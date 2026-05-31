Senegal Maçında ABD Milli Takımı Oyuncularının Puanları: Christian Pulisic, Dünya Kupası hazırlık maçında ABD'nin etkileyici performansının bir parçası olarak formuna kavuşup sahneye damga vurdu

CHARLOTTE -- Eski bir atasözü der ki: “Başlangıç, devamın aynasıdır.” ABD Erkek Milli Takımı, Pazar günü Senegal karşısında maça iyi bir başlangıç yaptı ve skor ne olursa olsun, hiçbir an geriye bakmadı. Dünya Kupası’nın ilk gerçek anı niteliğindeki bu maçta ABD, ihtiyaç duyduğu başlangıcı yakaladı; bu başlangıç, bir sonraki maça başları biraz daha dik bir şekilde çıkmalarını sağlayacak.

Mart ayında iki ağır siklet rakip olan Belçika ve Portekiz'e karşı iki mağlubiyet alan ABD Erkek Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal'i 3-2 yenerek galibiyete ulaştı. Bu skor, bazı açılardan yanıltıcıdır. ABD'nin birkaç golü, çok yakın ofsayt kararları nedeniyle iptal edildi ve maçın gidişatına bakılırsa, başka bir günde bu maç tek taraflı bir galibiyetle sonuçlanabilirdi.

Maç hızlı başladı. Daha 7. dakikada Christian Pulisic, Ricardo Pepi ile paslaşarak Sergino Dest'e açılış golünü hazırladı. Pulisic daha sonra 20. dakikada kendi golünü atarak, artık sona eren gol suskunluğuyla ilgili tüm söylentileri susturdu. O andan itibaren ABD, Sadio Mane'nin tehlikeli bir anı dışında oyunu büyük ölçüde kontrol etti; bu an, Senegal'in devre bitmeden skoru 2-1'e getirmesine izin verdi.

İkinci yarıda ABD, 10 yeni oyuncuyu oyuna sokarak kadroda büyük bir değişiklik yaptı. USMNT'nin savunmasında daha fazla sallantı görülse de, maç büyük ölçüde aynı şekilde devam etti. Miles Robinson'ın Mane'ye yaptığı hata, Senegal'in ikinci golünü atmasına neden oldu, ancak USMNT'nin hücumu o andan itibaren gerçekten hız kazandı. Her nasılsa sadece Balogun'un attığı tek bir golle sonuçlandı, ancak ABD birçok kez kaleyi buldu ve bir de direği vurdu.

Sonuçta, müthiş bir performanstı, ancak mükemmel değildi. Kesinlikle düzeltilmesi gereken savunma hataları vardı ve gerçek maçlar başladığında biraz daha keskin olması gereken bazı hücum anları vardı. Yine de Pazar günü iyimser olmak için bir neden oldu ve bu, takımın yaz programına başlamak için tam da ihtiyacı olan şeydi.

GOAL, Bank of America Stadyumu'ndaki USMNT oyuncularını değerlendirdi...