Afrika Futbol Konfederasyonu “CAF”, itibarını zedeleyen ve gerek kulüpler gerekse milli takımlar düzeyinde düzenlediği turnuvaların güvenilirliğini tehdit eden krizlerin art arda gelmesiyle zor bir durumda buluyor kendini.
CAF yöneticileri, hâlâ Spor Tahkim Mahkemesi “CAS” nezdinde görülmekte olan 2025 Afrika Uluslar Kupası finali dosyasının kâbusundan daha toparlanamadan, Şampiyonlar Ligi’nde Sudan’ın El Hilal’i ile Fas’ın Nahdat Berkane’i arasındaki maça ilişkin yeni bir kriz ortaya çıktı.
Dikkat çeken nokta, Senegal Futbol Federasyonu ile El Hilal kulübünün, CAF bünyesindeki tartışmalı dosyalara bakan komite duruşmalarında işlemlerin yürütülüşünden şikâyet etmesi; bu da söz konusu komitelerin yeterliliği konusunda soru işaretleri doğuruyor.
Bu şikâyetler, CAF’ın nisan ayının başlarında, yönetmeliklerini ve kurum içindeki farklı komitelerin sorumlularını değiştirmeye çalıştığını duyurmasını da açıklıyor.
Şunu da okuyun:
“En güzel hediye”.. Motsepe, Senegal hükümetinin CAF’taki yolsuzluğun soruşturulması yönündeki taleplerine yanıt verdi
İstifasının ardından bir CAF yetkilisi: “Günah keçisi” değilim.. Bizi tarafgirlikle suçlayanlar kanıt sunsun
“Gerçekçi değil”.. Senegal basını, Motsepe’nin Afrika şampiyonuna dair açıklamalarını nasıl değerlendiriyor?