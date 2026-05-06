"Sen bir utanç kaynağısın, defol git" - Mason Greenwood, eski Marsilya forveti Christophe Dugarry'den sert eleştirilere maruz kaldı
İngiliz forvetin balayı dönemi sona erdi
RMC Sport’a göre, Marsilya’nın Nantes’e 3-0 yenilmesinin ardından Greenwood şiddetli eleştirilerin odağında yer aldı. Fransız kulübü, Temmuz 2024’te Manchester United’dan bu İngiliz oyuncuyu transfer ederek bu süreçte önemli bir risk almıştı. Ancak son dönemdeki vasat performansları, kulübün eski yıldızlarının öfkesini üzerine çekti. Rothen s’enflamme podcast'inde konuşan 1998 Dünya Kupası şampiyonu Dugarry, oyuncunun katkısını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve hem çalışma temposunu hem de takıma olan bağlılığını sorguladı.
Etkileyici sezon istatistiklerine rağmen sert karar
Bu sezon tüm turnuvalarda 43 maçta 25 gol ve 10 asistle etkileyici istatistiklere imza atmasına rağmen, forvetin son dönemdeki form düşüşü gözlemcileri öfkelendirdi. Dugarry, oyuncunun performansına doğrudan değinirken öfkesinin doruk noktasına ulaştı. "Gurur meselesi bu. Bu adam kenara itilmişti, Marsilya onu transfer etmeden önce büyük bir hata yapmıştı. Marsilya onu kadroya alarak risk aldı. Bir daha asla futbol oynayamayabilirdi. Herkes bu oyuncuyu mümkün olan en iyi koşullara sokmak için elinden geleni yaptı. Böyle maçlarda, en önemli anlarda, bunu insanların yüzüne vurursun. Onun adına utanıyorum - bu adam bir utanç kaynağı," diye öfkelendi Dugarry.
Utanç içinde saha çevresinde dolaşmak
Eski forvet, öfkesini detaylı bir şekilde dile getirerek, özellikle Marsilya’nın Ligue 1’de 53 puanla yedinci sırada yer aldığı bir dönemde Greenwood’un yeteneğinin çabasına da yansımalı olduğunu vurguladı. “Sen bu takımın liderisin, herkes sana güveniyor. Sen ortada yokken herkes yokluğunu hissediyor. Peki tüm bu fedakarlıklara karşılık ne veriyorsun? Bunu mu? Sen bir utanç kaynağısın, defol git. Kulüp için bu kadar para kazanacaksın, ama kimse senin için ağlamayacak. Nantes maçında yaptığı şey utanç verici. Onun sahada dolaştığını gördüm. Bazen ona baktım ve o rol yapıyordu. Umurunda değil," diye ekledi yorumcu.
Belirleyici bir sonuca doğru
Ligde sadece iki hafta kalmışken, Marsilya Pazar günü Le Havre'ye kritik bir deplasmana çıkacak; ardından da beşinci sıradaki Stade Rennais ile son iç saha maçını oynayacak. Greenwood, eleştirileri susturmak ve kulübünün Avrupa kupalarına katılma yolundaki çaresiz mücadelesine destek olmak için golcü kimliğini bir an önce yeniden kazanmalı.