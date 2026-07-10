Ardından 44 yaşındaki İspanyol, gramer açısından hatalarla dolu bir İngilizceyle Axel Hellmann’a saldırdı. Riera, “Adını anmayacağım (sadece iki kez gördüğüm kişi), çünkü sen bir hiçsin, tamamen meçhulsün ve hiçbir şey başarmadın” diye yazdı. "Muhtemelen bugüne kadar kulüpten neden maaş aldığını bile bilmiyorsun. Benim hakkımda konuşmaya karar verdin – o halde ben de aynısını yapacağım."

Bunun arka planında, Hellmann’ın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği ve eski Eintracht teknik direktörünü eleştirdiği yakın tarihli bir röportaj yatıyor. Hellmann, röportajda, “Bundesliga, bu kulüp ve tüm bu ortamla ne kadar az ilgilenmeye istekli olduğunu görünce şaşırdım,” demişti.