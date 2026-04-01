Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern ile Real Madrid arasında oynanacak olan bu heyecan verici maç, milli takım arası sırasında Fransa milli takımında da gündeme geldi; buna FCB'nin yıldızı Michael Olise'ye yönelik sert bir açıklama da dahildi.
Çeviri:
"Seni öldürmem gerekirse, bunu yaparım": Real Madrid'in yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern'den Michael Olise ile olan dostluğunu bir kenara bırakıyor
Aynı ülkeden olan Eduardo Camavinga, ESPN'e verdiği röportajda gülerek Bayern'in süperstarına neyle tehdit ettiğini açıkladı: "Arkadaşım Olise'ye şöyle dedim: 'Şu anda arkadaşız, ama iki hafta sonra seni öldürmem gerekirse, bunu yapacağım.'"
Olise ve yıldız forvet Harry Kane'in yer aldığı Bayern'in hücumunu nasıl kontrol altına alabilecekleri sorulduğunda Camavinga şöyle cevap verdi: "Her zamanki gibi oynamalıyız. Onlara tekme atmam gerekirse, atarım. Bu, ya onlar ya da ben demek – ve ben kaybetmek istemiyorum."
- Getty Images Sport
Sami Khedira, Michael Olise'den övgüyle bahsediyor
23 yaşındaki oyuncu Münih maçında sahaya çıkarsa, Bayern'in sağ kanat oyuncusu Olise ile karşı karşıya gelmesi muhtemel. Blancos'ta gerek orta sahanın ortasında gerekse sol bek pozisyonunda oynayan oyuncu, bu durumda büyük bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Zira Olise muhteşem bir formda: Bu sezon 39 resmi maçta 16 gol ve 27 asist kaydetti.
Eski Real Madrid oyuncusu Sami Khedira da ondan oldukça etkilenmiş durumda. 2014 Dünya Şampiyonu, Sport Bild'e verdiği röportajda "Bayern, Michael Olise ile şu anda muhtemelen dünyanın en iyi kanat oyuncusuna sahip" diye hayranlığını dile getirdi.
Real'in 24 yaşındaki oyuncuya göz dikmiş olabileceğine dair spekülasyonlar ona mantıklı geliyor: "Real, Olise ile ciddi bir şekilde ilgilenmezse, bu çok şaşırtıcı olur. Olise, kulübün felsefesine uyuyor. Real, hazır eski yıldızlara çok para harcamak istemiyor, bunun yerine en az altı ila sekiz yıl daha oynayabilecek, gelişime açık oyunculara yatırım yapmak istiyor.
Bu nedenle, eski Crystal Palace oyuncusunun genel profili "mükemmel" olarak değerlendiriliyor.
Olise'nin Bernabeu'da merakla beklenen ilk maçı, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi ilk ayağında oynanacak. Sekiz gün sonra Allianz Arena'da, iki şampiyonluk adayı arasından hangisinin son dörtlü turuna yükseleceği belli olacak. Orada, geçen yılın şampiyonu PSG ile FC Liverpool arasındaki maçın galibi bekliyor olacak.
Michael Olise'nin Kariyer Yolu:
Kulüp Dönem FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 - günümüz