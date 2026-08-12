'Senegal Goretzka'sı' kim? Vincent Kompany'nin orta sahasını sarsmaya hazırlanan 18 yaşındaki harika çocuk

Bild'e göre, Bayern Münih, 18 yaşındaki orta saha yeteneği Ndiaye'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Senegalli yetenek, 2031 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı ve bu transfer kulübün uzun vadeli geleceğine yapılan önemli bir yatırım anlamına geliyor.

Ndiaye, DFB yıldızı Goretzka'nın ayrılmasıyla boşalan kadro yerini doldurmak için Allianz Arena'ya geliyor. Goretzka'nın bu yaz Bavyera'da geçen başarılı sekiz yılın ardından ayrılmasının ardından genç oyuncu artık Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof'tan oluşan üst düzey orta saha üçlüsüne rekabet getirmeye hazırlanıyor.