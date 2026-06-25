Senegal teknik direktörü Faslıları kışkırtıyor… Irak’a meydan okuyor

Senegal milli takımının teknik direktörü Pape Thiaw, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında Cuma akşamı Irak ile oynanacak maç öncesinde Faslıları kışkırtmaya devam etti.
Senegal, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını Fransa ve Norveç'e karşı kaybetmişti; aynı durum, Irak'la oynanan maçta da tekrarladı.
"L'Équipe" gazetesi, Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında Thiaw'ın açıklamalarını yayınladı.
"Teranga Aslanları"nın teknik direktörü, durumun düzelebileceğine ve üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasında yer alarak son 32'ye kalma şansını yakalayabileceklerine hala inandığını vurguladı.
Thiao, “Norveç’e karşı aldığımız yenilgi acı vericiydi. O maça iyi hazırlanmıştık, ancak sonunda kaybettik” dedi.
"Bunu geride bıraktık ve takımımız halkımız ve bayrağımız için galibiyetlere aç. Turnuvadan galip ayrılmak istiyoruz... Herkes bize güveniyor ve Afrika şampiyonu olduğumuzu kanıtlamalıyız" diye ekledi.
CAF’ın, 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın ev sahipliği hakkını Senegal’den alıp Atlas Aslanları’na vermesi kararının ardından, bu açıklama Faslıları kışkırtabilir.