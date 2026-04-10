Goal.com
Canlı
MOROCCO-SENEGAL-FBL-AFR-CAFAFP

Çeviri:

Senegal ve Sudan’dan şikâyetler.. CAF’taki kaos Afrika turnuvalarının dürüstlüğünü tehdit ediyor

Al Hilal Omdurman - RSB Berkane
Al Hilal Omdurman
RSB Berkane
CAF Şampiyonlar Ligi 1
Senegal - Fas
Senegal
Fas
Africa Cup of Nations
Al Ahly SC - Esperance
Al Ahly SC
Esperance
Fas
Senegal
Mısır
Tunus

Afrika Birliği komiteleri, yasal ihlaller nedeniyle tartışma yaratıyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu “CAF”, itibarını zedeleyen ve gerek kulüpler gerekse milli takımlar düzeyinde düzenlediği turnuvaların güvenilirliğini tehdit eden krizlerin art arda gelmesiyle zor bir durumda buluyor kendini.

CAF yöneticileri, hâlâ Spor Tahkim Mahkemesi “CAS” nezdinde görülmekte olan 2025 Afrika Uluslar Kupası finali dosyasının kâbusundan daha toparlanamadan, Şampiyonlar Ligi’nde Sudan’ın El Hilal’i ile Fas’ın Nahdat Berkane’i arasındaki maça ilişkin yeni bir kriz ortaya çıktı.

Dikkat çeken nokta, Senegal Futbol Federasyonu ile El Hilal kulübünün, CAF bünyesindeki tartışmalı dosyalara bakan komite duruşmalarında işlemlerin yürütülüşünden şikâyet etmesi; bu da söz konusu komitelerin yeterliliği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Bu şikâyetler, CAF’ın nisan ayının başlarında, yönetmeliklerini ve kurum içindeki farklı komitelerin sorumlularını değiştirmeye çalıştığını duyurmasını da açıklıyor.

Şunu da okuyun:

  • الهلال tehlikeli perde arkasını ortaya çıkarıyor

    Sudanlı El Hilal, çeyrek finalin iki maçlık toplamında 2-1 kaybetmesine rağmen, Nahdat Berkane yerine CAF’tan Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseltilmeyi talep ediyor.

    El Hilal, oyuncu Hamza El Moussaoui’nin uyarıcı maddeler kullandığının kanıtlanmasına rağmen iki takım arasındaki iki karşılaşmada da oynatılmasına dayanarak, olayla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti.

    Sudan kulübü dün perşembe günü sert bir açıklama yayımlayarak, dosyaya ilişkin Disiplin Komitesi duruşması prosedürlerinde açık bir hukuki sakatlık bulunduğunu teyit etti.

    Kulüp açıklamasında, “El Hilal, bugün Afrika Futbol Konfederasyonu’nun merkezinde, oyuncu Hamza El Moussaoui’nin uygunluğuna ilişkin; doping testinin pozitif çıkmasının ardından ele alınan davaya dair Disiplin Komitesi duruşması sırasında yaşananlar karşısında derin endişesini ve en güçlü kınamasını ifade eder” dedi.

    Açıklamada ayrıca, “Bu duruşma sırasında yaşananlar, basit ve geçici bir usul ihlali olarak değerlendirilemez; aksine, usulüne uygun yargılanmanın temel ilkelerinin tehlikeli bir şekilde çöktüğünü göstermekte ve CAF’taki disiplin organlarının bağımsızlığı, güvenilirliği ve meşruiyeti ile genel olarak Afrika futbolunun dürüstlüğü hakkında derin şüpheler uyandırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

    Devamında, “En başından itibaren heyetin oluşumu temel bir kusurla maluldü. Zira duruşma başkanı Sayın Osman Ken, ilgili oyuncuya uygulanan geçici uzaklaştırmanın kaldırılmasına ilişkin kararda daha önce yer almıştı. Bu karar, bu davaya yol açan olaylar zincirinin ilk kıvılcımını oluşturduğundan, açık ve inkâr edilemez bir çıkar çatışması yaratmaktadır. Derhâl yaptığımız itiraza rağmen, diğer tarafın heyetin oluşumunu önceden bildiği ve El Hilal Kulübü’nün de katıldığı bir toplantıda bunu kabul ettiği ortaya çıktı” denildi.

