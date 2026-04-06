Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, cesur açıklamalarıyla Fas'ı kışkırtıyor

Senegal Milli Takımı Afrika Şampiyonu... ve Afrika Kupası şampiyonluğu geri alınamaz

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Fall, Teranga Aslanları'nın Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasına yönelik herhangi bir hukuki tehdit bulunmadığını vurguladı.

Senegal milli takımı, uzatmalarda Fas'ı 1-0 yenerek 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazandı, ancak CAF Temyiz Komitesi, şampiyonluğu Senegal'den alıp Fas'a verme kararı aldı.

Fal, Senegal Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, "Yasal açıdan, şampiyonluğa yönelik herhangi bir tehdit bulunmuyor" dedi.

"Dosyamızı Spor Tahkim Mahkemesi'ne sunduk ve hukuki açıdan rahatım, çünkü bu şampiyonluk Senegal'den alınamaz" diye ekledi.

"Senegal milli takımı Afrika şampiyonu olmaya devam ediyor, geri kalanlar sadece ayrıntılar. Önemli olan sahada kazanmak ve bunu başardık" diye devam etti.

Ayrıca okuyun

Senegal'e Fas karşısında doping kontrolünden kaçmakla ilgili ciddi suçlama

    Senegal'in Dünya Kupası hazırlıkları

    Senegal Futbol Federasyonu Başkanı, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun 2026 Dünya Kupası öncesinde oyuncuların motivasyonunu etkilemeyeceğini vurguladı.

    "Bu bize ek bir motivasyon sağlıyor. Bu durum, hepimiz arasındaki bağları güçlendiriyor ve bizi Dünya Kupası'nı kazanma yolunda ilerlemeye itiyor" diye devam etti.

    "Kura çekiminden bu yana Dünya Kupası hazırlık planımızı tamamladık ve ABD'de Amerika ve Suudi Arabistan ile dostluk maçı oynayacağız" dedi.

    Senegal, Dünya Kupası'nda Fransa, Norveç ve Irak ile aynı grupta yer alıyor.

