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كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo - Kooora OnlyKooora
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Seni kandırdılar ve dediler ki asıl kriz Ronaldo'dur: "Hainler kuyusu" efsanenin düşmanlarını çağırıyor!

FEATURES
C. Ronaldo
J. Jesus
E. ten Hag
M. United
Portekiz
Real Madrid
Juventus
Premier Lig
Portekiz
Hollanda
İngiltere
İspanya
İtalya
Suudi Arabistan

Futbol tarihinin gol kralı kariyerinde birçok darbeye maruz kaldı!

Uzun yıllar boyunca Cristiano Ronaldo, formasını giydiği takım her tökezlediğinde kendini eleştirilerin hedefinde buldu; sanki onun varlığı her krizin en kolay açıklamasıydı ya da ayrılığı işleri yoluna sokacak sihirli bir çözümdü.

Bencillikle suçlandı, attığı goller kimi zaman sistemdeki aksaklığın bir kanıtı olarak gösterildi; öyle ki Portekizli yıldız, mutlaka tek sorumlusu olmadığı krizlerde dahi sürekli sanık sandalyesine oturtulur oldu.

Ancak büyük duraklarında yaşananları gözden geçirmek çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor; ayrıldığı kulüplerin tamamı birer harabeye dönüşmedi ve ayrılışı, karşılaştıkları tüm zorlukların doğrudan sebebi değildi, fakat hepsi yeniden yapılanma, gerileme ve istikrarsızlıktan oluşan farklı aşamalara girdi.

Rakamlar ve kupalar arasında, görmezden gelinmesi zor bir gerçek var: Ronaldo yalnızca gol atan bir oyuncu değildi; forma giydiği takımlara, kolayca telafi edilmesi zor, olağanüstü bir hücum değeri katıyordu.

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    Real Madrid: Olağanüstü bir boşluk bırakan 450 gol

    Real Madrid dönemi, Ronaldo'nun kariyerinin en parlak bölümüydü; Manchester United'dan rekor bir transferle gelen oyuncu, kısa sürede kraliyet kulübünün tarihi gol kralına dönüştü.

    9 sezon boyunca 438 resmi maça çıktı ve 450 gol kaydetti, takımı 16 kupaya taşıdı. Bunların en dikkat çekenleri 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra 2 Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 3 Kulüpler Dünya Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası zaferiydi.

    Ronaldo 2018 yazında Juventus'a gittiğinde, bu muazzam gol yükünü telafi etmenin ne kadar zor olduğu ortaya çıktı. Real Madrid 2018-2019 sezonunu büyük kupa kazanamadan tamamladı ve Santiago Bernabéu'da Ajax'a 4-1'lik ağır bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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    Kulüp daha sonra hakimiyetini yeniden kazanıp büyük kupalara uzanmış olsa da, Ronaldo'nun ayrılığı doğrudan doldurulması kolay olmayan bir hücum boşluğu bıraktı.

    Bunun en belirgin kanıtı, eski takım arkadaşı Karim Benzema'dan geldi. Portekizli yıldızın varlığında üstlendiği rolün niteliğinden açık yüreklilikle bahseden Benzema, Ronaldo'nun her sezon 50 gol attığını ve bu nedenle kendisinin onun oyun tarzına uyum sağlamak zorunda kaldığını söyledi. Ronaldo'nun ayrılığının kendisine farklı bir rol kazandırdığını ve maçları kazanma sorumluluğunu üstlenmeye zorladığını ekledi. Bu, Ronaldo'nun ayrılığından yararlanan bir oyuncudan gelen önemli bir itiraftı; ancak aynı zamanda Ronaldo'nun takım içinde sunduklarının boyutunu da inkar etmiyordu.

    Ronaldo'nun yakın dostu Brezilyalı bek Marcelo ise onun ayrılığından bahsederken daha net konuştu. Herhangi bir takımın, dünyanın en iyi oyuncusu saflarından ayrıldığında onu arayacağını ve herkesin Cristiano'yu kendi takımında görmek istediğini vurguladı. Bu, eski bir takım arkadaşının yalnızca bir iltifatı değil, Real Madrid'in tarihinin en büyük yıldızlarından birinin ayrılışıyla yaşadığı teknik kaybın boyutunun kabulüydü.

  • Udinese Calcio v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Juventus: 101 gol, 5 kupa ve göz ardı edilemeyecek bir referans

    Torino'da ise Ronaldo'nun deneyimi daha az etkili olmadı. 2018 yılında, kulübün uzun süredir beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına ulaşma umutlarının yüksek olduğu bir dönemde Juventus'a katıldı ve üç sezon boyunca güçlü bireysel rakamlar ortaya koydu; 134 resmi maçta 101 gol kaydettikten sonra iki İtalya Ligi, bir İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası olmak üzere beş kupa kazandı.

    Bu bilançoya rağmen deneyim eleştirilerden uzak kalmadı; özellikle Juventus'un, Ronaldo'nun geliş amacı olan hedefi gerçekleştiremeden Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte.

    Bazı eleştirmenleri, takımın kolektif kimliğini değiştirme sorumluluğunu ona yüklemeye kadar gitti. Ancak Gianluigi Buffon'un ifadeleri daha isabetli bir ayrıntı taşıyordu; efsane kaleci, Juventus'un o dönemde kolektif kimliğinin bir bölümünü kaybettiğinden söz etti, sonrasında ise bunun Ronaldo'nun hatası olmadığını açıklayarak Portekizli oyuncunun kendisinden isteneni verdiğini, sorunun ise takımın bazı unsurlarının bu çapta bir yıldızın gelişine uyum sağlamaya hazır olmamasında yattığını vurguladı.

