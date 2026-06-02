"Senin sorunun ne?" - Real Madrid'de Kylian Mbappé'ye yöneltilen eleştiriler, Dünya Kupası şampiyonu bir başka Fransız oyuncu tarafından çürütüldü

Forvet, kısa süre önce İtalya'ya yaptığı bir seyahat ve Paris'teki tartışmalı sakatlık sürecinden dolayı medyanın yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Ancak Desailly, oyuncuların saha dışı faaliyetlerinin sürekli denetlenmesi gerektiği fikrini reddetti. Şöyle devam etti: “Herkes, bir oyuncunun özel hayatında ya da seyahat etme ihtiyacında neler olup bittiği konusunda yorum yapabilir. Elbette, bir oyuncunun özel hayatı olmaması ve kendini tamamen kulübe adaması gerektiğini düşünen Madrid taraftarları da vardır. Bu algı her zaman vardır. Ben de futbol oynarken bunu hissetmiştim - bir bakıma taraftarlara ait olduğunuzu hissedersiniz. Bu doğru ve biz de bundan memnunuz, ama abartmayalım. Boş zamanlarımda ne istersem onu yaparım. Gelip bana bunu sormayın. Bu yüzden onu Mourinho için bir sorun olarak görmüyorum. Bu sadece bir uyum meselesi.”