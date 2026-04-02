Senegalli yıldızın şok edici itirafları: Beni tamamen mahveden bir ihanete uğradım

Pape Cheikh Diop, 2015 yılında İspanya milli takımıyla U19 Avrupa Şampiyonu olmuş ve Senegal milli takımıyla üç uluslararası maça çıkmış olsa da, yıllar içinde futbol kariyerinde bir düşüş yaşadı; bu durum, onu derinden etkileyen korkunç bir aile trajedisiyle aynı döneme denk geldi.

Diop röportajda şunları söyledi: "Yaklaşık üç yıl önce, Aris Selanik kulübüne geldiğimde, güvendiğim bir akrabam beni dolandırdı."

Ve şöyle devam etti: "Banka hesabımdaki tüm parayı ve eşyalarımı aldı, beni meteliksiz bıraktı. Her şey çok hızlı oldu ve ben ne olduğunu anlayamadan hiçbir şeyim kalmadı."

"Annem benden onun adını açıklamamamı istedi, ama o benim için bir baba gibiydi. Biyolojik babam ben bir yaşındayken bizi terk ettiği için onunla büyüdüm, ona körü körüne güvendim ve emirlerine uydum" dedi.

"Bu korkunç bir şok ve çok tatsız bir sürprizdi. Ona güvendiğim için genel vekalet vermiştim. Benim adıma hareket etme ve imza atma yetkisi vardı. Bu benim açımdan büyük bir hataydı, ama böyle bir şeyin olacağını hiç hayal etmemiştim" dedi.

Oyuncu şöyle devam etti: "Evlerimi, arabalarımı ve paramı ele geçirdi. Yaşadıklarımı düşmanlarıma bile dilemem. Artık birine tekrar güvenmem çok zor olacak."

"Ortadan kayboldu ve onu bulmak çok zor. Bu süreyi Senegal'de işlerimi düzene sokmaya ve durumumu düzeltmeye çalışarak geçirdim, ama her şeyimi kaybettim."