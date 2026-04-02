Senegalli yıldızın şok edici itirafları: Beni tamamen mahveden bir ihanete uğradım

Yanlış kişiye aşırı güvenmek felakete yol açar

Eski Senegalli milli futbolcu Babi Cheikh Diop, acı verici ve nadir görülen itiraflarında, körü körüne güvendiği bir kişi tarafından büyük bir dolandırıcılığa maruz kaldıktan sonra yaşadığı maddi ve psikolojik çöküşün ayrıntılarını anlattı ve yaşadıklarını "en büyük düşmanlarına bile dilemeyeceği bir kabus" olarak nitelendirdi. 

Bir zamanlar gelecek vaat eden bir yetenek olarak görülen 28 yaşındaki Cheikh Diop, zorlu yıllarının ardından futbol kariyerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.

  • Uzun bir aradan sonra sahalara dönüş

    Diop, İspanyol "AS" gazetesine verdiği röportajda, kısa süre önce sözleşme imzaladığı İspanya'nın üçüncü lig kulüplerinden Promisas E.D.F.'ye katıldığı için mutluluğunu dile getirdi.

    Senegalli Gedjway banliyösünün çocuğu şunları söyledi: "Şu anda mutluyum ve korkunç bir kabusun ardından nihayet gülümseyebiliyorum... Bir süre futbol dünyasından uzak kaldım ve topa yeniden dokunmak inanılmaz bir duygu, şu ana kadar sadece bir antrenman yaptım."

    Daha önce Celta Vigo, Olympique Lyon, Aris Salonik ve Elche kulüplerinde forma giymiş olan oyuncu, "Sıfırdan başlamam gerekiyor" diye ekledi.

  • Güvendiğin birinin ihaneti ve her şeyi kaybetmek

    Pape Cheikh Diop, 2015 yılında İspanya milli takımıyla U19 Avrupa Şampiyonu olmuş ve Senegal milli takımıyla üç uluslararası maça çıkmış olsa da, yıllar içinde futbol kariyerinde bir düşüş yaşadı; bu durum, onu derinden etkileyen korkunç bir aile trajedisiyle aynı döneme denk geldi.

    Diop röportajda şunları söyledi: "Yaklaşık üç yıl önce, Aris Selanik kulübüne geldiğimde, güvendiğim bir akrabam beni dolandırdı."

    Ve şöyle devam etti: "Banka hesabımdaki tüm parayı ve eşyalarımı aldı, beni meteliksiz bıraktı. Her şey çok hızlı oldu ve ben ne olduğunu anlayamadan hiçbir şeyim kalmadı."

    "Annem benden onun adını açıklamamamı istedi, ama o benim için bir baba gibiydi. Biyolojik babam ben bir yaşındayken bizi terk ettiği için onunla büyüdüm, ona körü körüne güvendim ve emirlerine uydum" dedi.

    "Bu korkunç bir şok ve çok tatsız bir sürprizdi. Ona güvendiğim için genel vekalet vermiştim. Benim adıma hareket etme ve imza atma yetkisi vardı. Bu benim açımdan büyük bir hataydı, ama böyle bir şeyin olacağını hiç hayal etmemiştim" dedi.

    Oyuncu şöyle devam etti: "Evlerimi, arabalarımı ve paramı ele geçirdi. Yaşadıklarımı düşmanlarıma bile dilemem. Artık birine tekrar güvenmem çok zor olacak."

    "Ortadan kayboldu ve onu bulmak çok zor. Bu süreyi Senegal'de işlerimi düzene sokmaya ve durumumu düzeltmeye çalışarak geçirdim, ama her şeyimi kaybettim."

  • Kendime zirveye dönmek için iki yıl süre veriyorum

    Diop, kaybının boyutunu şöyle anlattı: "Bu beni tamamen mahvetti; bankada tek kuruşum kalmadı. Para kazanmış ve milyonlar biriktirmiştim, ama o hepsini aldı."

    "Futbol dünyasındaki bazı arkadaşlarının desteği sayesinde bu zorlu dönemi atlatabildim, özellikle de bana ikinci bir şans veren menajerim Eric Alonso'ya teşekkür ederim" dedi.

    "Bana başımı sokacak bir yer, yemek ve futbolcu olarak bir iş sağladı ve mutluluğu bulmamda ve ileriye gitme isteğimi kazanmamda bana yardımcı oldu" dedi.

    Olanlara rağmen, oyuncu geri dönebileceğine büyük bir güven gösterdi: "Bundan tamamen eminim, en iyi seviyeme geri döneceğim ve beni tekrar zirvede göreceksiniz. Genç biriyim, güçlü yanlarımı biliyorum, tecrübem var, zihinsel olarak her zamankinden daha güçlüyüm ve demir gibi bir iradem var. Zirveye dönmek için kendime iki yıl süre vereceğim."

    Babi Cheikh Diop şu anda İspanya'nın bölgesel liginde oynuyor ve kariyerine yeniden başlamak ve birinci lige yükselmeyi umuyor.

