Senegal'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal milli takım kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Senegal, tartışmalı ve kaotik bir Afrika Uluslar Kupası turnuvasının hemen ardından 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Terranga Aslanları finalde Fas'ı mağlup etse de, ev sahibi takıma penaltı verilmesinin ardından Senegal'in sahayı terk etmesi nedeniyle maç korkunç sahnelerle gölgelendi. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun temyiz kurulu, hakem izni olmadan sahayı terk ettikleri için maçı kaybettiklerine hükmedince, Senegal'in şampiyonluğu elinden alındı.

Bu kaosun ortasında, teknik direktör Pape Thiaw şimdi takımını bir başka büyük turnuvaya götürüyor ve zorlu bir grup aşamasıyla karşı karşıya kalıyor. Terranga Aslanları, Grup I'de Kylian Mbappe'nin Fransa'sı ve Erling Haaland'ın Norveç'iyle karşılaşacak ve dünyanın en iyi iki forvetiyle mücadele edecek.

Ancak bu, Senegal'in üst üste üçüncü Dünya Kupası katılımı ve kadroda bolca deneyim var. Terranga Aslanları'nın şimdiye kadarki en iyi performansı 2002'de çeyrek finale kalmak olmuştu ve Senegal bu sefer turnuvadaki en güçlü Afrika takımlarından biri olmalı.

2026'daki bu büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.

    Kaleciler

    Eski Chelsea kalecisi Edouard Mendy, Senegal'in birinci kalecisi ve Dünya Kupası'nda da kaleyi koruyacak. Mendy, Senegal'in şampiyonluğa uzandığı Afrika Uluslar Kupası'nda bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi ve şimdi ikinci Dünya Kupası'na hazırlanıyor. 34 yaşındaki oyuncu, savunmada deneyimli bir isim ve Yehvann Diouf ile Mory Diaw tarafından yetkin bir şekilde destekleniyor.

    OyuncuKulüp 
    Yehvann DioufNice
    Edouard MendyAl-Ahli
    Mory Diaw Le Havre
    Defans oyuncuları

    Senegal, Afrika Uluslar Kupası’ndaki zaferinde de görüldüğü üzere sağlam bir savunmaya sahip. Terranga Aslanları, şampiyonluğa giden yolda sadece iki gol yedi; ancak grup aşamasında dünyanın en formda forvetlerinden ikisiyle karşılaşacakları için Dünya Kupası’nda işleri çok daha zor bulabilirler.

    Kalidou Koulibaly, savunmanın merkezinde kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor ancak 34 yaşında, performansında bir miktar düşüş belirtileri gösteriyor. Koulibaly, cezası ve sakatlığı nedeniyle AFCON finalini kaçırdı ve grup aşamasında Benin maçında da kırmızı kart gördü; bu durum Senegal için bir uyarı işareti olabilir.

    Lyon'dan Moussa Niakhate ve Monaco'nun yıldızı Krepin Diatta'nın kadroda yer almasıyla, savunma hattında Ligue 1'den güçlü bir varlık olması bekleniyor. Premier League de West Ham'dan El Hadji Malick Diouf ve Chelsea'den Mamadou Sarr sayesinde kadroda iyi bir şekilde temsil ediliyor.

    Rayo Vallecano'dan Nobel Mendy kadroda yer almak için çaba gösteriyor ve Mart ayında Peru ve Gambiya ile oynanacak hazırlık maçları için ilk kez milli takıma çağrıldı.

    OyuncuKulüp 
    Krepin DiattaMonaco
    Mamadou SarrChelsea
    Kalidou KoulibalyAl-Hilal
    Ismail JakobsGalatasaray
    Moussa NiakhateLyon
    Antoine MendyNice
    El Hadji Malick DioufWest Ham United
    Abdoulaye SeckMaccabi Haifa
    Nobel Mendy Rayo Vallecano
    Orta saha oyuncuları

    Senegal, Dünya Kupası öncesinde sakatlıklarını atlatan Pape Sarr ve Habib Diarra’yı kadrosuna yeniden katabilecek. Her ikisi de Afrika Uluslar Kupası’ndaki zaferde yer alamamış olsa da, yaz aylarında düzenlenecek turnuvaya tam olarak hazır olmaları bekleniyor.

    Bu ikili, turnuvada Senegal kadrosunda yer alacak tek Premier Lig yıldızları olmayacak. Idrissa Gueye, Ismailia Sarr ve Iliman Ndiaye de kadroya çağrılacak ve bu da Thiaw'a orta sahada birçok üst düzey seçenek sunacak. Özellikle Ndiaye, İngiliz birinci liginde geçirdiği etkileyici bir sezonun ardından Dünya Kupası'na gidiyor ve bu performans, yaz aylarında yüksek bedelli bir transferin konuşulmasına neden oldu.

