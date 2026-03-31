Getty/GOAL
Çeviri:
Senne Lammens, Manchester United kalecisi Michael Carrick'i övgü yağmuruna tutarken Ruben Amorim'e ince bir gönderme yapıyor gibi görünüyor
Carrick etkisi
Lammens, Carrick'in görevi devralmasından bu yana Carrington'daki atmosfer ve performansın olumlu yönde değiştiğini dile getirdi. United, sevilen eski orta saha oyuncusunun yönetiminde müthiş bir seri yakaladı; on maçta yedi galibiyet, iki beraberlik ve sadece bir mağlubiyet kaydetti. Lammens, bu seriyi aşırı karmaşık taktik düzenlerden uzaklaşmaya bağlıyor.
"İlk günden itibaren en önemli şey, onun (Carrick) her şeyi oldukça net bir şekilde ifade etme ve doğrudan mesaj verme yeteneğiydi. Bize işleri çok zorlaştırmadı veya karmaşık hale getirmedi," dedi The Athletic'e verdiği röportajda, bu sözleri Amorim'in katı taktiksel taleplerine bir gönderme olarak yorumlanabilir.
- Getty Images Sport
Taktiksel kargaşa
Portekizli teknik direktör, doğal kanat oyuncusu içermeyen belirli bir üçlü savunma sistemine olan bağlılığıyla tanınıyordu; bu durum, oyuncuların uyum sağlamakta zorlanmasına neden oluyordu. Lammens, bu tür bir karmaşıklığın genellikle takım içindeki uyumu bozabileceğini ve oyuncuların doğal performanslarını sergilemelerini engelleyebileceğini belirtti.
Lammens, "Bazen teknik direktörler planlarını çok karmaşık hale getirir ve bazı oyuncular buna ikna olmaz, bu da herkesin aynı seviyede oynamasını zorlaştırır" dedi. "Ancak ilk maçtan itibaren [Carrick]'in ne istediği oldukça açıktı. En zor şeyleri istemiyordu, aynı zamanda oyuncularımızın yeteneklerini en iyi şekilde sergilemelerine de olanak sağladı. Defansın gol yememesi en önemli şeylerden biri ve bu sayede forvetteki oyuncularımız fark yaratabiliyor. Muhtemelen en iyi sonuç veren şey bu olmuştur."
Savunma istikrarı ve "canavar" Harry Maguire
Carrick devriminin en önemli unsurlarından biri, geleneksel dörtlü savunma düzenine geri dönülmesi oldu; Lammens, bu hamlenin savunma hattına çok ihtiyaç duyulan ritmi kazandırdığına inanıyor. United’ın savunması artık çok daha zor aşılır hale geldi ve takım nadiren erken goller yiyor; kaleci, bunun sahada takımın yeniden kazandığı özgüvenin “temel taşı” olduğunu vurguluyor.
Lammens, "Michael bize arka planda büyük bir güven ve istikrar sağladı" dedi. Ayrıca, savunmanın merkezinde kendisine koruma sağlayan oyunculardan birine özel bir övgüde bulundu. "Sezonun başında birkaç oyuncu sakatlandı ve birkaç savunma oyuncusu gelip gitti. Ritim tutturmak zordu. Son birkaç maç da daha iyi geçti. Örneğin, önümde (stoper) Harry Maguire var, o da bir canavar, bu yüzden onun orada olması her zaman güzel."
- Getty
Tutarlılığın en büyük sınavı
Manchester United şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor; ancak 2025-26 sezonunu tamamlayacakları Leeds, Chelsea ve Liverpool gibi takımlarla oynayacakları zorlu yedi maçlık seride, bu hedefleri ciddi bir sınava tabi tutulacak. Bu kritik dönem, Carrick'in taktiksel zekası ve Lammens'in üst düzey formu için nihai bir turnusol testi niteliğinde. Genç kalecinin sergilediği soğukkanlılık, onu Belçika milli takımında Thibaut Courtois'nın doğal ve uzun vadeli halefi konumuna getiriyor.