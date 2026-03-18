Senegal hükümeti, Afrika Uluslar Kupası final sonucunun Fas lehine değiştirilmesi kararıyla ilgili olarak CAF hakkında 'yolsuzluk' soruşturması açılması çağrısında bulundu

Kararın geri alınmasından öfkelenen devlet, resmi olarak bağımsız bir soruşturma talep etti. Bir hükümet sözcüsü, yasadışı ve son derece adaletsiz olarak nitelendirdiği bu kararın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirten sert bir açıklama yaptı. Sözcü şunları söyledi: "Bu eşi benzeri görülmemiş ve son derece ciddi karar, spor etiğinin temel ilkeleriyle, özellikle de adalet, dürüstlük ve oyunun gerçekliğine saygı ilkeleriyle doğrudan çelişmektedir. Bu karar, yönetmeliklerin açıkça hatalı bir yorumundan kaynaklanmaktadır. CAF, kurallara uygun olarak oynanan ve kazanılan bir maçın sonunda elde edilen sonucu sorgulayarak, kendi güvenilirliğini ve Afrika halkının kıtadaki spor kurumlarına duyduğu meşru güveni ciddi şekilde zedeliyor. Senegal, bağlılığı, liyakati ve sportif mükemmelliği silip süpüren bir idari kararı kabul edemez. Senegal, bu haksız mülkiyet gaspı girişimini kesin bir dille reddetmektedir. Senegal, CAF yönetim organlarında şüphelenilen yolsuzluklarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasını talep etmektedir."