Senegal'in 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Senegal, tartışmalı ve kaotik bir Afrika Uluslar Kupası turnuvasının hemen ardından 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Terranga Aslanları finalde Fas'ı mağlup etse de, ev sahibi takıma penaltı verilmesinin ardından Senegal'in sahayı terk etmesi nedeniyle maç korkunç sahnelerle gölgelendi. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun temyiz kurulu, hakem izni olmadan sahayı terk ettikleri için maçı kaybettiklerine hükmedince, Senegal'in şampiyonluğu elinden alındı.

Bu kaosun ortasında, teknik direktör Pape Thiaw şimdi takımını bir başka büyük turnuvaya götürüyor ve zorlu bir grup aşamasıyla karşı karşıya kalıyor. Terranga Aslanları, Grup I'de Kylian Mbappe'nin Fransa'sı ve Erling Haaland'ın Norveç'iyle karşılaşacak ve dünyanın en iyi iki forvetiyle mücadele edecek.

Ancak bu, Senegal'in üst üste üçüncü Dünya Kupası katılımı ve kadroda bolca deneyim var. Terranga Aslanları'nın şimdiye kadarki en iyi performansı 2002'de çeyrek finale kalmak olmuştu ve Senegal bu sefer turnuvadaki en güçlü Afrika takımlarından biri olmalı.

2026'daki bu büyük turnuva öncesinde GOAL, ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atıyor.