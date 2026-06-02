"Sen bir efsanesin" - Southampton'ın Premier Lig'e yükselme şansını elinden alan "Spygate" skandalından sızan mesaj

Southampton’ın reddedilen temyiz başvurusuna ilişkin Tahkim Heyeti raporu, “Spygate” skandalı sırasında genç çalışanların maruz kaldığı büyük baskıyı ortaya çıkardı. Bir ağacın arkasından Middlesbrough’un antrenmanını kameraya çekerken yakalanan stajyer William Salt, komisyona kulüpteki geleceğinden endişe duyduğunu söyledi.

"Gerçekten başka seçeneğim yoktu ve hayır deme fırsatı da verilmedi. Ben bir stajyerdim ve bana söyleneni yapıyordum," diye açıkladı Salt ifadesinde. Başka bir analist de bu duyguları paylaşarak, bir meslektaşının sezonun başlarında işini kaybettiğini ve bunun personel arasında bir korku ortamı yarattığını belirtti.

Soruşturma, Aralık ayında Oxford United'a karşı başarılı bir görevin ardından Salt'a gönderilen şu mesajı ortaya çıkardı: "Sen bir efsanesin. Menajer bayıldı!" Övgülere rağmen, Saints rakiplerin sistematik olarak izlenmesiyle ilgili kuralların ihlal edildiğini kabul etti.

Heyet, Southampton'ın ilk savunmasından pek etkilenmedi ve casusluk operasyonunu, teknik kadronun en üst düzeylerinde onaylanan "uydurma ve kararlı bir plan" olarak nitelendirdi.



