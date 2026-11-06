Ronaldo, 2021 yazında dev taraftar kutlamaları eşliğinde Manchester United'a döndü; sanki Old Trafford'da bitmemiş bir hikâyeyi tamamlamak için geri dönüyor gibiydi.
Dönüşünün ardından ilk sezonunda, sonuçların gerilemesine ve takımı saran sorunlara rağmen farklı kulvarlarda 24 gol kaydederek takımın ilk golcüsü oldu.
Ancak Erik ten Hag'ın gelişi, Portekizli yıldız ile kulüp arasındaki ilişkinin doğasını değiştirdi. İlk on bir içindeki rolünün gerilemesinin ardından, kendisine yaklaşım biçimi ve takım içindeki konumu konusundaki anlaşmazlık tırmandı; bu durum Piers Morgan ile yaptığı ünlü röportaja ve ardından Kasım 2022'de karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshedilmesine kadar vardı.
Manchester United'daki iki döneminde Ronaldo, 346 maçta 145 gol kaydetti ve en başta 3 Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası olmak üzere sekiz kupa kazandı; bunlara iki Lig Kupası da eklendi.
Son sezonundaki değeri yalnızca rakamlardan ibaret değildi; sonuçlar açısından sıkıntı çeken bir takımda farkı yaratabilecek az sayıdaki unsurdan biriydi.
Bu bağlamda, Ronaldo'nun eski takım arkadaşı ve kulübün efsanelerinden Rio Ferdinand, oyuncunun sunduğu gollerin önemini savundu ve ayrılışından önce şu soruyu sordu: Eğer gitmesine izin verilirse Manchester United 24 golü nereden telafi edecek? Ferdinand'ın mesajı, takımın kaybettiği gol değeri konusunda netti; sonraki sezonlar gollerin başka oyuncular aracılığıyla telafi edilebileceğini kanıtlamış olsa bile.
Ronaldo'nun kendisi ise daha sonra kulüp içindeki daha derin sorunlardan bahsetti ve Manchester United'ın yalnızca oyuncu ya da teknik direktör değiştirmekle yetinmemesi; yönetimi, altyapıyı ve bütün sistemi kapsayan topyekûn bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu değerlendirdi.
Açıklamaları geniş bir tartışma başlatmış olsa da, ayrılığından sonra takımın gerilemesi ve teknik direktör değişikliklerinin sürmesi, krizin tek bir oyuncunun ismiyle bağlantılı olmadığını ortaya koydu.