AFP
Çeviri:
Senegal hükümeti, Afrika Uluslar Kupası final sonucunun Fas lehine değiştirilmesi kararıyla ilgili olarak CAF hakkında 'yolsuzluk' soruşturması açılması çağrısında bulundu
CAF nihai sonucu bozdu
CAF Temyiz Kurulu, AFCON finalinin sonucunu şok edici bir şekilde bozdu ve Senegal milli takımını zorlu mücadelelerle kazandığı kupadan mahrum bıraktı. Yönetim organı, oyuncuların sahayı terk etmesinin ardından takımın ev sahibi ülkeyle oynadığı maçı kaybettiğine hükmetti. Kaotik sahneler, uzatma süresinin sonlarına doğru, VAR incelemesi sonucunda rakip takıma geç bir penaltı verilmesi üzerine, teknik direktörün oyuncularına soyunma odasına dönmelerini söylemesiyle yaşandı. Oyuncular uzatma süresinde sahaya geri dönerek 1-0 galibiyet elde etseler de, yetkililer turnuva kurallarını geriye dönük olarak uygulayarak ev sahibi takıma 3-0'lık bir galibiyet verdi.
Senegal uluslararası bir soruşturma talep ediyor
Kararın geri alınmasından öfkelenen devlet, resmi olarak bağımsız bir soruşturma talep etti. Bir hükümet sözcüsü, yasadışı ve son derece adaletsiz olarak nitelendirdiği bu kararın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirten sert bir açıklama yaptı. Sözcü şunları söyledi: "Bu eşi benzeri görülmemiş ve son derece ciddi karar, spor etiğinin temel ilkeleriyle, özellikle de adalet, dürüstlük ve oyunun gerçekliğine saygı ilkeleriyle doğrudan çelişmektedir. Bu karar, yönetmeliklerin açıkça hatalı bir yorumundan kaynaklanmaktadır. CAF, kurallara uygun olarak oynanan ve kazanılan bir maçın sonunda elde edilen sonucu sorgulayarak, kendi güvenilirliğini ve Afrika halkının kıtadaki spor kurumlarına duyduğu meşru güveni ciddi şekilde zedeliyor. Senegal, bağlılığı, liyakati ve sportif mükemmelliği silip süpüren bir idari kararı kabul edemez. Senegal, bu haksız mülkiyet gaspı girişimini kesin bir dille reddetmektedir. Senegal, CAF yönetim organlarında şüphelenilen yolsuzluklarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasını talep etmektedir."
Fas, kuralların uygulanmasını savunuyor
Rakipleri öfkelenirken, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) bu tartışmadan uzak durma yoluna gitti. FRMF, itirazlarının rakip takımın kalitesine yönelik bir hakaret değil, yalnızca hukuki dürüstlük meselesi olduğunu vurguladı. Kendi evlerinde düzenlenen turnuvanın galibi ilan edildikleri kararı memnuniyetle karşılayan federasyon, şu açıklamayı yaptı: "Federasyon, yaklaşımının hiçbir zaman bu yarışmaya katılan takımların sportif performansını sorgulamak değil, yalnızca yarışma kurallarının uygulanmasını talep etmek olduğunu hatırlatmak ister." Federasyon, Afrika yarışma kurallarına saygı gösterme konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti.
Hukuki mücadele CAS'a taşınıyor
Avrupa futbol federasyonu ve ev sahibi ülkenin tavrını değiştirmeyeceği anlaşılınca, Senegal Futbol Federasyonu konuyu İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşıyacağını doğruladı. Federasyon, dışarıdan yapılacak bir hukuki incelemenin hükmen mağlubiyet kararını bozup sahada elde edilen sonucu geçerli hale getireceğini umuyor. Federasyon, oyuncuların maçı tamamlamak için sahaya geri döndükleri için geriye dönük olarak yapılan değişikliğin tamamen geçersiz olduğunu savunuyor. Ancak yönetim organı, sahayı terk eden takımlarla ilgili kuralların açık olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak, bu acı çekişme bir Avrupa mahkemesinde çözüme kavuşturulacak gibi görünüyor.
