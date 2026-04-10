Sudanlı El Hilal, çeyrek finalin iki maçlık toplamında 2-1 kaybetmesine rağmen, Nahdat Berkane yerine CAF’tan Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseltilmeyi talep ediyor.

El Hilal, oyuncu Hamza El Moussaoui’nin uyarıcı maddeler kullandığının kanıtlanmasına rağmen iki takım arasındaki iki karşılaşmada da oynatılmasına dayanarak, olayla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti.

Sudan kulübü dün perşembe günü sert bir açıklama yayımlayarak, dosyaya ilişkin Disiplin Komitesi duruşması prosedürlerinde açık bir hukuki sakatlık bulunduğunu teyit etti.

Kulüp açıklamasında, “El Hilal, bugün Afrika Futbol Konfederasyonu’nun merkezinde, oyuncu Hamza El Moussaoui’nin uygunluğuna ilişkin; doping testinin pozitif çıkmasının ardından ele alınan davaya dair Disiplin Komitesi duruşması sırasında yaşananlar karşısında derin endişesini ve en güçlü kınamasını ifade eder” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Bu duruşma sırasında yaşananlar, basit ve geçici bir usul ihlali olarak değerlendirilemez; aksine, usulüne uygun yargılanmanın temel ilkelerinin tehlikeli bir şekilde çöktüğünü göstermekte ve CAF’taki disiplin organlarının bağımsızlığı, güvenilirliği ve meşruiyeti ile genel olarak Afrika futbolunun dürüstlüğü hakkında derin şüpheler uyandırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Devamında, “En başından itibaren heyetin oluşumu temel bir kusurla maluldü. Zira duruşma başkanı Sayın Osman Ken, ilgili oyuncuya uygulanan geçici uzaklaştırmanın kaldırılmasına ilişkin kararda daha önce yer almıştı. Bu karar, bu davaya yol açan olaylar zincirinin ilk kıvılcımını oluşturduğundan, açık ve inkâr edilemez bir çıkar çatışması yaratmaktadır. Derhâl yaptığımız itiraza rağmen, diğer tarafın heyetin oluşumunu önceden bildiği ve El Hilal Kulübü’nün de katıldığı bir toplantıda bunu kabul ettiği ortaya çıktı” denildi.

Açıklamada, “Duruşma sırasında ciddi usul ihlalleri yaşandı; heyet üyelerinden biri İngilizceyi anlayamadığını beyan etti, ancak uygun bir tercüme sağlanmadı. Ayrıca savunmalarımızın yeniden sunulması ya da açıklığa kavuşturulması yönündeki talebimiz reddedildi ve müzakereler ile oylama sürerken temsilcilerimiz beklenmedik şekilde dışarı çıkarıldı” denildi.

“Daha da vahimi, heyetimiz dışarı çıkarılırken karşı tarafın avukatının oturumda kalmasına izin verildi; kulüp temsilcilerimiz defalarca sözleri kesilerek adil biçimde davalarını sunmaları engellendi” ifadeleriyle açıklama tamamlandı.