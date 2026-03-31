Senne Lammens, Manchester United kalecisi Michael Carrick'i övgü yağmuruna tutarken Ruben Amorim'e ince bir gönderme yapıyor gibi görünüyor

Lammens, Carrick'in görevi devralmasından bu yana Carrington'daki atmosfer ve performansın olumlu yönde değiştiğini dile getirdi. United, sevilen eski orta saha oyuncusunun yönetiminde müthiş bir seri yakaladı; on maçta yedi galibiyet, iki beraberlik ve sadece bir mağlubiyet kaydetti. Lammens, bu seriyi aşırı karmaşık taktik düzenlerden uzaklaşmaya bağlıyor.

"İlk günden itibaren en önemli şey, onun (Carrick) her şeyi oldukça net bir şekilde ifade etme ve doğrudan mesaj verme yeteneğiydi. Bize işleri çok zorlaştırmadı veya karmaşık hale getirmedi," dedi The Athletic'e verdiği röportajda, bu sözleri Amorim'in katı taktiksel taleplerine bir gönderme olarak yorumlanabilir.