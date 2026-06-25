"Sen delisin!" - José Mourinho, kendi oyuncusuna bir şeyi kanıtlamak için ağrı kesici iğne yaptırdığını açıkladı

Eski Chelsea kaptanı John Terry de dahil olmak üzere pek çok kişi, Mourinho modeline tamamen inanıyor. Diğerleri ise biraz daha ikna edilmeye ihtiyaç duyuyor. Birlik ve beraberlik ortamı yaratmak ve yedek kulübesi ile saha arasındaki bağları güçlendirmek için ne kadar ileri gidebileceğini açıklayan Mourinho, şunları ekledi: “İki basit örnek – birinin adını söyleyeceğim, ikincisininkini söylemeyeceğim. John Terry. Premier Lig’i kazanmak istiyorduk, John’un başı dertteydi. Şampiyonluğu kazandığımız gecenin ardından ameliyat olmak için kliniğe gitti, ama bunu ancak şampiyonluğu kazandıktan sonra yaptı.

"Bir örnek daha var, komik bir örnek ama aslında komik değil. Sakatlıklar yüzünden çaresiz durumdaydım ve bir oyuncuya ihtiyacım vardı. O oyuncunun orta parmağında küçük bir kırık vardı. Doktor ona şöyle dedi: 'Sorun yok, sadece ağrı... oynayabilirsin, sorun yok'. [Oyuncu] 'Ağrıyla oynayamam' dedi. Hadi ama. Ağrıyla oynayabilirsin. ‘Hayır, ağrıyla oynayamam’. Sorun değil. Sana küçük bir anestezik iğne yapacağız, oynayacaksın ve ne ağrın olacak ne de herhangi bir yan etkisi. Rahatça oynayacaksın. Ama oyuncu bunu istemedi.

"Ayakkabımı çıkardım, çoraplarımı çıkardım, ayağımı doktorun yüzünün önüne uzattım ve doktora şöyle dedim: ‘Bana iğneyi yap’. Doktor da ayak parmağıma iğneyi yaptı. Ayak parmağım mükemmeldi. Sonra [oyuncuya] dedim ki: ‘Hadi, sen de yapabilirsin’. O da bana şöyle dedi: ‘Hayır, sen delisin – sen delisin, ben deli değilim’. Ve iğneyi yaptırmadı. Ondan sonra benimle kaç maç oynadı? Neredeyse hiç!”