    Açıklamada, “Duruşma sırasında ciddi usul ihlalleri yaşandı; heyet üyelerinden biri İngilizceyi anlayamadığını beyan etti, ancak uygun bir tercüme sağlanmadı. Ayrıca savunmalarımızın yeniden sunulması ya da açıklığa kavuşturulması yönündeki talebimiz reddedildi ve müzakereler ile oylama sürerken temsilcilerimiz beklenmedik şekilde dışarı çıkarıldı” denildi.

    “Daha da vahimi, heyetimiz dışarı çıkarılırken karşı tarafın avukatının oturumda kalmasına izin verildi; kulüp temsilcilerimiz defalarca sözleri kesilerek adil biçimde davalarını sunmaları engellendi” ifadeleriyle açıklama tamamlandı.

  • "Şüphe uyandıran bir şey"

    El Hilal açıklamasında şöyle devam etti: “Süreçler şeffaflıktan yoksundu; zira oturumda hazır bulunan kulübün resmî hukuki temsilcileri aracılığıyla temel bilgiler iletilmedi, bunun yerine gayriresmî şekilde ve herhangi bir yazılı belgelendirme olmaksızın aktarıldı. Daha da endişe verici olan ise, hiçbir gerekçe olmaksızın kulübün hukuki temsilcilerini değiştirmesinin önerilmesiydi; bu kabul edilemez ve süreçlerin adilliği ile önceden yönlendirilmiş olma ihtimali konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır.”

    Şunları vurguladı: “El Hilal Kulübü, duruşmanın esasen kusurlu olduğunu, bağımsızlık ve tarafsızlıktan yoksun bulunduğunu ve savunma hakkımızdan ve görüşlerimizi sunma imkânımızdan açıkça mahrum bırakılmamızla sonuçlandığını teyit eder. Bu sürecin yürütülme biçimi, adalet ve şeffaflık ilkelerinin sistematik biçimde göz ardı edildiğini yansıtmakta ve CAF’ın adaleti objektif ve dürüst biçimde yönetme kapasitesi hakkında büyük soru işaretleri doğurmaktadır.”

    Şöyle ekledi: “Bu tür uygulamalar yalnızca kulübümüze zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda CAF yönetimine olan güveni sarsıyor ve Afrika futbolunun genel itibarına zarar veriyor.”

  • Acil talep

    El-Hilal, Sudan kulübünün lehine bir karar alması umut edilerek, kulübün maça katılabilmesini sağlamak amacıyla, yarı finaldeki Nahdat Berkane–AS FAR maçının ertelenmesi için CAF'a acil bir başvuruda bulundu.

    Sudan kulübünün açıklamasına göre El-Hilal, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) nezdindeki Temyiz Komitesine, önümüzdeki cumartesi oynanması planlanan Nahdat Berkane–AS FAR maçının ertelenmesi için acil bir talep sundu.

    El-Hilal, talebini Disiplin Kurulu Talimatnamesindeki “4” maddeyle destekleyerek acil taleplerini gerekçelendirdi; maçın oynanması halinde, şikâyet sonucuna ilişkin karar daha sonra El-Hilal lehine çıksa bile, kendisine büyük zararlar doğacağını belirtti.

  • Duruşmasız istinaf duruşması

    Hilal’in CAF komitelerindeki duruşma oturumu prosedürlerinden şikâyeti ilk değil; daha önce de Senegal tarafı, CAN finali davasında aynı durumdan şikâyet etmişti. Bu davada Temyiz Komitesi Fas’ın şampiyonluk unvanını hak ettiğine hükmetmiş, ardından “Teranga Aslanları”nın yetkilileri “CAS”a başvurmuştu.

    Senegal Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdoulaye Sow, 18 Mart’ta tartışmalı karara yanıt olarak Fransız RMC Sport ağına verdiği röportajda, “Mesele sadece zorluğu değil, bu bir maskaralık! Evet, bunu kabullenmek zor, ama tutumumuzda kararlıyız ve hukuki yola başvuracağız. Spor Tahkim Mahkemesi gerçeği ortaya çıkaracak” dedi.

    Sow, video teknolojisi üzerinden yapılan temyiz oturumunun perde arkasını da açıkladı ve oturumun çok fazla belirsizlikle gölgelendiğini vurguladı.

