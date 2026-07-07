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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Senegal’den Mısır’a… Fas’ın Fransa karşısında korktuğu siyahi Afrikalı senaryonun öyküsü

FEATURES
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Arjantin
Mısır
ABD
Fransa
Fas

"Atlas Aslanları", "Horozlar" karşısında zorlu bir görevde

Mısır milli takımının çeyrek finalde dramatik bir şekilde elenmesinin ardından, Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası’nda kalan son Arap ve Afrika takımı oldu.

Mısır milli takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

  • Afrika laneti

    Mısır milli takımı, Dünya Kupası’ndan elenen dokuzuncu Afrika takımı oldu; Tunus milli takımı hariç, bu takımların tümü eleme turlarında turnuvadan ayrıldı.

    İlginç olan ise, bu takımların çoğunun benzer bir senaryoyla turnuvadan elenmiş olmasıdır; bu senaryo, maçın başından itibaren üstünlük ve hakimiyet kurup, sonunda her şeyi kaybetmekten ibarettir.

    32'li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, 7. dakikadan itibaren İngiltere karşısında 1-0 öne geçti ve bu üstünlüğünü 75. dakikaya kadar korudu; ancak bu dakikada "Üç Aslanlar", normal sürenin bitimine kadar iki gol atarak maçı çevirmeyi başardı.

    Aynı durum, daha da kötü bir şekilde Senegali milli takımında da tekrarlandı; 86. dakikaya kadar Belçika karşısında iki gol farkla önde olan Senegalli milli takım, Avrupa ekibinin iki golle geri dönmesi ve uzatmalarda attığı galibiyet golüyle mağlup oldu.

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  • Ölümcül kayıplar

    Skor olarak öne geçemeyen milli takımlar bile, İsviçre’ye 2-0 yenilen Cezayir hariç, maçın son dakikalarına kadar mücadeleyi sürdürdüler.

    Güney Afrika, uzatma dakikalarında Kanada’ya 0-1 yenildi; Fildişi Sahili, 86. dakikada yediği ölümcül golle Norveç’e 1-2 mağlup oldu; Gana, Kolombiya’ya 0-1 yenildi; Yeşil Burun Adaları ise uzatmalarda Arjantin’e 2-3 mağlup oldu.

  • Fas’a yönelik uyarı

    Fas milli takımı, önümüzdeki Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile karşılaşırken bu senaryoyu önlemek zorunda kalacak.

    Fas Milli Takımı, çeyrek finalde Hollanda karşısında geriye düşüp uzatmalarda beraberliği yakaladıktan sonra penaltı atışlarıyla maçı kazanarak bu senaryoyu tam tersi bir şekilde yaşamıştı.

    “Atlas Aslanları”, Avrupa ve Güney Amerika dışındaki ilk milli takım olarak, Dünya Kupası’nda üst üste iki kez yarı finale yükselmeyi başarmayı umuyor.

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