    Juventus'un eski savunma kaptanı Giorgio Chiellini ise Ronaldo'nun değerini ortaya koyan bir başka ifade sundu; Portekizli'nin kendi imkânlarına uygun oynayan bir takım bulduğu her seferinde belirleyici olduğunu ve devam etmesi hâlinde varlığının Juventus için büyük bir katkı oluşturacağını vurguladı.

    Ayrıca Ağustos 2021'deki geç ayrılığının takım içinde bir şok yarattığını ve kulübün, onun yokluğuna hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmamasının bedelini ödediğini belirtti.

    Ayrılığının ardından Juventus, dokuz sezon üst üste elinde tuttuğu İtalya Ligi kupasını kaybetti ve 2023-2024 sezonunda kupayı geri almadan önce teknik anlamda bir istikrarsızlık dönemine girdi.

    Bu, takımın başarılarından ya da başarısızlıklarından tek sorumlunun Ronaldo olduğu anlamına gelmez; ancak sezonda 30'dan fazla gol atan bir oyuncunun varlığının, sisteme olağanüstü bir hücum çözümü kazandırdığını ve onun yerinin doldurulmasının kolay bir görev olmadığını teyit ediyor.

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    Manchester United: Harap olmuş bir yuvaya dönüş

    Ronaldo, 2021 yazında dev taraftar kutlamaları eşliğinde Manchester United'a döndü; sanki Old Trafford'da bitmemiş bir hikâyeyi tamamlamak için geri dönüyor gibiydi.

    Dönüşünün ardından ilk sezonunda, sonuçların gerilemesine ve takımı saran sorunlara rağmen farklı kulvarlarda 24 gol kaydederek takımın ilk golcüsü oldu.

    Ancak Erik ten Hag'ın gelişi, Portekizli yıldız ile kulüp arasındaki ilişkinin doğasını değiştirdi. İlk on bir içindeki rolünün gerilemesinin ardından, kendisine yaklaşım biçimi ve takım içindeki konumu konusundaki anlaşmazlık tırmandı; bu durum Piers Morgan ile yaptığı ünlü röportaja ve ardından Kasım 2022'de karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedilmesine kadar vardı.

    Manchester United'daki iki döneminde Ronaldo, 346 maçta 145 gol kaydetti ve en başta 3 Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası olmak üzere sekiz kupa kazandı; bunlara iki Lig Kupası da eklendi.

    Son sezonundaki değeri yalnızca rakamlardan ibaret değildi; sonuçlar açısından sıkıntı çeken bir takımda farkı yaratabilecek az sayıdaki unsurdan biriydi.

    Bu bağlamda, Ronaldo'nun eski takım arkadaşı ve kulübün efsanelerinden Rio Ferdinand, oyuncunun sunduğu gollerin önemini savundu ve ayrılışından önce şu soruyu sordu: Eğer gitmesine izin verilirse Manchester United 24 golü nereden telafi edecek? Ferdinand'ın mesajı, takımın kaybettiği gol değeri konusunda netti; sonraki sezonlar gollerin başka oyuncular aracılığıyla telafi edilebileceğini kanıtlamış olsa bile.

    Ronaldo'nun kendisi ise daha sonra kulüp içindeki daha derin sorunlardan bahsetti ve Manchester United'ın yalnızca oyuncu ya da teknik direktör değiştirmekle yetinmemesi; yönetimi, altyapıyı ve bütün sistemi kapsayan topyekûn bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu değerlendirdi.

    Açıklamaları geniş bir tartışma başlatmış olsa da, ayrılığından sonra takımın gerilemesi ve teknik direktör değişikliklerinin sürmesi, krizin tek bir oyuncunun ismiyle bağlantılı olmadığını ortaya koydu.

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    Jesus ve adamları aynı tuzağa düşer mi?

    Portekiz Milli Takımı ise, ismi mevcut neslin en büyük başarılarıyla özdeşleşen ve yirmi yılı aşkın süre boyunca liderlik ile sonuçların sorumluluğunu üstlenen Ronaldo'nun hikâyesindeki en hassas durak oldu.

    Onun döneminden önce Portekiz, Avrupa Uluslar Kupası ya da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamamıştı; ardından Ronaldo'nun liderlik ettiği nesil geldi ve 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2019 ve 2025'te iki kez UEFA Uluslar Ligi kupasını kazandı.

    Bireysel düzeyde ise Ronaldo, milli takım kariyerini 234 maç ve 146 golle noktaladı; böylece milli takımlar tarihinde en çok forma giyen ve en çok gol atan oyuncu oldu. Portekiz ile olan yolculuğu, 2003'teki ilk çıkışından 5 Kasım 2026'daki emeklilik açıklamasına kadar 23 yıl sürdü.

    Etkisi yalnızca rakamlarla sınırlı kalmadı; sürekli olarak kupalar için mücadele etmesi beklenen bir milli takıma rekabetçi bir kimlik kazandırmaya kadar uzandı.

    Şimdi ise Jorge Jesus ve mevcut nesil, ışıkların ve baskının büyük bir kısmını üstlenen oyuncunun çağı sona erdikten sonra kendilerini farklı bir sınavın karşısında buluyor.

    Portekiz'in başarısızlıklarının sorumluluğunu yalnızca Ronaldo'ya yüklemek adil olmayacağı gibi, onun ayrılışını grubun başarısının bir garantisi olarak görmek de mantıklı olmaz; ancak önümüzdeki dönem, milli takımın tarihî lideri olmadan konumunu ne ölçüde koruyabileceğini ortaya koyacak.