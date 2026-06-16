Senegal’in 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

2026 Dünya Kupası için Senegal milli takım formaları açıklandı; teması, ülkenin sanatsal ruhunu canlı bir şekilde kutlayan ve Dakar sokaklarından müzik sahnesinin ritmik vuruşlarına uzanan bir yolculuk.
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