Senegal’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Deplasman forması, cesur ve özgüvenli bir renge bürünüyor. Koyu turkuaz renkli gövde, hareket ve doğal enerjiyi çağrıştıran akıcı, organik desenlerle süslenmiştir. Sarı ve kırmızı şeritler, görünümü daha da belirgin hale getirerek Senegal futbolunun neşeli ruhunu canlı ve coşkulu bir şekilde yansıtıyor.































