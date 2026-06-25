Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

Çeviri:

Senegal teknik direktörü Faslıları kışkırtıyor… Irak’a meydan okuyor

Senegal - Irak
Senegal
Irak
Dünya Kupası
Fas
P. Thiaw
K. Koulibaly
Senegal
Irak
Fas

Mevcut durumumuzdan şaşkınız çünkü Afrika şampiyonu unvanını taşıyoruz

Senegal milli takımının teknik direktörü Pape Thiaw, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında Cuma akşamı Irak ile oynanacak maç öncesinde Faslıları kışkırtmaya devam etti.

Senegal, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını Fransa ve Norveç'e karşı kaybetmişti; aynı durum, Irak'la oynanan maçta da tekrarladı.

"L'Équipe" gazetesi, Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında Thiaw'ın açıklamalarını yayınladı.

"Teranga Aslanları"nın teknik direktörü, durumun düzelebileceğine ve üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasında yer alarak son 32'ye kalma şansını yakalayabileceklerine hala inandığını vurguladı.

Thiao, “Norveç’e karşı aldığımız yenilgi acı vericiydi. O maça iyi hazırlanmıştık, ancak sonunda kaybettik” dedi.

"Bunu geride bıraktık ve takımımız halkımız ve bayrağımız için galibiyetlere aç. Turnuvadan galip ayrılmak istiyoruz... Herkes bize güveniyor ve Afrika şampiyonu olduğumuzu kanıtlamalıyız" diye ekledi.

CAF’ın, 2025 Afrika Uluslar Kupası’nın ev sahipliği hakkını Senegal’den alıp Atlas Aslanları’na vermesi kararının ardından, bu açıklama Faslıları kışkırtabilir.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Koulibaly hazır... Mendy ise forma giyemeyecek

    Thiao, basın toplantısında şunları söyledi: "Norveç karşısında baskı altına girdiğimizde, Koulibaly'yi oyundan çıkardık; çünkü maç ritmini kaybetmişti ve bu durum onun için işleri daha da zorlaştırıyordu."

    "Ancak şu anda Koulibaly hazır ve formda; Irak maçında forma giyebilir. Öte yandan kalecimiz Édouard Mendy, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek" diye vurguladı.

    "Bu, her iki takım için de bir final maçı ve Irak, son derece organize ve disiplinli bir takım olduğu için çok zorlu geçecek" dedi.

    Thiaw, “Şu anki durumumuzdan şaşkınız, çünkü Afrika şampiyonu unvanını taşıyoruz, ancak yine de iki mağlubiyetin ardından kendimizi bu durumda buluyoruz. Yine de henüz hiçbir şey bitmedi, önümüzde hâlâ bir maç var. Grup aşaması bittikten sonra tamamen farklı bir turnuva başlayacak” dedi.

    Ayrıca, “Herkes bizden çok şey bekliyor ve Afrika şampiyonu olduğumuzu kanıtlamalıyız. Bu nesil, 2002’deki başarıdan daha büyük bir başarıya imza atmak istiyor” diye ekledi.

    Son olarak, “Bu genç oyuncular, uluslararası alanda Senegal’in tarihini yazmalı ve umarız ki 2002’de bizim başardığımızdan daha iyi bir başarıya imza atarlar,” diyerek, o dönemde Senegal’in Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye’ye yenilerek elenmesine atıfta bulundu.

    • Reklam
Dünya Kupası
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