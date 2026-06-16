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Senegal world cup 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Senegal’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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KITS
Dünya Kupası
Senegal

Senegal’in 2026 formaları açıklandı – milli renklerine yeni bir ritim katmaktan altın rengi bir tasarıma kadar.

2026 Dünya Kupası için Senegal milli takım formaları açıklandı; teması, ülkenin sanatsal ruhunu canlı bir şekilde kutlayan ve Dakar sokaklarından müzik sahnesinin ritmik vuruşlarına uzanan bir yolculuk.


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Mağaza: Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Senegal iç saha forması

    Senegal’in iç saha formasında zarafet, kültürel gururla buluşuyor. Beyaz zemin üzerine, geleneksel tekstil ürünlerinden ve sembollerden esinlenilen karmaşık tonlu desenler yerleştirilerek derinlik ve doku yaratılmıştır. Tasarımı ulusal bayrağa bağlayan ince yeşil, sarı ve kırmızı vurgular, zarif ve anlamlı bir estetik ortaya koyuyor.





  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Senegal Deplasman Forması

    Deplasman forması, cesur ve özgüvenli bir renge bürünüyor. Koyu turkuaz renkli gövde, hareket ve doğal enerjiyi çağrıştıran akıcı, organik desenlerle süslenmiştir. Sarı ve kırmızı şeritler, görünümü daha da belirgin hale getirerek Senegal futbolunun neşeli ruhunu canlı ve coşkulu bir şekilde yansıtıyor.