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"Senin sorunun ne?" - Real Madrid'de Kylian Mbappé'ye yöneltilen eleştiriler, Dünya Kupası şampiyonu bir başka Fransız oyuncu tarafından çürütüldü
Mourinho’ya Mbappé’ye uyum sağlaması söylendi
İki sezon üst üste büyük bir kupa kazanamayan Real Madrid'in, bu yaz galibiyet serisini yeniden başlatmak için Mourinho'ya başvurduğu bildiriliyor. Kulübün başarısızlık dönemi, Mbappé'nin 2024'teki transferiyle aynı zamana denk geldi. Takım arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğu yönündeki söylentilere ve özel hayatıyla ilgili tartışmalara rağmen Desailly, forvetin bu sıkıntıların asıl nedeni olmadığını vurguluyor. MrRaffle.com adına FootballTransfers'a konuşan 1998 Dünya Kupası şampiyonu, elit forvetlerin taktiksel uyum gerektirdiğini açıkladı. Desailly, "Mbappé hiçbir zaman bir teknik direktör için gerçek bir sorun olmamıştır" dedi. "Mourinho da size aynı şeyi söyleyecektir: 'Mbappé'nin yılda attığı 40 veya 42 gol beni mutlu ediyor, sadece ona uyum sağlamam gerekiyor.' O bir forvet."
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Forvet oyuncusunun özel hayatını savunmak
Forvet, kısa süre önce İtalya'ya yaptığı bir seyahat ve Paris'teki tartışmalı sakatlık sürecinden dolayı medyanın yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Ancak Desailly, oyuncuların saha dışı faaliyetlerinin sürekli denetlenmesi gerektiği fikrini reddetti. Şöyle devam etti: “Herkes, bir oyuncunun özel hayatında ya da seyahat etme ihtiyacında neler olup bittiği konusunda yorum yapabilir. Elbette, bir oyuncunun özel hayatı olmaması ve kendini tamamen kulübe adaması gerektiğini düşünen Madrid taraftarları da vardır. Bu algı her zaman vardır. Ben de futbol oynarken bunu hissetmiştim - bir bakıma taraftarlara ait olduğunuzu hissedersiniz. Bu doğru ve biz de bundan memnunuz, ama abartmayalım. Boş zamanlarımda ne istersem onu yaparım. Gelip bana bunu sormayın. Bu yüzden onu Mourinho için bir sorun olarak görmüyorum. Bu sadece bir uyum meselesi.”
Real Madrid'deki sistemik sorunlar
Saha dışı tartışmaların ötesinde, bu yetenekli forvetin Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldızlarla nasıl uyum sağlayacağına dair soru işaretleri devam ediyor. Desailly, Santiago Bernabéu’daki kolektif sistemin bu hücum yeteneğini barındıramadığına inanıyor ve üst düzey bir takımın bir süperstarın savunma eksikliğini telafi edebileceğini vurguluyor. Desailly şöyle diyor: “Ama bu tamamen Mbappé’nin suçu değil. Savunma yapmıyor mu? Peki. Sorununuz ne? Takımda savunma pozisyonuna geri dönmeyen bir oyuncuya - eninde sonunda bir buçuk ya da iki oyuncuya - tahammül edebilirsiniz. Evet, bunu kaldırabilirsiniz. Siz Real Madrid'siniz. Özellikle sezon başına 40 gol atan bir oyuncu için bunu ayarlayabilirsiniz.”
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Mbappé ve Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Mourinho, 2026-27 sezonu öncesinde takımın başına geçmeye hazırlanırken, öncelikli görevi, basında yer alan haberlere göre bölünmüş durumda olan soyunma odasını yeniden birleştirmek olacak. Portekizli teknik adam, yıldız forvetinin golcü kimliğini en üst düzeye çıkaracak işlevsel bir taktik yapıyı bir an önce oluşturmak zorunda. Taraftarlar, bu teknik direktör değişikliğinin iki yıldır süren kupa hasretine nihayet son verip, takımın muazzam potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecek mi diye merakla bekliyor.