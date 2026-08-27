Bu deneyimi GOAL'e anlatan Halls, İsveçli casino uzmanları Casivo aracılığıyla yaptığı açıklamada, dünya çapındaki süper yıldızlarla birlikte çalışmak ve potansiyeli daha somut bir şeye dönüştürmek için gerekenler hakkında şunları söyledi: “Biliyor musunuz, tuhaf bir durumdu. Benim için ve sanırım çoğu çocuk için de, oradan ayrılmadan ve geriye dönüp bakmadan bunu tam olarak anlayamıyorsunuz. İşin içindeyken, yani en başta, Arsenal gerçekten, gerçekten, gerçekten üst düzey bir oyuncu olduğunuza ve orada olmayı hak ettiğinize inanmıyorsanız sizi herhangi bir akademiye ya da takıma almazdı.

“Ve bu bize, ben oradayken muhtemelen 10 yaşından itibaren aşılandı; en iyisi sizsiniz, en iyi şekilde antrenman yaparsınız ve yersiniz, en iyiler gibi yürürsünüz ve bunun sebebi en iyisi olmanızdır. Bu yüzden sonunda A takıma çıktığınızda ya da onun çevresinde olduğunuzda yaptığınız tek şey etrafa bakıp, ‘hayır, ben senden daha iyiyim, ben senden daha iyiyim, senin önünde oynamalıyım’ diye düşünmek oluyor. Size aşıladıkları zihniyet buydu, yoksa orada kalamazdınız.

“Tabii o ortamın içinde olmak, bir de ben zaten Arsenal taraftarıydım, bu yüzden antrenmandan çıkınca arkadaşlarınız, ‘aman Tanrım, Arsenal'den arkadaşım var’ gibi davranırdı. Aileniz ve diğer herkes size o heyecanı verirdi. Ama kendi içinizde, ‘hayır, ben burada olmayı hak ediyorum ve onun önünde oynamalıyım, onun önünde oynamalıyım’ diyorsunuz. Bir bakıma çoğu zaman kızgın oluyorsunuz çünkü belki de oynamıyorsunuz. Zihniyet buydu.

“Ama sonra tabii futboldan daha sonra uzaklaştığımda, ‘vay be, Arsenal'deydim’ dedim; en iyi takımda, en iyi dönemde orada bulunmak bir şanstı ama aynı zamanda en iyilerle, en iyi dönemde orada bulunmak bir şanssızlıktı da çünkü bence oyuncularımızın çoğu, o takım hariç Arsenal'in birçok takımında doğrudan oynardı.”