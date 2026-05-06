"Senin hatan benim hatamdır" - Amad, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'daki "en büyük değişimi" açıkladı
Michael Carrick yönetiminde yeni bir dönem
Sky Sports'a konuşan Amad, 13 Ocak'ta Carrick'in göreve getirilmesinden bu yana Manchester United'ın geçirdiği olağanüstü dönüşümü ayrıntılı olarak anlattı. Geçici teknik direktör, takımın dengesini yeniden sağladı ve görevde olduğu 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar süren Amad, bu yeniden canlanmanın kilit isimlerinden biri oldu. Yetenekli kanat oyuncusu, mevcut atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Onunla [Carrick] oynamaktan çok keyif alıyorum. Dürüst olmak gerekirse, o iyi bir adam, herkesle konuşuyor, her oyuncuyla iyi ilişkiler kuruyor. Bu çok yardımcı oluyor," dedi.
Tek tip bir soyunma odası oluşturmak
Amad, kulüpte yaşanan en önemli değişimin birlik duygusu olduğunu düşünüyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 30 maça çıkan ve 2 gol ile 3 asistle katkı sağlayan Fildişili oyuncu, hata yapma korkusunun ortadan kalktığını vurguladı. "Bence en büyük değişiklik, belki de takımın artık daha etkili olmasıdır. Soyunma odasında gerçekten bir aradayız, her hata bir sorun değil, senin hatan benim hatamdır, bu yüzden hata yaparsan umursamayan bir takımız, tekrar denersin, böylece ilerleriz, takım olarak kazanmak istiyoruz," diye açıkladı.
Teknik ekibin etkisi
Amad, son birkaç ayda takımın enerji seviyesini yeniden canlandırmadaki rolleri nedeniyle teknik kadronun diğer üyelerine de hemen teşekkür etti. Bu sezon 2.173 dakika sahada kalan forvet, sezonun fiziksel ve zihinsel yükünün farkında. "Bu, takımı değiştiren bir şeydi ve bence bunun nedeni Michael Carrick ve ekibi, ayrıca Trav'ı [geçici yardımcı antrenör Travis Binnion] ve diğer personeli de unutmamak gerekir. Onlar takım için gerçekten çok önemli ve takıma bu tür bir enerji katıyorlar, bu da çok önemli," diye ekledi forvet.
Gelecek sezona bakış
Gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı şimdiden garantilendiğinden, dikkatler kaçınılmaz olarak Manchester United'ın teknik direktörlük durumuna yönelecek. Amad tercihini açıkça ortaya koydu: "Herkes onun teknik direktörümüz olmasından memnun. Herkes onun yanında... Gelecek sezon teknik direktörümüz olarak kalırsa çok mutlu olacağız."