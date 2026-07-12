Senegal, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından baş antrenör Pape Thiaw'ı görevden aldı

Thiaw’ın düşüşünün belirleyici anı, Belçika ile oynanan dramatik son 32 turu karşılaşmasında yaşandı. Senegal, 86. dakikaya kadar 2-0’lık üstünlüğünü koruyarak bir sonraki tura rahatça ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak, savunmada yaşanan feci çöküşün ardından normal sürenin son dakikalarında iki gol yediler ve sonunda uzatmalarda penaltı sonucu maçı kaybettiler.

Eleme turlarına kıl payı yükselen Batı Afrika ekibi için turnuva genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir deneyim oldu. Grup aşamasında Fransa ve Norveç’e yenilen Senegal, Irak’ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra ancak en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlamayı başardı. Turnuva boyunca sergilenen istikrarsızlık, sonunda FSF’yi harekete geçmeye zorladı.