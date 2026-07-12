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Senegal, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından baş antrenör Pape Thiaw'ı görevden aldı
Dünya Kupası’ndaki başarısızlık, görevden alınmaya yol açtı
FSF, bu adımın ardındaki gerekçeleri açıklayan resmi bir bildiri yayınlayarak şunları söyledi: “Milli takımın spor sonuçları ve geleceğe yönelik beklentileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildikten sonra, Yürütme Komitesi, Senegal futbolunun menfaatleri doğrultusunda bu süreci başlatmanın gerekli olduğuna karar verdi.” Federasyon, Başkan Abdoulaye Fall’ın Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve bu toplantıda “bu kararın ardındaki nedenleri” daha ayrıntılı olarak açıklayacağını ve milli takımın “geleceğini ele alacağını” doğruladı.
- Getty Images Sport
Belçika karşısında maçın sonlarında yaşanan çöküş, Thiaw’ın kaderini belirledi
Thiaw’ın düşüşünün belirleyici anı, Belçika ile oynanan dramatik son 32 turu karşılaşmasında yaşandı. Senegal, 86. dakikaya kadar 2-0’lık üstünlüğünü koruyarak bir sonraki tura rahatça ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak, savunmada yaşanan feci çöküşün ardından normal sürenin son dakikalarında iki gol yediler ve sonunda uzatmalarda penaltı sonucu maçı kaybettiler.
Eleme turlarına kıl payı yükselen Batı Afrika ekibi için turnuva genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir deneyim oldu. Grup aşamasında Fransa ve Norveç’e yenilen Senegal, Irak’ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra ancak en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlamayı başardı. Turnuva boyunca sergilenen istikrarsızlık, sonunda FSF’yi harekete geçmeye zorladı.
Tartışmalarla dolu bir görev süresi
Thiaw’ın görev süresi, özellikle Ocak ayında düzenlenen Afrika Uluslar Kupası sırasında, tuhaf manşetlerden yoksun geçmedi. Senegal başlangıçta final zaferini kutlasa da, Thiaw, uzatma dakikalarında Fas’a verilen ve Brahim Diaz’ın daha sonra kaçırdığı penaltı sırasında oyuncularına sahadan çıkma emri vererek tartışmaya yol açtı. Bunun ardından yaşanan 17 dakikalık gecikme, turnuvanın üzerine bir gölge düşürdü. Pape Gueye uzatmalarda galibiyet golünü atsa da, iki ay sonra itiraz komitesi tarafından galibiyet Fas’a verildi.
Bu olay, Afrika Uluslar Kupası final sonucuyla ilgili daha sonra yaşanan hukuki mücadelelerle birleşince, milli takım kadrosu etrafında bir istikrarsızlık havası yarattı. Senegal’in Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Gueye, mevcut yönetim görevde kaldığı sürece milli takımda oynamaya “ara vereceğini” açıklayınca, perde arkasındaki gerginlik daha da ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
İç sürtüşmeler ve sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklar
Saha içindeki sonuçların ötesinde, Thiaw’ın FSF ile ilişkisi birkaç aydır gergin görünüyordu. Mayıs ayında, teknik direktörün sözleşmesinin Şubat ayında sona ermiş olması nedeniyle Dünya Kupası hazırlıkları için ABD’ye giden uçağa binmeyi reddettiğine dair söylentiler yayıldı. FSF o dönemde bu haberleri “kesinlikle” yalanlamak üzere bir açıklama yapmak zorunda kaldı, ancak teknik direktörün uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonlar hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmadı.
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