    “Bizi sabah saat yedide çağırdılar, sonra geceleyin dokuz’a ertelendiği bildirildi. İçeri girdiğimizde oturum zamanında başlamadı, ardından komite başkanı herkesten kendini tanıtmasını istedi. Sonra Fas’a taleplerini sunması için söz verdi, ardından bizden yanıt vermemizi istedi; biz de bunu yaptık” dedi.

    “Daha sonra Senegal’i bekleme odasına alacağını söyledi; orada iki saat boyunca hiçbir iletişim olmadan bekledik. CAF sekreteriyle iletişime geçtiğimde bana oturumun bittiğini söyledi!” diye ekledi.

    Senegalli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanılır gibi değil; savunmalar olmadan bir temyiz oturumu nasıl yapılır?”.

    “Temyiz oturumunda hiçbir savunma sunmadık; hatta hukuk danışmanımız bile konuşmadı. Oysa 5 saat süren ve tartışmalarla soruların olduğu ilk oturumun aksine burada neredeyse hiçbir şey olmadı” dedi.

    Kararın önceden kesinleşip kesinleşmediği sorusuna ise “Evet, çok açık. Komite başkanının bir görevi vardı ve onu yerine getirdi. Bu kirli bir iş, ama bununla yüzleşeceğiz” yanıtını verdi.

    Hilal’in Osman Kine’nin varlığından şikâyet etmesi gibi, Sow da temyiz komitesinin yapısını eleştirdi ve olası bir çıkar çatışmasına işaret etti.

    “En tehlikelisi, bağımsız olması gereken bir organ olmasına rağmen temyiz komitesi içinde bir ulusal federasyon başkanının bulunması. Tunus Futbol Federasyonu Başkanı komitenin üyesi ve bu açık bir ihlaldir” dedi.

  • الأهلي احتجاج وموتسيبي sürprizi

    İş bununla sınırlı kalmadı; Mısır’ın El-Ehli kulübünü de etkiledi. El-Ehli de, CAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Tunus’un Esperance takımına karşı oynanacak maçta taraftarlarının stada alınmamasıyla ilgili dosyada Temyiz Komitesi’nin incelemeyi geciktirmesinden şikâyet etti.

    El-Ehli, taraftarlarının Esperance maçına alınmamasına ilişkin cezaya karşı yaptığı itirazın görüşüleceği oturumun ertelenmesi kararının ardından Afrika Futbol Konfederasyonu’na (CAF) resmî bir itiraz sundu.

    Kulüp, internet sitesinden yayımladığı açıklamada, itirazın; CAF’tan art arda iki bildirim almasının ardından yapıldığını belirtti. Buna göre oturum önce saat 11.00’den 13.00’e ertelendi, ardından da süresiz olarak ertelendi.

    Açıklamada, “Bu karar, maça birkaç gün kala alındı. İtiraz, kulübün yasal hakkıdır ve karşılaşma tarihinden önce karara bağlanması gerekir. El-Ehli, Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maçtan önce itirazın acilen görüşülmesi hakkına ilişkin talebini itirazında yineliyor” denildi.

    CAF, grup aşamasının son haftasında Kahire Stadyumu’nda El-Ehli taraftarlarının Fas’ın AS FAR (Kraliyet Ordusu) oyuncularına şişe atması üzerine, Mısır kulübüne mali ve disiplin cezası verildiğini; Esperance’a karşı oynanacak rövanş maçında taraftarlarının tribüne alınmayacağını açıklamıştı.

    El-Ehli, Esperance’a karşı hem ilk maçta hem de rövanşta yenilerek toplamda 4-2’lik skorla turnuvaya veda etti.

    Daha sonra CAF Başkanı Patrice Motsepe, Kahire’de düzenlediği bir basın toplantısında şaşırtıcı bir açıklama yaparak El-Ehli–Esperance maçında taraftarların olmayışına şaşırdığını söyledi.

    CAF Başkanı, “El-Ehli ile Esperance arasındaki maçta taraftarların olmamasına şaşırdım. Sebebini sorduğumda, CAF Disiplin Komitesi tarafından El-Ehli taraftarlarının men edildiğini söylediler” dedi.