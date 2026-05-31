Christian Pulisic, USMNT
Ryan Tolmich

Senegal Maçında ABD Milli Takımı Oyuncularının Puanları: Christian Pulisic Formuna Geri Dönerek Maçı Domine Ederken, ABD Takımı Dünya Kupası Hazırlık Maçında Etkileyici Bir Performans Sergiledi

Christian Pulisic eski formuna kavuştu, Ricardo Pepi ve Folarin Balogun etkileyici bir performans sergiledi ve ABD Milli Takımı, Senegal karşısında Dünya Kupası için umut verici bir tablo çizdi.

CHARLOTTE -- Eski bir atasözü der ki: “Nasıl devam etmek istiyorsan öyle başla.” ABD Erkek Milli Takımı, Pazar günü Senegal karşısında maça iyi bir başlangıç yaptı ve skor ne olursa olsun, bir an olsun geriye bakmadı. Dünya Kupası’nın ilk gerçek anı niteliğindeki bu maçta ABD, ihtiyaç duyduğu başlangıcı yaptı; bu başlangıç, bir sonraki maça başlarını biraz daha dik tutarak çıkmalarını sağlayacak.

Mart ayında iki ağır siklet rakip olan Belçika ve Portekiz'e karşı iki mağlubiyet alan ABD Erkek Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'i 3-2 yenerek galibiyete ulaştı. Bu skor, bazı açılardan yanıltıcıdır. ABD'nin birkaç golü, çok yakın ofsayt kararları nedeniyle geçersiz sayıldı ve maçın gidişatına bakılırsa, başka bir günde bu maç tek taraflı bir galibiyetle sonuçlanabilirdi.

Maç hızlı başladı. Maçın henüz yedinci dakikasında Christian Pulisic, Ricardo Pepi ile paslaşarak Sergino Dest'e açılış golünü attırdı. Pulisic daha sonra 20. dakikada kendi golünü atarak, artık sona eren gol suskunluğuyla ilgili tüm söylentileri susturdu. O andan itibaren ABD, Sadio Mane'nin tehlikeli bir anı dışında oyunu büyük ölçüde kontrol etti; bu an, Senegal'in devre bitmeden skoru 2-1'e getirmesine izin verdi.

İkinci yarıda ABD, 10 yeni oyuncuyu oyuna sokarak kadroda büyük bir değişiklik yaptı. USMNT'nin savunmasında daha fazla sallantı görülse de, maç genel olarak aynı şekilde devam etti. Miles Robinson'ın Mane'ye yaptığı hata, Senegal'in ikinci golünü atmasına neden oldu, ancak USMNT'nin hücumu o andan itibaren gerçekten hız kazandı. Her nasılsa bu hücumlar sadece Balogun'un attığı tek golle sonuçlandı, ancak ABD birçok kez kaleyi buldu ve bir de direği sarsmayı başardı.

Sonuçta, müthiş bir performanstı, ancak mükemmel değildi. Kesinlikle düzeltilmesi gereken savunma hataları vardı ve gerçek maçlar başladığında biraz daha keskin olması gereken bazı hücum anları vardı. Yine de Pazar günü iyimser olmak için bir neden oldu ve bu, takımın yaz programına başlamak için tam da ihtiyacı olan şeydi.

GOAL, Bank of America Stadyumu'ndaki USMNT oyuncularını derecelendirdi...

    Matt Turner (7/10):

    Birkaç önemli kurtarış yaptı; son iki ABD Milli Takımı maçını düşünürsek, bu ona gerçekten iyi gelmiş olmalı. Kesinlikle değerini artıran bir performans sergiledi.

    Antonee Robinson (6/10):

    Defansif olarak oldukça iyiydi, ancak topla biraz daha keskin olabilirdi.

    Tim Ream (6/10):

    Bir keresinde kafayı ıskaladığı bir an vardı, ancak McKenzie durumu kurtardı. Onun dışında iyi oynadı.

    Mark McKenzie (6/10):

    O korkutucu anı iyi idare etti ve oldukça istikrarlıydı. Olağanüstü değildi, ama sağlamdı.

    Alex Freeman (6/10):

    Mane'nin golünde biraz daha yardımcı olabilirdi, ancak ilk yarı boyunca stoperde oynarken vizyonunu kolayca görebiliyorduk; hızı ve gücü, Senegal'in onun tarafına geldiği çoğu anda onları uzak tutmaya yardımcı oldu.

