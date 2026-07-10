Riera, spor direktörü Markus Krösche ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu giriş cümlesini yazdı: "Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar kulüpte bulunan ve hem iç hem de dışerdeki kaosu ortadan kaldırmak için çaba gösteren tek iki kişi, Markus Krösche ve beniz!!! Başka kimse yok!"
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"Sen bir hiçsin": Albert Riera, Instagram'da öfkelenerek Eintracht Frankfurt'un patronuna saldırdı
Ardından 44 yaşındaki İspanyol, gramer açısından hatalarla dolu bir İngilizceyle Axel Hellmann’a saldırdı. Riera, “Adını anmayacağım (sadece iki kez gördüğüm kişi), çünkü sen bir hiçsin, tamamen meçhulsün ve hiçbir şey başarmadın” diye yazdı. "Muhtemelen bugüne kadar kulüpten neden maaş aldığını bile bilmiyorsun. Benim hakkımda konuşmaya karar verdin – o halde ben de aynısını yapacağım."
Bunun arka planında, Hellmann’ın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği ve eski Eintracht teknik direktörünü eleştirdiği yakın tarihli bir röportaj yatıyor. Hellmann, röportajda, “Bundesliga, bu kulüp ve tüm bu ortamla ne kadar az ilgilenmeye istekli olduğunu görünce şaşırdım,” demişti.
Eintracht Frankfurt, sezonun bitiminden sonra Albert Riera ile yollarını ayırdı
Riera, yılın başında Eintracht’ta Dino Toppmöller’in yerine göreve geldi ve ardından takımın sportif açıdan gelişmesinden çok, çarpıcı sözleriyle gündeme oturdu. 14 maçta sadece dört galibiyet alınmasının ve uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırmanın ardından kulüp, sezon sonunda Riera ile yollarını ayırdı.
Riera, Instagram'da yazdığı mesajda, kulüpte geçirdiği süre boyunca "Eintracht'ın bir hayalet şehri gibi" olduğunu belirtti. "Ne başkan, ne yöneticiler, ne de başka kimse ortada yoktu. Muhtemelen sadece iyi zamanlarda ortaya çıkıyorlar. Korkaklar ancak olaylar bittikten sonra ve başkalarının arkasından konuşurlar. Bu arada Eintracht’a, kulübün doğru insanları bulmasını diliyorum – bu oyundan anlayan ve kulübün başarılı bir futbol tarihi yazmasına yardımcı olacak insanları.” Önümüzdeki sezon Eintracht’ın teknik direktörlüğünü Adi Hütter üstlenecek.
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