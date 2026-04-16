Olayın tetikleyicisi, Real Madrid orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'ya maçın sonlarında gösterilen sarı-kırmızı karttı. Fransız oyuncu, 62. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girmiş ve orta sahada rakibi tutması nedeniyle ilk olarak bir uyarı almış, ardından maçın bitimine birkaç dakika kala Vincic tarafından sahadan atılmıştı.
"Sen suçlusun": Real Madrid'in bir sonraki yıldızı, FC Bayern'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan yenilginin ardından hakem Slavko Vincic'e saldırdı
Bayern'in bir kontra atağında Camavinga, Harry Kane'e küçük bir faul yaptı ve hakem bu hareketi Münih ekibi lehine bir serbest vuruşla cezalandırdı. Real Madrid'in yıldızı daha sonra topu eline alıp olay yerinden birkaç metre uzaklaştığında, Vincic oyunu geciktirdiği gerekçesiyle müdahale etmek zorunda kaldı ve Camavinga'ya ikinci sarı kartını gösterdi.
Bu karar, Madrid ekibinin bazı oyuncularında dehşet yarattı; başta kaptan Federico Valverde ve Vinicius Junior olmak üzere, Sloven hakemle hararetli bir şekilde tartışmaya girdiler. Mundo Deportivo'nun verdiği bilgilere göre, Real'in yedek kulübesinde de ortalık karıştı; orada da hakeme yönelik bazı aşağılayıcı sözler sarf edildiği iddia ediliyor.
Daniel Carvajal, Vincic'e yüksek sesle "Bu senin suçun. Bu senin lanet olası suçun!" diye bağırırken görüldü. Maçtan sonra Jude Bellingham, karışık bölgede "Bu bir şaka. Bu kesinlikle sarı kart olamaz. İki faul ve iki sarı kart." diye bağırdı.
Arbeloa hakemleri eleştirdi: "Maçı mahvetti"
Teknik direktör Alvaro Arbeloa da Sloven oyuncuya pek sıcak bakmıyordu: "Hakem maçı mahvetti," diye konuştu İspanyol teknik adam. Maç sonrası basın toplantısında öfkeyle şöyle dedi: "Kimsenin anlayamadığı bir karar. Böyle bir maçta bir oyuncuyu böyle bir şey yüzünden nasıl oyundan atarsınız? [...] Bu tamamen açıklanamaz, haksızlık. Bu bizi çok üzüyor!"
Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz bazı Real oyuncuları Vincic'e saldırdı, ancak iki gol atan Arda Güler ilk olarak Vincic'ten sarı kart gördü. Hakem tünelden soyunma odasına doğru kaybolmadan hemen önce, sakinleşmek istemeyen Güler'e kırmızı kart gösterdi.