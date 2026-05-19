Ancak bunun somut bir sonuca varıp varmayacağı birçok faktöre bağlı olduğu söyleniyor. Transfer gerçekleşirse, Dortmund, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncu için en az 30 milyon euro talep edecek.
"Sen gerçekten de zekisin": BVB'nin asist kralı, transfer spekülasyonlarına ilişkin soruya sinirli bir tepki gösterdi
Bu sezon tüm resmi maçlarda 18 gol pası veren ve Bundesliga'da 15 asistle sadece Bayern'in iki yıldızı Michael Olise ve Luis Diaz'ın gerisinde kalan Ryerson, geçtiğimiz hafta sonu kendisiyle ilgili söylentiler sorulduğunda bir muhabire şöyle cevap verdi: "Sen gerçekten zekisin. Benden daha çok şey biliyorsun. Burada iki yıllık sözleşmem var. Yani bu konuda daha fazla kafa yormuyorum."
Dortmund'un spor direktörü de birkaç hafta önce Ryerson'la ilgili transfer söylentilerini "tamamen saçmalık" olarak nitelendirmişti.
Ryerson'ın Barça'nın da radarında olduğu söyleniyor
Ryerson, geçtiğimiz Aralık ayında da FC Barcelona ile anılmıştı. Ücretli yayın kanalı Sky’ınverdiği bilgilere göre, o dönemde Katalan kulübü ile 41 kez milli formayı giymiş olan oyuncu arasında görüşmeler yapılmıştı.
Habere göre İspanya şampiyonu, Jules Kounde için uygun fiyatlı bir yedek arıyor. Dortmund'a iyi bir teklif gelirse Ryerson kulüpten ayrılabilir deniyordu.
Dortmund'lu Ryerson'la ilgili transfer spekülasyonları
Şubat ayında ise, daha önce tahmin edilenin aksine, Ryerson'ın olası bir transferde tercih ettiği hedef noktasının İngiliz Premier Ligi olmadığı belirtildi. Aksine, İtalyan Serie A'nın bu sağ bek oyuncusunu cezbettiği söyleniyor. Daha önce ise İngiltere veya İspanya'nın olası seçenekler olabileceği bildirilmişti.
Haberlere göre, İngiltere'ye transfer ancak kısa vadede bir üst düzey kulüpte sakatlıklar nedeniyle ihtiyaç doğması halinde söz konusu olabilir. Bu nedenle, pratikte Ryerson için İtalyan ligi "daha gerçekçi ve muhtemelen daha cazip" görünüyor. Ancak somut ilgilenen kulüplerin isimleri açıklanmadı.
Ryerson çok yönlü
Ryerson, Ocak 2023'te Union Berlin'den Dortmund'a yaklaşık beş milyon avroya transfer olmuş ve hemen ilk on birde yerini almıştı. Her iki bek pozisyonunda da oynayabilir.
Şu ana kadar 143 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda Borussia formasıyla 7 gol attı ve 24 asist yaptı.
BVB, Maç Takvimi: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih Yarışma Maç 18 Temmuz Hazırlık maçı Rot-Weiß Oberhausen - BVB 29 Temmuz Hazırlık maçı Cerezo Osaka - BVB 1 Ağustos Hazırlık maçı FC Tokyo - BVB