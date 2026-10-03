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Senne Lammens'ten Paul Scholes'a yanıt: Man Utd kalecisi, "karar için henüz erken" iddiasını değerlendirdi
Old Trafford'da hızlı yükseliş
Lammens geçen yaz Manchester'a geldi ve Royal Antwerp'ten transferin son gününde 18,1 milyon sterlinlik bir anlaşmayla imza attı. Görece düşük profiline ve makul bonservis bedeline rağmen 24 yaşındaki oyuncu, Ruben Amorim ve Michael Carrick döneminde hızla Altay Bayindir'i geride bırakarak bir numaralı formayı aldı.
Belçikalı oyuncu ilk sezonunda sağlam bir performans sergiledi ve Premier League'de çıktığı 32 maçta sekiz kez kalesini gole kapattı. Anında yarattığı etki büyük övgü toplarken, United'ın eski orta saha oyuncusu Owen Hargreaves onu kulübün sezonun transferi olarak nitelendirdi. Ancak mevcut sezona yavaş bir başlangıç yapması, Manchester City'ye karşı derbide alınan 1-0'lık yenilginin ardından zirveye çıkan ani eleştirileri beraberinde getirdi.
- AFP
Scholes'un sert yorumu ve Lammens'in yanıtı
City’ye karşı alınan kıl payı yenilginin ardından Scholes, Belçikalı oyuncunun şampiyonluk yarışında gerekli soyağacına sahip olup olmadığını açıkça sorguladı. United efsanesi, "Üst düzey bir kalecisi olmadan Premier League’i kazanan hangi takımı gördünüz?" dedi. "Lammens öyle biri olabilir, bilmiyorum, bence bununla ilgili karar vermek için henüz erken."
Üst düzey kalecilerin tarihsel önemine dikkat çeken Scholes şöyle ekledi: "Üst düzey bir kaleciye ihtiyacınız var. Alisson’lı Liverpool takımını, City’nin takımlarını, Arsenal’deki Raya’yı düşünün. Man United’da Peter Schmeichel ve Edwin van der Sar vardı. Hepsinin harika, harika kalecileri vardı. Başlangıç noktası arka taraf, tabii ki öyle."
Yoğun medya ilgisine değinen Lammens ise bundan hiç etkilenmediğini söyledi. "Manchester United’da futbol oynadığım için karakterim değişmedi," diye konuştu. "Görüşlerini dile getiren onca insan karşısında zihinsel olarak güçlü ve özgüvenli olmanız gerekiyor. Bunun herkes için kolay olmadığını anlayabiliyorum. Tüm o Premier League maçlarında oynamayı seviyorum. Premier League, Nations League…. Bu bana farklı hissettirmiyor."
Milli takım teknik direktörünün desteği
İngiltere'deki dış gürültüye rağmen Lammens, uluslararası arenada sarsılmaz desteğin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, kalecinin etkileyici mentalitesine ve Premier League'deki yaşama sorunsuz geçişine dikkat çekti.
Van Bommel, "Senne'nin gücü, şartlar ne olursa olsun her zaman aynı kalması" dedi. "Bu onun karakteri ve kalitesi. Manchester United'a ne kadar çabuk uyum sağladığını görürseniz... Kulüp daha zengin, stadyum da Antwerp'tekinden daha büyük. Defans oyuncularıyla iyi bir bağı var. Bu, övgüyü hak ediyor."
- AFP
Derbideki hayal kırıklığının ardından toparlanmak
Lammens, derbide yaşanan yıkımın ardından United'ı yeniden rayına oturtmaya yardımcı olmak için o dirençli zihniyete güvenmek zorunda kalacak. Takım sezona ağır bir başlangıç yaparken, savunmada istikrar sağlamak önümüzdeki haftaların temel hedefi olacak.
24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonki formunu yeniden bularak kendisinden hâlâ şüphe duyanları susturma gibi acil bir sınamayla karşı karşıya. Yüksek öneme sahip yurt içi maçlarla yaklaşan Uluslar Ligi yükümlülüklerini birlikte yürütürken, üst düzey standartlar talep eden bir savunma hattının bel kemiği olabileceğini kanıtlamak zorunda.
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