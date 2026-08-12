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'Senegal Goretzka'sı' kim? Vincent Kompany'nin orta sahasını sarsmaya hazırlanan 18 yaşındaki harika çocuk
Münih'te yeni bir dönem
Bild'e göre, Bayern Münih, 18 yaşındaki orta saha yeteneği Ndiaye'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Senegalli yetenek, 2031 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı ve bu transfer kulübün uzun vadeli geleceğine yapılan önemli bir yatırım anlamına geliyor.
Ndiaye, DFB yıldızı Goretzka'nın ayrılmasıyla boşalan kadro yerini doldurmak için Allianz Arena'ya geliyor. Goretzka'nın bu yaz Bavyera'da geçen başarılı sekiz yılın ardından ayrılmasının ardından genç oyuncu artık Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof'tan oluşan üst düzey orta saha üçlüsüne rekabet getirmeye hazırlanıyor.
- Getty Images
Kompany'nin dinamik halefi
Ndiaye'nin gelişi, Bayern forması giyen Senegalli oyuncuların giderek büyüyen geleneğini sürdürüyor. Daha önce 2020-24 arasında Bouna Sarr, 2022-23 arasında Sadio Mané ve 2025-26 sezonunda kulüpte forma giyen Nicolas Jackson bu yolu izlemişti.
Ndiaye ayrıca Allianz Arena'daki giderek gençleşen yapıyı da güçlendirecek. Kadroda halihazırda yer alan ve büyük potansiyel taşıyan gençler arasına katılıyor: Lennart Karl (18), David Santos Daiber (19), Cassiano Kiala (17), Maycon Cardozo (17) ve Wisdom Mike (17).
"Senegalli Goretzka" lakabı şimdiden dolaşıma girmeye başladı ve bu da gelişi etrafındaki yüksek beklentileri yansıtıyor. Bayern teknik direktörü Kompany, Gambinos Stars Africa'dan ilk etapta altı aylık kiralık döneminde gösterdiği etkileyici performansı izlediğinden beri genç oyuncunun uzun süredir hayranı.
Bayern sportif direktörü Christoph Freund, "Bara, FC Bayern'de çok kısa sürede kendi yolunu bulmuş harika bir karakter" dedi. "Topla dinamizmi ve hızıyla öne çıkan bir merkez orta saha oyuncusu. Zeki ve saha dışında da sıra dışı biri."
Değerini kanıtlıyor
Resmi transfer ancak bu hafta doğrulanmış olsa da, Ndiaye üst takıma uyum sağlamak için zaten fazlasıyla zaman buldu. Genç oyuncuya, Tegernsee ve Asya'daki sezon öncesi kamplarında takımla birlikte çalışma izni verilmişti.
Bu antrenmanlardaki performansı ve kiralık döneminde Bundesliga'da çıktığı dört maç, teknik ekibi onun hazır olduğuna ikna etti. Öncelikli olarak orta saha için bir yedek olarak görülse de, baş döndürücü hızı sayesinde son taktik çalışmalarda sol kanatta bir seçenek olarak da denendi.
- MIS
Geleceğe bakış
2031'e kadar sözleşme imzalanmasıyla birlikte Bayern'in, Ndiaye için uzun vadeli bir gelişim planı yaptığı açıkça görülüyor. Oldukça rekabetçi bir ortama adım atıyor ancak soyunma odasında kısa sürede kabul görme becerisi, Bundesliga'nın taleplerine zihinsel olarak hazır olduğunu gösteriyor.
Şimdilik odak noktası, Ndiaye'nin tam zamanlı A takım futboluna geçişi nasıl karşılayacağına çevrilmiş durumda. Kompany taktik düzenini yenilemeye çalışırken, "Senegal Goretzka"sı bu sezon Bayern kadrosuna yapılan en heyecan verici eklemelerden biri olabilir.
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