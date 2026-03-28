Senegal, bir milim bile geri adım atmamaya karar verdi ve Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) açıkça meydan okuyarak, Afrika Uluslar Kupası'nı Fas'a kağıt üzerinde verme kararını protesto ediyor. Teranga Aslanları, milli takımlar düzeyinde kıtanın en büyük kupasının iptal edilmesi için resmi olarak itirazda bulunduktan sonra, bugün sahaya net bir niyetle çıktı: Afrika Federasyonu'na açık bir mesaj vermek, Afrika Kupası'ndaki başarının sahada elde edildiğini ve tüm Senegal halkının tartışmasız bir şekilde Afrika şampiyonu olduğunu vurgulamak.
Senegal, CAF'ın kararına itiraz ediyor: İki yıldız ve sahaya getirilen Afrika Kupası; Peru ile oynanan hazırlık maçında neler yaşandı?
NE OLDU?
CAF'ın kararının ardından, bu öğleden sonra – Senegal'in Peru ile oynadığı hazırlık maçı sırasında – Milli Takım sahaya çıkarak, ambleminin üzerinde iki yıldızın yer aldığı (sahada kazanılan iki kıtasal şampiyonluğun sembolü olarak) yeni resmi formasını gururla sergiledi.
Ama bu kadarla kalmadı.
Senegal Milli Takımı - oyuncular ve teknik ekip dahil - Afrika Kupası'nı ellerinde tutarak Stade de France'da taraftarlarıyla birlikte geçit töreni yaptı ve kutlama yaptı.
Bu açık jest, siyasi ve sportif çatışmayı daha da alevlendiriyor.
CAF'ın Kararı ve Resmi İtiraz
Bir adım geriye gidip tüm olayı özetleyelim.
Senegal'in Afrika Kupası finalinde Fas'a karşı sahayı terk etmesinin ardından, CAF kararı tersine çevirme ve Fas'a Senegal'e karşı 3-0'lık bir galibiyetle Afrika Kupası'nı verme kararını resmi olarak açıklamıştı.
Bunun üzerine FSF (Senegal Futbol Federasyonu), CAF'ın 3-0'lık galibiyet ve kupayı Fas'a masada verme kararına karşı TAS'a itirazda bulunmaya karar verdi.
Ancak CAS'ın kararını beklerken, Senegal, sahada Afrika şampiyonu olan milli takımın hangisi olduğunu anlamlı bir jestle açıklığa kavuşturmak ve vurgulamak istedi.