    Sergino Dest (8/10):

    Tabii ki harika bir gol attı, ama aynı zamanda birkaç savunma oyuncusunu driplingiyle adeta paramparça etti. Bu, onu marke etmek zorunda kalanlara kabuslar yaşatan Dest'in versiyonuydu.

    Orta saha

    Tyler Adams (6/10):

    Mane'nin golünü engelleyecek kadar hızlı tepki veremedi. Garip bir şekilde, en iyi yaptığı şeyi, yani rakibi durdurmayı yapması gereken pek fazla an olmadı.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    Fena değildi, ancak biraz gergin olduğu birkaç an oldu ve bu seviyedeki takımlara karşı tek dokunuşla halletmesi gereken yerlerde birkaç kez iki dokunuş yaptı. Kesinlikle iyi bir ders oldu ve bu titrek hareketlerinin hiçbirinde tam olarak cezalandırılmadı.

    Gio Reyna (7/10):

    Bazı parıltılar vardı! Ayrıca, kesin bir gol fırsatı yaratmaya çok yaklaştığı ancak bunu tam olarak gerçekleştiremediği birkaç an da oldu. Yine de, bu tür fırsatları değerlendirebilen bir oyuncu için bunu iyi bir adım olarak değerlendirebiliriz.

    Christian Pulisic (9/10):

    USMNT'nin en dinamik forveti için ideal bir gündü. Kendi golünü atmadan önce Dest'in golünü hazırladı. Formuyla ilgili endişeler resmen sona erdi.

    Ricardo Pepi (9/10):

    Olağanüstü bir performans sergiledi. İlk golde önemli bir rol oynadı ve ikinci golde asist yaptı. Kendisi de gol atamaması şanssızlıktı. Yapabileceği her şeyi göstererek büyük bir iz bıraktı.

    Chris Brady (5/10):

    Senegal'in ikinci golünde belki farklı bir karar verebilirdi, ancak top kaybı nedeniyle çok kötü bir duruma düşmüştü.

    Auston Trusty (7/10):

    Topun başında ve başında değilken çok soğukkanlıydı. Kesinlikle kendini biraz daha iyi gösterdi.

    Joe Scally (7/10):

    Scally'den ne bekleyebileceğinizi genellikle bilirsiniz; güvenilir bir savunmacı olarak ününe yakışır bir performans sergiledi.

    Miles Robinson (4/10):

    Özellikle devrenin bu kadar erken bir aşamasında topu bu şekilde kaptırmamalısınız. Bunu herkesten daha iyi o bilir.

    Cristian Roldan (5/10):

    Fena olmayan bir maçtı, ancak şüphecileri susturmayacak bazı küçük aksaklıklar vardı, her ne kadar bunlar çoğu zaman mantıksız olsa da.

    Malik Tillman (8/10):

    Balogun ile çok iyi bir uyum sergiledi, ancak kendi golünün iptal edilmesi büyük bir şanssızlıktı. Doğru zamanda doğru yerde olma eğilimindeydi.

    Max Arfsten (6/10):

    Çok göze çarpmadı, ki bu bir kanat oyuncusundan sol beke dönüşen bir oyuncu için genel olarak kabul edilebilir bir durum.

    Timothy Weah (6/10):

    Bir kez kaleyi bulamadı. Kesinlikle tehlikeli anlar yarattı.

    Weston McKennie (6/10):

    Alışılmadık bir şekilde, biraz formdan düşmüş görünüyordu. İkinci yarı, onun maçı domine etmesi için biçilmiş kaftan gibiydi, ancak etrafındaki bazı oyuncular bunu başarırken, o hiçbir zaman tam hızına ulaşamadı.

    Folarin Balogun (9/10):

    Aslında bir sürü gol atabilirdi. Senegal ona karşı hiçbir şey yapamadı, ancak hakem kesinlikle yaptı ve bu da onun maçı gerçekten açmasını engelledi.

    Alex Zendejas (7/10):

    Kesinlikle canlıydı. Sağ kanattan ilerledi ama biraz kararsızdı, bu da onu çok dışa itti ve kaleyi net bir şekilde görememesine neden oldu.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Maçın ana hedefinin herkesin sağ salim kurtulması olduğunu söyledi. O halde bu performans müthiş bir bonus oldu, çünkü Pochettino'nun iki ayrı ilk onbiri güven aşılamak ve moralleri yükseltmek için elinden geleni yaptı.

