FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

Senegal'e Fas karşısında doping kontrolünden kaçmakla ilgili ciddi bir suçlama

Senegalli oyuncular Afrika Uluslar Kupası finali sonrasında doping testinden kaçtılar mı?

Faslı gazeteci Yusuf El-Temsamani, Fas ile Senegal arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili büyük bir sürpriz haber verdi.

Senegal milli takımı, uzatmaların ardından 1-0'lık skorla 2025 Afrika Uluslar Kupası finalini kazandı, ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), şampiyonluğu Teranga Aslanları'ndan alıp Fas'a verme kararı aldı.

Temsamani, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda, "Senegal oyuncuları Afrika Uluslar Kupası finali sonrasında doping testinden kaçtı" dedi.

Ayrıca okuyun

Fas, yeni bir turnuvada Senegallıların hayalini yıktı

  • Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı nerede?

    El-Temsamani, "Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı nerede? Senegalli oyuncular, ödül töreninden 35 dakika sonra Rabat'taki Prens Moulay Abdallah Stadyumu'ndan ayrıldılar" diye ekledi.

    "Bu süre, oyuncuların doping testine tabi tutulması için yeterli değil. Brüksel'de CAF ve Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı'na başvurmuş yakın kaynaklarım var, ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt almadık" diye devam etti.

    "Senegalli oyuncuların doping testinden kaçtığına dair şüpheler artıyor. Ayrıca Senegalli Futbol Federasyonu'nda iç krizler olduğu konusunda da bilgim var" dedi.

    • Reklam