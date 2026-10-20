Sporun en yüksek yargı mercii, kararın duruşmadan birkaç gün sonra açıklanacağını ilk etapta belirtmiş olsa da heyet, CAS Award olarak bilinen, ayrıntılı hukuki gerekçeleri içeren kapsamlı bir karar yayımlamayı tercih etti. Pazartesi günü güncellenen takvimi doğrulayan CAS, resmî açıklamasında şunları söyledi: “Bu süreç birkaç hafta sürecek. CAS kararının Kasım 2026 sonunda açıklanması bekleniyor.”

CAS Genel Direktörü Matthieu Reeb, bu ayın başlarında duruşma salonunun dışında yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Senegal ile Fas arasındaki finalin üzerinden birkaç ay geçmişken taraftarlar için bunun uzun bir bekleyiş olduğunu biliyorum. Kararın bugün ya da yarın değil, birkaç gün sonra çıkmasını bekliyorum. Olgular belirlenmiş ve net. Görüşmeler bazı usule ilişkin meseleler ve hukuki yönler üzerinde yoğunlaşacak.”