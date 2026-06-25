Senegal teknik direktörü Faslıları kışkırtıyor… Irak’a meydan okuyor

Thiao, basın toplantısında şunları söyledi: "Norveç karşısında baskı altına girdiğimizde, Koulibaly'yi oyundan çıkardık; çünkü maç ritmini kaybetmişti ve bu durum onun için işleri daha da zorlaştırıyordu."

"Ancak şu anda Koulibaly hazır ve formda; Irak maçında forma giyebilir. Öte yandan kalecimiz Édouard Mendy, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek" diye vurguladı.

"Bu, her iki takım için de bir final maçı ve Irak, son derece organize ve disiplinli bir takım olduğu için çok zorlu geçecek" dedi.

Thiaw, “Şu anki durumumuzdan şaşkınız, çünkü Afrika şampiyonu unvanını taşıyoruz, ancak yine de iki mağlubiyetin ardından kendimizi bu durumda buluyoruz. Yine de henüz hiçbir şey bitmedi, önümüzde hâlâ bir maç var. Grup aşaması bittikten sonra tamamen farklı bir turnuva başlayacak” dedi.

Ayrıca, “Herkes bizden çok şey bekliyor ve Afrika şampiyonu olduğumuzu kanıtlamalıyız. Bu nesil, 2002’deki başarıdan daha büyük bir başarıya imza atmak istiyor” diye ekledi.

Son olarak, “Bu genç oyuncular, uluslararası alanda Senegal’in tarihini yazmalı ve umarız ki 2002’de bizim başardığımızdan daha iyi bir başarıya imza atarlar,” diyerek, o dönemde Senegal’in Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye’ye yenilerek elenmesine atıfta bulundu.