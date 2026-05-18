Çeviri:
"Seni özleyeceğiz, efsane" - Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski'nin yaz transferini doğrulamasının ardından Lamine Yamal ve Frenkie de Jong, "ilham kaynağı" olan Lewandowski'ye veda mesajları paylaştı
Yamal’ın efsaneyle kurduğu özel bağ
Lewandowski, hafta sonu Barcelona taraftarlarına, sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde kulüpten ayrılacağını duyurdu. Böylelikle, Yamal ile sahada özel bir uyum yakaladığı başarılı dört yıllık serüvenine son verdi.
Genç yıldız, Instagram'da, hızlı yükselişi sırasında kendisine akıl hocalığı yapan ve forvet partneri olan adama şükranlarını dile getirdi. Basit ama dokunaklı bir mesaj paylaştı: "Seni özleyeceğiz efsane."
De Jong’un bu yolculuk için duyduğu minnettarlık
De Jong, Polonyalı tecrübeli oyuncuyla hem saha içinde hem de saha dışında geçirdiği yıllara değinerek daha kapsamlı bir veda mesajı paylaştı. "Son yıllarda soyunma odasında, sahada ve futbolun ötesinde paylaştığımız tüm anılar için minnettarım. Bu yolculuk boyunca pek çok insana ilham verdin. Sana ve ailene bu yeni hayat aşamasında mutluluklar ve başarılar diliyorum, seni özleyeceğiz Roberto," diye yazdı De Jong.
Şeref kıtası ve son gözyaşları
Spotify Camp Nou'da duyguların dorukta yaşandığı bir gecenin ardından, Lewandowski Real Betis'i 3-1 yendikleri maçta gözyaşlarına boğuldu. Hansi Flick, 83. dakikada forvet oyuncusuna tek başına bir şeref turu çıkarma fırsatı verdi ve stadyumun son bir kez daha adını gürültüyle haykırmasına izin verdi. Son iç saha maçında gol atamamasına rağmen, efsanevi golcü, maçın bitiş düdüğünden çok sonra da sahada kalarak, 9 numaralı oyuncunun bir kahramana yakışır bir uğurlama olmadan ayrılmasına izin vermeyen taraftarlara seslendi.
Lewandowski, tüm turnuvalarda Barcelona formasıyla 192 maça çıktı, 119 gol attı ve 24 asist yaptı. Kariyeri boyunca üç La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve üç İspanya Süper Kupası dahil olmak üzere yedi kupa kazandı.
- AFP
Flick, yeri doldurulamaz rol modelini övüyor
Bayern Münih'teki tarihi dönemlerinde Lewandowski'yi de çalıştıran Barça teknik direktörü Flick, forvetin ardında bıraktığı boşluk konusunda samimi konuştu. Onu "gerçek bir profesyonel ve rol model" olarak nitelendiren Flick, bu kalibrede bir oyuncuyu yerine koymanın kulübün oyuncu izleme departmanı için neredeyse imkansız bir görev olduğunu kabul etti.
Lewandowski, İspanya'da tüm ulusal şampiyonlukları kazandıktan sonra yeni bir başlangıca hazırlanırken, Barcelona ise dört yıl boyunca hücumunun öncülüğünü yapan bu oyuncudan yoksun olarak 2026-27 sezonuna girme gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.