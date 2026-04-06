Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, cesur açıklamalarıyla Fas'ı kışkırtıyor

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun 2026 Dünya Kupası öncesinde oyuncuların motivasyonunu etkilemeyeceğini vurguladı.

"Bu bize ek bir motivasyon sağlıyor. Bu durum, hepimiz arasındaki bağları güçlendiriyor ve bizi Dünya Kupası'nı kazanma yolunda ilerlemeye itiyor" diye devam etti.

"Kura çekiminden bu yana Dünya Kupası hazırlık planımızı tamamladık ve ABD'de Amerika ve Suudi Arabistan ile dostluk maçı oynayacağız" dedi.

Senegal, Dünya Kupası'nda Fransa, Norveç ve Irak ile aynı grupta yer alıyor.