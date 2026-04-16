"Sen suçlusun": Real Madrid'in bir sonraki yıldızı, FC Bayern'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan yenilginin ardından hakem Slavko Vincic'e saldırdı

Bayern'in bir kontra atağında Camavinga, Harry Kane'e küçük bir faul yaptı ve hakem bu hareketi Münih ekibi lehine bir serbest vuruşla cezalandırdı. Real Madrid'in yıldızı daha sonra topu eline alıp olay yerinden birkaç metre uzaklaştığında, Vincic oyunu geciktirdiği gerekçesiyle müdahale etmek zorunda kaldı ve Camavinga'ya ikinci sarı kartını gösterdi.

Bu karar, Madrid ekibinin bazı oyuncularında dehşet yarattı; başta kaptan Federico Valverde ve Vinicius Junior olmak üzere, Sloven hakemle hararetli bir şekilde tartışmaya girdiler. Mundo Deportivo'nun verdiği bilgilere göre, Real'in yedek kulübesinde de ortalık karıştı; orada da hakeme yönelik bazı aşağılayıcı sözler sarf edildiği iddia ediliyor.

Daniel Carvajal, Vincic'e yüksek sesle "Bu senin suçun. Bu senin lanet olası suçun!" diye bağırırken görüldü. Maçtan sonra Jude Bellingham, karışık bölgede "Bu bir şaka. Bu kesinlikle sarı kart olamaz. İki faul ve iki sarı kart." diye bağırdı.