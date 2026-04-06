Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, cesur açıklamalarıyla Fas'ı kışkırtıyor

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Fall, Teranga Aslanları'nın Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasına yönelik herhangi bir hukuki tehdit bulunmadığını vurguladı.
Senegal milli takımı, uzatmalarda Fas'ı 1-0 yenerek 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazandı, ancak CAF Temyiz Komitesi, şampiyonluğu Senegal'den alıp Fas'a verme kararı aldı.
Fal, Senegal Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, "Yasal açıdan, şampiyonluğa yönelik herhangi bir tehdit bulunmuyor" dedi.
"Dosyamızı Spor Tahkim Mahkemesi'ne sunduk ve hukuki açıdan rahatım, çünkü bu şampiyonluk Senegal'den alınamaz" diye ekledi.
"Senegal milli takımı Afrika şampiyonu olmaya devam ediyor, geri kalanlar sadece ayrıntılar. Önemli olan sahada kazanmak ve bunu başardık" diye devam etti.
