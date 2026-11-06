Uzun yıllar boyunca Cristiano Ronaldo, formasını giydiği takım her tökezlediğinde kendini eleştirilerin hedefinde buldu; sanki onun varlığı her krizin en kolay açıklamasıydı ya da ayrılığı işleri yoluna sokacak sihirli bir çözümdü.

Bencillikle suçlandı, attığı goller kimi zaman sistemdeki aksaklığın bir kanıtı olarak gösterildi; öyle ki Portekizli yıldız, mutlaka tek sorumlusu olmadığı krizlerde dahi sürekli sanık sandalyesine oturtulur oldu.

Ancak büyük duraklarında yaşananları gözden geçirmek çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor; ayrıldığı kulüplerin tamamı birer harabeye dönüşmedi ve ayrılışı, karşılaştıkları tüm zorlukların doğrudan sebebi değildi, fakat hepsi yeniden yapılanma, gerileme ve istikrarsızlıktan oluşan farklı aşamalara girdi.

Rakamlar ve kupalar arasında, görmezden gelinmesi zor bir gerçek var: Ronaldo yalnızca gol atan bir oyuncu değildi; forma giydiği takımlara, kolayca telafi edilmesi zor, olağanüstü bir hücum değeri katıyordu.