    La Liga yıldızları Pape Gueye ve Pathe Ciss de kadroda yer almalı ve Senegal'e üst düzey deneyim katmalıdır.

    OyuncuKulüp 
    Idrissa GueyeEverton
    Habib DiarraSunderland
    Pape GueyeVillarreal
    Iliman Ndiaye Everton
    Pathe Ciss Rayo Vallecano
    Lamine CamaraMonaco
    Pape Matar Sarr Tottenham
    Ismaila Sarr Crystal Palace
    Saldırganlar

    Senegal’in hücum gücü konusunda kesinlikle sıkıntısı olmayacak; Al-Nassr’ın forveti Sadio Mane ve Bayern Münih’in yıldızı Nicolas Jackson’ın bu yaz hücum hattını sürüklemesi bekleniyor.

    Mane, 51 golle Senegal'in tüm zamanların en golcü oyuncusu ve Liverpool ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandıktan sonra ülke tarihinin en çok ödül alan oyuncularından biri.

    PSG'nin heyecan verici genç oyuncusu Ibrahim Mbaye, Senegal için yedek kulübesinden çıkacak iyi bir seçenek olabilir, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia ve Habib Diallo da kadroya çağrılmayı umut ediyor. Mamadou Diakhon da Mart ayında ilk kez kadroya çağrıldıktan sonra takımın sürpriz ismi olarak gösteriliyor.

    Bamba Dieng de turnuva öncesinde kadroya sürpriz bir dönüş yaptı. Lorient'in santrforu bu sezon Ligue 1'de etkileyici bir performans sergiledi ve bu yaz bir şans yakalayabilir.

    OyuncuKulüp 
    Cherif NdiayeSamsunspor
    Sadio ManeAl-Nassr
    Nicolas JacksonBayern Münih
    Boulaye DiaLazio
    Habib DialloMetz
    Ibrahim MbayePSG
    Mamadou Diakhon Club Brugge 
    Assane DiaoComo
    Bamba Dieng Lorient
    Senegal'in yıldız oyuncuları

    Everton'ın yıldızı Iliman Ndiaye, Premier Lig'deki hayatının tadını çıkarıyor ve yaz transfer döneminde Manchester United'a transfer olacağına dair spekülasyonları ateşleyen performanslar sergiliyor. Ndiaye, topla oynarken bir zevk kaynağı olmakla birlikte, topu kaybettiğinde de rakip için baş belası bir varlık. Ayrıca gol kokusunu iyi alan bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilerse çok daha fazla hayran kazanabilir.

    Nicolas Jackson, Chelsea'den Bayern Münih'e kiralık olarak transfer olduktan sonra zaman zaman zorluklar yaşadı ve Dünya Kupası'nda kendini kanıtlamak isteyebilir. Forvet, Harry Kane ve Luis Diaz gibi isimlerin gölgesinde kalmak zorunda kaldı ancak en iyi formunda çok etkili bir forvet ve gerçek bir tehlike oluşturabilir.

    Ancak Senegal'in en büyük yıldızı şüphesiz, Senegal'in AFCON zaferinde önemli bir rol oynayan ve Dünya Kupası'nda da yine parlaması beklenen Sadio Mane'dir. Eski Liverpool yıldızı, turnuva sonrasında milli takımdan emekli olacağını zaten doğruladı ve kariyerini zirvede bitirmekten başka bir şey istemiyor.

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Senegal İlk 11'i

    Edouard Mendy’nin Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alacağına şüphe yok. 34 yaşındaki kaleci, Senegal ile iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu kazandı; engin bir deneyime sahip ve takımın kalesinde sakin bir varlık sergiliyor.

    Daha ileride, Moussa Niakhate ile ikili oluşturacak gibi görünen Kalidou Koulibaly ile daha fazla deneyim var. Krepin Diatta ve El Hadji Malick Diouf'un, Senegal'in güçlü savunma hattında Thiaw'ın kanat bekleri olması bekleniyor.

    Orta sahada yer almak için rekabet oldukça yoğun. Premier League yıldızları Idrissa Gueye ve Habib Diarra, Villarreal'den Pape Gueye ile birlikte işlevsel bir üçlü düzeninde yer alacak.

    Senegal'in ilham kaynağı muhtemelen daha ileride olacak. Sadio Mane, Terranga Aslanları için hala en tehlikeli isim olmaya devam ediyor ve hücumda her zamanki gibi sol kanatta yer alacak. Nicolas Jackson'ın ortada, Iliman Ndiaye'nin ise sağda yer alması bekleniyor.

    2026 Dünya Kupası için Senegal'in tahmini ilk 11'i (4-3-3): Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane.

Hazırlık Maçları
