"Sen bir utanç kaynağısın, defol git" - Mason Greenwood, eski Marsilya forveti Christophe Dugarry'den sert eleştirilere maruz kaldı

Eski forvet, öfkesini detaylı bir şekilde dile getirerek, özellikle Marsilya’nın Ligue 1’de 53 puanla yedinci sırada yer aldığı bir dönemde Greenwood’un yeteneğinin çabasına da yansımalı olduğunu vurguladı. “Sen bu takımın liderisin, herkes sana güveniyor. Sen ortada yokken herkes yokluğunu hissediyor. Peki tüm bu fedakarlıklara karşılık ne veriyorsun? Bunu mu? Sen bir utanç kaynağısın, defol git. Kulüp için bu kadar para kazanacaksın, ama kimse senin için ağlamayacak. Nantes maçında yaptığı şey utanç verici. Onun sahada dolaştığını gördüm. Bazen ona baktım ve o rol yapıyordu. Umurunda değil," diye ekledi yorumcu.