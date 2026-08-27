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‘Senden daha iyiyim’ - Thierry Henry ve ‘Yenilmezler’le birlikte çalışan bir mezunun açıkladığı Arsenal akademi sisteminde başarılı olmak için gereken zihniyet
Adams, Saka ve Arsenal'ın altyapısından yetişen yıldızlar
Tony Adams, Liam Brady ve Ray Parlour gibi isimler, alt yaş kategorilerinden A takıma yükselip efsane statüsü kazandı; Bukayo Saka, Max Dowman ve Myles Lewis-Skelly ise şu anda kulüpten yetişip başarıya ulaşan yerel çocuklar tanımına uyuyor.
Arsenal her zaman açık bir gelişim yolu bırakmaya istekli oldu; transfer piyasasından kadroya katılan hazır süper yıldızların, transfer edilmeleri için hiçbir bedel ödenmeyen isimlerle tamamlanması önemli görülüyor. Bu yetenek üretim hattı yıllar içinde etkileyici derecede verimli oldu.
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'Yenilmezler' Premier League tarihine geçti
Geleceğin yıldızlarının ilk çıkışlarını yapmasının daha kolay olduğu dönemler oldu; 21. yüzyılın başlarına doğru bu bölümde kapıları aralamak özellikle zordu. 2003-04 sezonunda Arsenal, bir Premier League sezonunu namağlup tamamladı.
Halls o dönemde yıldız olma hayalleri kuran genç bir oyuncuydu; İngiltere U20 milli futbolcusu, savunmadaki yerler için Sol Campbell, Ashley Cole, Martin Keown ve Kolo Toure gibi isimlerle rekabet ediyordu. Yine de Lig Kupası'nda üç maça çıktı ve her zaman bu seviyeye ulaşacak kadar iyi olduğuna inanmak zorundaydı.
Arsenal'da başarılı olmak için gerekenler
Bu deneyimi GOAL'e anlatan Halls, İsveçli casino uzmanları Casivo aracılığıyla yaptığı açıklamada, dünya çapındaki süper yıldızlarla birlikte çalışmak ve potansiyeli daha somut bir şeye dönüştürmek için gerekenler hakkında şunları söyledi: “Biliyor musunuz, tuhaf bir durumdu. Benim için ve sanırım çoğu çocuk için de, oradan ayrılmadan ve geriye dönüp bakmadan bunu tam olarak anlayamıyorsunuz. İşin içindeyken, yani en başta, Arsenal gerçekten, gerçekten, gerçekten üst düzey bir oyuncu olduğunuza ve orada olmayı hak ettiğinize inanmıyorsanız sizi herhangi bir akademiye ya da takıma almazdı.
“Ve bu bize, ben oradayken muhtemelen 10 yaşından itibaren aşılandı; en iyisi sizsiniz, en iyi şekilde antrenman yaparsınız ve yersiniz, en iyiler gibi yürürsünüz ve bunun sebebi en iyisi olmanızdır. Bu yüzden sonunda A takıma çıktığınızda ya da onun çevresinde olduğunuzda yaptığınız tek şey etrafa bakıp, ‘hayır, ben senden daha iyiyim, ben senden daha iyiyim, senin önünde oynamalıyım’ diye düşünmek oluyor. Size aşıladıkları zihniyet buydu, yoksa orada kalamazdınız.
“Tabii o ortamın içinde olmak, bir de ben zaten Arsenal taraftarıydım, bu yüzden antrenmandan çıkınca arkadaşlarınız, ‘aman Tanrım, Arsenal'den arkadaşım var’ gibi davranırdı. Aileniz ve diğer herkes size o heyecanı verirdi. Ama kendi içinizde, ‘hayır, ben burada olmayı hak ediyorum ve onun önünde oynamalıyım, onun önünde oynamalıyım’ diyorsunuz. Bir bakıma çoğu zaman kızgın oluyorsunuz çünkü belki de oynamıyorsunuz. Zihniyet buydu.
“Ama sonra tabii futboldan daha sonra uzaklaştığımda, ‘vay be, Arsenal'deydim’ dedim; en iyi takımda, en iyi dönemde orada bulunmak bir şanstı ama aynı zamanda en iyilerle, en iyi dönemde orada bulunmak bir şanssızlıktı da çünkü bence oyuncularımızın çoğu, o takım hariç Arsenal'in birçok takımında doğrudan oynardı.”
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Arsenal 2026-27: Daha fazla genç oyuncu A takıma çıkıyor
Saka, Arsenal'ın 2026-27 sezonunun başında Premier League şampiyonluk unvanını yeni yükselen Coventry karşısında aldığı rahat 3-0'lık galibiyetle gösterişli biçimde savunduğu maçta golünü attı. Genç yıldız adayı Dowman ise altyapıdan yetişen bir diğer isim Ethan Nwaneri ile birlikte yedek kulübesindeydi.
Artık erkek model olan Halls'un uzaktan takip ettiği Arsenal, pazartesi günü Aston Villa deplasmanıyla yeniden sahaya çıkacak. Bu sezon da altyapıdan çıkan daha fazla yıldızın etki yaratmasını isteyecekler; birden fazla kulvarda büyük başarılar için mücadele edilirken kendilerini gösterme fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor.
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