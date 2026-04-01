"Seni öldürmem gerekirse, bunu yaparım": Real Madrid'in yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern'den Michael Olise ile olan dostluğunu bir kenara bırakıyor

23 yaşındaki oyuncu Münih maçında sahaya çıkarsa, Bayern'in sağ kanat oyuncusu Olise ile karşı karşıya gelmesi muhtemel. Blancos'ta gerek orta sahanın ortasında gerekse sol bek pozisyonunda oynayan oyuncu, bu durumda büyük bir zorlukla karşı karşıya kalacak. Zira Olise muhteşem bir formda: Bu sezon 39 resmi maçta 16 gol ve 27 asist kaydetti.

Eski Real Madrid oyuncusu Sami Khedira da ondan oldukça etkilenmiş durumda. 2014 Dünya Şampiyonu, Sport Bild'e verdiği röportajda "Bayern, Michael Olise ile şu anda muhtemelen dünyanın en iyi kanat oyuncusuna sahip" diye hayranlığını dile getirdi.

Real'in 24 yaşındaki oyuncuya göz dikmiş olabileceğine dair spekülasyonlar ona mantıklı geliyor: "Real, Olise ile ciddi bir şekilde ilgilenmezse, bu çok şaşırtıcı olur. Olise, kulübün felsefesine uyuyor. Real, hazır eski yıldızlara çok para harcamak istemiyor, bunun yerine en az altı ila sekiz yıl daha oynayabilecek, gelişime açık oyunculara yatırım yapmak istiyor.

Bu nedenle, eski Crystal Palace oyuncusunun genel profili "mükemmel" olarak değerlendiriliyor.

Olise'nin Bernabeu'da merakla beklenen ilk maçı, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi ilk ayağında oynanacak. Sekiz gün sonra Allianz Arena'da, iki şampiyonluk adayı arasından hangisinin son dörtlü turuna yükseleceği belli olacak. Orada, geçen yılın şampiyonu PSG ile FC Liverpool arasındaki maçın galibi bekliyor olacak.