının takımını fark etmeye başladığını düşünüyor ancak bu oyuncu grubunun ulaşabileceği seviyenin daha da yüksek olduğuna inanmaya devam ediyor.
“Bir kez daha ciddi bir takım olduğumuzu (bu seviyede) ve bizi yenmenin kolay olmayacağını gösterdik. Takımlara sorun çıkarabiliriz ve ben hâlâ, biraz daha iyi karar verme ve biraz daha cesur olma konusunda, oyuncuların da kendilerine biraz daha fazla inanmasıyla çok daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bizim için her maç çok büyük bir deneyim ama ilk dört maçtan sekiz puan çıkarmak, buna çok teşekkür ederiz çünkü çok iyi bir yoldayız” dedi.
- Getty Images Sport
Belloumi büyük sahnede parlıyor
Konuk ekibin maçtaki yıldızı, attığı iki golle Premier League'e muhteşem bir giriş yapan Mohamed Belloumi oldu. Hull'un maçın başlarında geriye düşmesinin ardından onun bitiriciliği karşılaşmayı tersine çevirdi. Jakirovic de kanat oyuncusunun etkisine dikkat çekmekte gecikmedi ve teknik kalitesinin artık gol önündeki düzenli katkıyla da birleştiğini vurguladı.
Jakirovic, "Mo, ilk üç maçta bu seviyede neler katabileceğini gösterdi, bugün de buna son vuruşu ekledi ki bu mükemmel. Bunu artık sürdürmesi gerekiyor çünkü o mükemmel bir oyuncu ve bizim tek ihtiyacımız sağlıklı kalması" dedi.
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