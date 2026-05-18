Spotify Camp Nou'da duyguların dorukta yaşandığı bir gecenin ardından, Lewandowski Real Betis'i 3-1 yendikleri maçta gözyaşlarına boğuldu. Hansi Flick, 83. dakikada forvet oyuncusuna tek başına bir şeref turu çıkarma fırsatı verdi ve stadyumun son bir kez daha adını gürültüyle haykırmasına izin verdi. Son iç saha maçında gol atamamasına rağmen, efsanevi golcü, maçın bitiş düdüğünden çok sonra da sahada kalarak, 9 numaralı oyuncunun bir kahramana yakışır bir uğurlama olmadan ayrılmasına izin vermeyen taraftarlara seslendi.

Lewandowski, tüm turnuvalarda Barcelona formasıyla 192 maça çıktı, 119 gol attı ve 24 asist yaptı. Kariyeri boyunca üç La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve üç İspanya Süper Kupası dahil olmak üzere yedi kupa kazandı.