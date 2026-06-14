Senegal karşısında Deschamps'ı şaşkına çeviren tek bir pozisyon

Fransa milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'nda Senegal karşısında sahaya çıkacak kadro hakkında neredeyse tam bir fikir sahibi, ancak savunma hattında, özellikle de stoper pozisyonunda tek bir belirsizlik var.

"AS" gazetesi, Fransız savunma oyuncusu William Saliba'nın, Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana devam eden sırt ağrılarından hala muzdarip olduğunu bildirdi.

Saliba, Dünya Kupası'na gidebileceğinden şüphe duyuyordu ancak Fransız Futbol Federasyonu ve oyuncu, turnuva sonrası bir tedavi planı karşılığında onun katılımı konusunda anlaştı.

Dünya Kupası öncesindeki Fildişi Sahili ve Kuzey İrlanda ile oynanan iki hazırlık maçında 90 dakika boyunca sahada kalamadı ve ikinci hazırlık maçında ilk 11'de yer almasına rağmen, sakatlığının ağırlaşmasını önlemek için oyundan alındı.

Fransız milli takımı Boston'a geldiğinden beri Saliba, sağlık ekibinin gözetiminde bireysel bir dinlenme ve tedavi programına tabi tutuldu. Senegal maçına hazır olması bekleniyor olsa da, Deschamps hala Saliba ile Ibrahima Konaté arasında kararsız.

Turnuva sonrası Real Madrid'e transfer olacak Konaté, alternatif seçenek olarak görülüyor ancak Fransa milli takımındaki hiyerarşide ikinci sırada yer alıyor. Ancak Saliba'nın sakatlığı, ona ilk 11'de yer alma şansı verebilir.