"Sen de bir euro öde!" Toni Kroos, Bayern Münih'in yıldız oyuncusunun sözleşme pazarlığına müdahil oldu

Avusturyalı oyuncunun Münih'teki sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor; şu anda oyuncu ve kulüp, işbirliğinin uzatılması konusunda görüşüyor. Sky'a göre Laimer, yıllık 15 milyon avroluk bir maaş talep etmiş. 28 yaşındaki oyuncu, primler dahil olmak üzere şu ana kadar sezon başına yaklaşık 10 milyon avro kazanıyor.

Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano ve Alphonso Davies gibi oyuncularla yapılan pahalı sözleşme uzatmaları göz önüne alındığında, Münih kulübü Laimer örneğini kullanarak, artık yıldız oyuncularını kulüpte tutmak için her isteklerini yerine getirmeyeceklerini açıkça belirtmek istiyor.

"Maaşı ve talepleri hakkında yazılanları okuduğunuzda, bunu bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi kulüp patronu Uli Hoeneß geçtiğimiz günlerde DAZN'de.

Hoeneß sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az kulüp sunabilir. Max (Eberl, ed. notu) ve Christoph (Freund, ed. notu) ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri şey olmamıştır."