AFP
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Senegal, Fas'a verilen tartışmalı Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ilişkin CAS kararını öğrenmek için kasım sonlarına kadar beklemek zorunda
Hukuki müzakereler nihai kararı geciktiriyor
Senegal Futbol Federasyonu (FSF), Spor Tahkim Mahkemesi'nin Fas'a verilen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yeniden geçerli kılıp kılmayacağını öğrenmek için Kasım sonuna kadar beklemek zorunda. Her iki ülkenin ve Afrika Futbol Konfederasyonu'nun hukuki savunmaları 8 Ekim'de Lozan'da dinlendi. İtiraz, 18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan finalin ardından yapıldı. O maçta konuk ekip, ev sahibini uzatmaların ardından 1-0 mağlup etti.
- AFP
Kapsamlı değerlendirme, hızlı kararın yerini alıyor
Sporun en yüksek yargı mercii, kararın duruşmadan birkaç gün sonra açıklanacağını ilk etapta belirtmiş olsa da heyet, CAS Award olarak bilinen, ayrıntılı hukuki gerekçeleri içeren kapsamlı bir karar yayımlamayı tercih etti. Pazartesi günü güncellenen takvimi doğrulayan CAS, resmî açıklamasında şunları söyledi: “Bu süreç birkaç hafta sürecek. CAS kararının Kasım 2026 sonunda açıklanması bekleniyor.”
CAS Genel Direktörü Matthieu Reeb, bu ayın başlarında duruşma salonunun dışında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Senegal ile Fas arasındaki finalin üzerinden birkaç ay geçmişken taraftarlar için bunun uzun bir bekleyiş olduğunu biliyorum. Kararın bugün ya da yarın değil, birkaç gün sonra çıkmasını bekliyorum. Olgular belirlenmiş ve net. Görüşmeler bazı usule ilişkin meseleler ve hukuki yönler üzerinde yoğunlaşacak.”
Sahadan çekilme şampiyonluğun kaybedilmesine yol açtı
Tartışma, normal sürenin sonlarına doğru Senegalli birkaç futbolcunun aleyhlerine verilen penaltıyı protesto etmek için sahadan ayrılıp soyunma odasına dönmesiyle yaşanan 14 dakikalık duraklamadan kaynaklanıyor. Oyun yeniden başladığında Fas penaltıyı kaçırdı ve konuk ekip uzatmalarda galibiyet golünü attı.
Ancak CAF Temyiz Kurulu, sahayı terk etmenin hükmen yenilgi anlamına geldiğine karar vererek mart ayında kupayı Senegal'den aldı ve ev sahibi ekibe hükmen 3-0'lık galibiyet verdi. 25 Mart'ta itirazda bulunan Teranga Aslanları, hakemin kararının nihai olduğunu ve maçın tamamlanmasına izin verdiğini savundu.
- AFP
Bağlayıcı tahkim kıta şampiyonlarını belirliyor
Üç kişilik heyete, İtalyan uluslararası hukuk profesörü Luigi Fumagalli ve Hamburg merkezli avukat ve Zürih Üniversitesi profesörü Ulrich Haas ile birlikte Fransız spor hukuku uzmanı Gerald Simon başkanlık ediyor. Heyetin vereceği hakem kararı, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesi uyarınca bir ulusal mahkeme kararıyla aynı hukuki ağırlığa sahip. Bağlayıcı nitelikteki bu karar, spor federasyonları veya devlet mahkemeleri tarafından uygulanabilir.
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