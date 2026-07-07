Senegal’den Mısır’a… Fas’ın Fransa karşısında korktuğu siyahi Afrikalı senaryonun öyküsü

Mısır milli takımı, Dünya Kupası’ndan elenen dokuzuncu Afrika takımı oldu; Tunus milli takımı hariç, bu takımların tümü eleme turlarında turnuvadan ayrıldı.

İlginç olan ise, bu takımların çoğunun benzer bir senaryoyla turnuvadan elenmiş olmasıdır; bu senaryo, maçın başından itibaren üstünlük ve hakimiyet kurup, sonunda her şeyi kaybetmekten ibarettir.

32'li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, 7. dakikadan itibaren İngiltere karşısında 1-0 öne geçti ve bu üstünlüğünü 75. dakikaya kadar korudu; ancak bu dakikada "Üç Aslanlar", normal sürenin bitimine kadar iki gol atarak maçı çevirmeyi başardı.

Aynı durum, daha da kötü bir şekilde Senegali milli takımında da tekrarlandı; 86. dakikaya kadar Belçika karşısında iki gol farkla önde olan Senegalli milli takım, Avrupa ekibinin iki golle geri dönmesi ve uzatmalarda attığı galibiyet golüyle mağlup oldu.