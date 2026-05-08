Başlangıçta Konrad Laimer'in FC Bayern Münih ile sözleşmesinin uzatılması sadece bir formalite olarak görülüyordu; ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir gelişme kaydedilmedi. Aksine, son haberlere göre, iki tarafın maaş konusundaki beklentileri birbirinden her zamankinden daha uzak.
Çeviri:
"Sen de bir euro öde!" Toni Kroos, Bayern Münih'in yıldız oyuncusunun sözleşme pazarlığına müdahil oldu
Toni Kroos ile, tam da Alman rekor şampiyonu takımın eski bir oyuncusu devreye giriyor; bu oyuncu, 2014 Dünya Kupası’ndan sonra sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala, yaklaşık 30 milyon avroluk cüzi bir bedelle Real Madrid’e transfer olmuştu – muhtemelen Bayern’in, daha sonra Real Madrid’in efsanesi olacak bu oyuncuya yeni bir sözleşme teklif ederken maaş konusunda biraz cimri davranması da bunda etkili olmuştu.
Kroos'a göre Bayern, Laimer konusunda bu hatayı tekrarlamamalı, çünkü "o takım için önemli. Önemini kanıtladı," dedi Kroos, Einfach mal Luppen adlı podcast'te. "40 gol atmayan oyunculara bile bir euro ödemenin önemini küçümsememek gerekir!"
"O Maradona değil" Hoeneß, Laimer konusunda tavrını değiştirmiyor
Avusturyalı oyuncunun Münih'teki sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor; şu anda oyuncu ve kulüp, işbirliğinin uzatılması konusunda görüşüyor. Sky'a göre Laimer, yıllık 15 milyon avroluk bir maaş talep etmiş. 28 yaşındaki oyuncu, primler dahil olmak üzere şu ana kadar sezon başına yaklaşık 10 milyon avro kazanıyor.
Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Dayot Upamecano ve Alphonso Davies gibi oyuncularla yapılan pahalı sözleşme uzatmaları göz önüne alındığında, Münih kulübü Laimer örneğini kullanarak, artık yıldız oyuncularını kulüpte tutmak için her isteklerini yerine getirmeyeceklerini açıkça belirtmek istiyor.
"Maaşı ve talepleri hakkında yazılanları okuduğunuzda, bunu bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi kulüp patronu Uli Hoeneß geçtiğimiz günlerde DAZN'de.
Hoeneß sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az kulüp sunabilir. Max (Eberl, ed. notu) ve Christoph (Freund, ed. notu) ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri şey olmamıştır."
- Getty Images Sport
Laimer, Bayern'den bedelsiz ayrılacak mı? "Çok bir şey kaybetmeyiz!"
Laimer'in sözleşmesini uzatmaması durumunda, son zamanlarda 28 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlar yapılıyordu. Sonuçta, bu yaz Bayern için Laimer'in sözleşmesinin bir yıl sonra sona ermesinden önce, onun için makul bir transfer ücreti alabilmenin son şansı olacak.
Max Eberl ise "iki farklı bakış açısı" olduğunu ve "bir şekilde bir orta yol bulunması gerektiğini" vurguladı. Sözleşmesinin uzatılmaması durumunda, Laimer'i 2027'de bedelsiz olarak kaybetmemek için satışa zorlanıp zorlanmayacağı sorulduğunda, Eberl şaşırtıcı bir şekilde sakin bir şekilde yanıt verdi: "O bedelsiz geldi, bu yüzden çok fazla bir şey kaybetmeyiz."
RB Leipzig ile sözleşmesi sona erdikten sonra Laimer, 2023 yılında bedelsiz olarak Münih'e gelmişti. Avusturya milli takım oyuncusu, istikrarlı performansı ve esnekliğiyle Alman rekortmeninde önemli bir rol kazandı; bu sezon da takımın en önemli oyuncularından biri. Bu nedenle, Laimer'in kaybı Bayern'i oldukça zor durumda bırakacaktır, zira Laimer'in kadrodaki yerini doldurmak için muhtemelen maliyetli bir transfer arayışına girmek zorunda kalacaklardır.