Senegal, bir milim bile geri adım atmamaya karar verdi ve Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) açıkça meydan okuyarak, Afrika Uluslar Kupası'nı Fas'a kağıt üzerinde verme kararını protesto ediyor. Teranga Aslanları, milli takımlar düzeyinde kıtanın en büyük kupasının iptal edilmesi için resmi olarak itirazda bulunduktan sonra, bugün sahaya net bir niyetle çıktı: Afrika Federasyonu'na açık bir mesaj vermek, Afrika Kupası'ndaki başarının sahada elde edildiğini ve tüm Senegal halkının tartışmasız bir şekilde Afrika şampiyonu olduğunu vurgulamak.