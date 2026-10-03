City’ye karşı alınan kıl payı yenilginin ardından Scholes, Belçikalı oyuncunun şampiyonluk yarışında gerekli soyağacına sahip olup olmadığını açıkça sorguladı. United efsanesi, "Üst düzey bir kalecisi olmadan Premier League’i kazanan hangi takımı gördünüz?" dedi. "Lammens öyle biri olabilir, bilmiyorum, bence bununla ilgili karar vermek için henüz erken."

Üst düzey kalecilerin tarihsel önemine dikkat çeken Scholes şöyle ekledi: "Üst düzey bir kaleciye ihtiyacınız var. Alisson’lı Liverpool takımını, City’nin takımlarını, Arsenal’deki Raya’yı düşünün. Man United’da Peter Schmeichel ve Edwin van der Sar vardı. Hepsinin harika, harika kalecileri vardı. Başlangıç noktası arka taraf, tabii ki öyle."

Yoğun medya ilgisine değinen Lammens ise bundan hiç etkilenmediğini söyledi. "Manchester United’da futbol oynadığım için karakterim değişmedi," diye konuştu. "Görüşlerini dile getiren onca insan karşısında zihinsel olarak güçlü ve özgüvenli olmanız gerekiyor. Bunun herkes için kolay olmadığını anlayabiliyorum. Tüm o Premier League maçlarında oynamayı seviyorum. Premier League, Nations League…. Bu bana farklı hissettirmiyor."



