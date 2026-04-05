Senegal'e Fas karşısında doping kontrolünden kaçmakla ilgili ciddi bir suçlama

Faslı gazeteci Yusuf El-Temsamani, Fas ile Senegal arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili büyük bir sürpriz haber verdi.
Senegal milli takımı, uzatmaların ardından 1-0'lık skorla 2025 Afrika Uluslar Kupası finalini kazandı, ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), şampiyonluğu Teranga Aslanları'ndan alıp Fas'a verme kararı aldı.
Temsamani, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda, "Senegal oyuncuları Afrika Uluslar Kupası finali sonrasında doping testinden kaçtı" dedi.
