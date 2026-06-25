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"Sen delisin!" - José Mourinho, kendi oyuncusuna bir şeyi kanıtlamak için ağrı kesici iğne yaptırdığını açıkladı
Mourinho, Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya’da kupa zaferleri kutladı
Çevresindekilerin de “ne pahasına olursa olsun kazanma” zihniyetini benimsemesini bekliyor ve onlardan yüzde 100 adanmışlık talep ediyor. Bu yöntemler, efsanevi insan yönetimi becerileriyle birleşince, Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya’da önemli kupaları kazanmasını sağladı.
Porto’dan Chelsea, Inter, Manchester United ve Roma’ya, oradan da Madrid’e uzanan yoldaki süperstar oyuncular, kanıtlanmış sonuçlar veren bu felsefeyi benimsemiştir. Ancak herkes, ortak amaç uğruna kendini feda etmeye hazır olmamıştır.
- Beast Mode On Podcast
Mourinho mesajını nasıl aktarıyor?
“Beast Mode On” podcast’inde Adebayo Akinfenwa’ya özel bir röportaj veren Mourinho, mesajını nasıl aktardığı sorulduğunda şöyle dedi: “Bir kulübe geldiğimde, en başından beri – ve şimdi de durum farklı değil – fazla konuşmayı sevmem. Kendimden bahsetmem ve çok konuşmayı sevmem. Oyuncuları tanımam gerekiyor ve oyuncuların şunu bilmesini istiyorum: Önemli olan insanların benim hakkımda söyledikleri değil, benim hakkımda ne gördükleridir.
"Önemli olan başkalarından, medyadan, önceki teknik direktörlerden vb. duyduklarım değil, yeni oyuncularımdır. Birbirimizi iyi tanımamız gerekiyor. Ayrıca her zaman şunu söylerim: Mucize yaratmam. Ancak gelişime açık olan oyuncuları geliştirebilirim. Gelişmek isteyen oyuncuları. Bazı oyuncular için ise bu imkansız bir iştir. Onları oldukları gibi kabul etmek zorundasınız."
Mourinho, sakat bir oyuncunun gözü önünde ağrı kesici iğne vurduğunu açıkladı
Eski Chelsea kaptanı John Terry de dahil olmak üzere pek çok kişi, Mourinho modeline tamamen inanıyor. Diğerleri ise biraz daha ikna edilmeye ihtiyaç duyuyor. Birlik ve beraberlik ortamı yaratmak ve yedek kulübesi ile saha arasındaki bağları güçlendirmek için ne kadar ileri gidebileceğini açıklayan Mourinho, şunları ekledi: “İki basit örnek – birinin adını söyleyeceğim, ikincisininkini söylemeyeceğim. John Terry. Premier Lig’i kazanmak istiyorduk, John’un başı dertteydi. Şampiyonluğu kazandığımız gecenin ardından ameliyat olmak için kliniğe gitti, ama bunu ancak şampiyonluğu kazandıktan sonra yaptı.
"Bir örnek daha var, komik bir örnek ama aslında komik değil. Sakatlıklar yüzünden çaresiz durumdaydım ve bir oyuncuya ihtiyacım vardı. O oyuncunun orta parmağında küçük bir kırık vardı. Doktor ona şöyle dedi: 'Sorun yok, sadece ağrı... oynayabilirsin, sorun yok'. [Oyuncu] 'Ağrıyla oynayamam' dedi. Hadi ama. Ağrıyla oynayabilirsin. ‘Hayır, ağrıyla oynayamam’. Sorun değil. Sana küçük bir anestezik iğne yapacağız, oynayacaksın ve ne ağrın olacak ne de herhangi bir yan etkisi. Rahatça oynayacaksın. Ama oyuncu bunu istemedi.
"Ayakkabımı çıkardım, çoraplarımı çıkardım, ayağımı doktorun yüzünün önüne uzattım ve doktora şöyle dedim: ‘Bana iğneyi yap’. Doktor da ayak parmağıma iğneyi yaptı. Ayak parmağım mükemmeldi. Sonra [oyuncuya] dedim ki: ‘Hadi, sen de yapabilirsin’. O da bana şöyle dedi: ‘Hayır, sen delisin – sen delisin, ben deli değilim’. Ve iğneyi yaptırmadı. Ondan sonra benimle kaç maç oynadı? Neredeyse hiç!”
José Mourinho’nun konuk olduğu Beast Mode On Podcast’in tam bölümünü izleyin
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José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı ortaklık kapsamında Beast Mode On Podcast'e konuk oldu. Coca-Cola'nın "Jose vs Mourinho" projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışarak karşı karşıya geliyor.