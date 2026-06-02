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"Sen bir efsanesin" - Southampton'ın Premier Lig'e yükselme şansını elinden alan "Spygate" skandalından sızan mesaj
Genç çalışanlar üzerindeki baskı ortaya çıktı
Southampton’ın reddedilen temyiz başvurusuna ilişkin Tahkim Heyeti raporu, “Spygate” skandalı sırasında genç çalışanların maruz kaldığı büyük baskıyı ortaya çıkardı. Bir ağacın arkasından Middlesbrough’un antrenmanını kameraya çekerken yakalanan stajyer William Salt, komisyona kulüpteki geleceğinden endişe duyduğunu söyledi.
"Gerçekten başka seçeneğim yoktu ve hayır deme fırsatı da verilmedi. Ben bir stajyerdim ve bana söyleneni yapıyordum," diye açıkladı Salt ifadesinde. Başka bir analist de bu duyguları paylaşarak, bir meslektaşının sezonun başlarında işini kaybettiğini ve bunun personel arasında bir korku ortamı yarattığını belirtti.
Soruşturma, Aralık ayında Oxford United'a karşı başarılı bir görevin ardından Salt'a gönderilen şu mesajı ortaya çıkardı: "Sen bir efsanesin. Menajer bayıldı!" Övgülere rağmen, Saints rakiplerin sistematik olarak izlenmesiyle ilgili kuralların ihlal edildiğini kabul etti.
Heyet, Southampton'ın ilk savunmasından pek etkilenmedi ve casusluk operasyonunu, teknik kadronun en üst düzeylerinde onaylanan "uydurma ve kararlı bir plan" olarak nitelendirdi.
Eckert, kulüp sahibinin desteğini sürdürüyor
Fırtınanın tam ortasında olmasına rağmen, baş antrenör Eckert, Southampton'ın sahibi Dragan Solak'tan kamuoyu önünde bir güven oyu aldı. Alman teknik direktör, sekiz dakikalık bir video aracılığıyla bir özür mesajı yayınlayarak, yaşanan fiyaskodaki rolünü kabul etti. "Yaşanan her şey için özür dilemek istiyorum. Baş antrenör olarak sorumluyum, bu yüzden hatamı kabul ediyorum," dedi Eckert. Ayrıca, "Ben genç bir antrenörüm, bir hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum," diye itiraf etti.
Solak, teknik direktörünün kalması gerektiği konusunda kararlı durdu ve bu tür uygulamaların diğer Avrupa liglerinde daha yaygın olduğunu belirtti. 33 yaşındaki teknik direktör hakkında konuşan Southampton sahibi, zor durumda olan teknik direktörün yanında durdu ve onun "süper yetenekli" bir lider olduğu için ikinci bir şansı hak ettiğini iddia etti.
Aldatma ve örtbas girişimleri
Raporda ayrıca, casusluk operasyonu kamuoyuna sızdıktan sonra kulübün bunu gizlemeye yönelik girişimleri de ayrıntılı olarak ele alındı. Genel müdür Phil Parsons’ın, hiçbir görüntünün çekilmediğini veya paylaşılmadığını iddia ederek soruşturmayı saptırdığı öne sürülüyor.
Kulüp içinde, Ayın Menajeri fotoğrafları da dahil olmak üzere resmi kulüp fotoğraflarından Salt'ın görüntüsünün silinmesi yönünde öneriler vardı. Ancak soruşturmacılar, Middlesbrough olayı meydana geldikten sonra bile Eckert'e yasadışı olarak çekilen videolardan elde edilen taktiksel analizlerin sunulduğunu tespit etti.
Komisyonun bulguları, bu aldatmacanın basit bir ihmalden öteye gittiğini gösteriyor. Yazılı gerekçede, Parsons'ın stajyerin "kulübün üst düzey yöneticilerinden herhangi biri tarafından talimat almadığını" iddia ettiği belirtiliyor, ancak komisyon bu iddianın doğru olmadığını tespit etti.
- Sky Sports
Panelin tarafsızlığı sorgulanıyor
Southampton, bu olayların ardından pişmanlığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı: "Kulüp, duruma verdiğimiz ilk tepkinin bazı yönlerinin o dönemde gereken titizlikle ele alınmadığını kabul etmektedir. Geriye dönüp baktığımızda, bu konunun başından itibaren farklı bir şekilde yönetilmesini dilerdik."
Kendi hatalarını kabul ederken, Southampton, Tahkim Heyeti'nin tarafsızlığını sorgulayarak misilleme yaptı. Kulüp, iki heyet üyesiyle Middlesbrough arasındaki tarihi bağlara işaret etti; Middlesbrough, play-off finalinde Southampton'ın yerini alan kulüptü.
David Winnie, onlarca yıl önce Boro'da kısa bir süre forma giymişti; Lydia Banerjee ise daha önce Teesside kulübünün hizmetlerini kullandığı bir hukuk bürosunda çalışıyordu. Southampton, bu bağlantıların "tutarlılık, algı ve bağımsızlık standartları konusunda meşru sorular doğurduğunu" savundu.